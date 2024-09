iPadOS 18 popsuł niektóre iPady. Apple musiało wycofać aktualizację

Użytkownicy nowych iPadów Pro, którzy zdecydowali się zainstalować iPadOS 18, zdecydowanie mogą być zdenerwowani. Aktualizacja popsuła ich tablety.

iPadOS 18 uszkodził iPady Pro

Na początku tego tygodnia, wraz z iOS 18, Apple udostępniło iPadOS 18. Aktualizacja nie przynosi rewolucyjnych zmian, ale nie zabrakło kilku nowości. Otrzymaliśmy między innymi większe możliwości personalizacji wyglądu, nowe centrum sterowania, a także wreszcie pojawiła się oficjalna aplikacja Kalkulator.

Niestety, iPadOS 18 dla części użytkowników iPadów Pro okazał się wyjątkowo niefortunną aktualizacją. Otóż jak wynika z licznych skarg, które pojawiają się na stronach Reddita i forum pomocy technicznej Apple, po zainstalowaniu nowej wersji systemu operacyjnego tablety przestały działać.

Poszkodowani wskazują, że iPadów po prostu nie można włączyć. Nie pomaga twardy reset, a nawet nie jest możliwe przywrócenie oprogramowania za pomocą Maca. Obecnie jedynym rozwiązaniem wydaje się być oddanie urządzenia do serwisu. Jak najbardziej możemy więc stwierdzić, że tablety stały się całkowicie bezużyteczne, co może być szczególnie odczuwalne dla osób, które wykorzystują iPady do pracy.

Należy jeszcze wspomnieć, że problem dotyczy tylko najnowszych iPadów Pro z układami Apple M4. Prawdopodobnie w przypadku pozostałych tabletów z Cupertino instalacja iPadOS 18 przebiega bez żadnych kłopotów. Ponadto nie każdy iPad Pro M4 został popsuty – pojawiają się spekulacje, że błąd nie występuje, gdy wcześniej użytkownik zainstalował iPadOS 17.7, ale nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.

Główne nowości w tegorocznej aktualizacji iPadOS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Apple musiało wycofać iPadOS 18

Właściciele nowych iPadów Pro nie powinni teraz widzieć aktualizacji iPadOS 18. Została ona bowiem wycofana przez Apple i najpewniej zostanie przywrócona, gdy firmie Tima Cooka uda się rozwiązać omawiany problem.

Niestety, mamy do czynienia z naprawdę poważną wpadką, na której jak najbardziej może ucierpieć wizerunek Apple. Szczególnie, że iPady Pro są często wybierane przez profesjonalistów, którzy tablety wykorzystują do pracy, a nie tylko do oglądania Netfliksa. Pozostaje trzymać kciuki, że błąd zostanie szybko rozwiązany, a poszkodowani nie odczują zbytnio chwilowego braku dostępu do swoich tabletów.