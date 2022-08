iQOO Z6 oraz iQOO Z6x – w tej cenie trudno znaleźć lepszą specyfikację

iQOO zaprezentowało dwa najnowsze modele smartfonów iQOO Z6 oraz iQOO Z6x. Nowe urządzenia zadebiutowały w Chinach, a marka ogłosiła ich premierę na swoim oficjalnym profilu w serwisie weibo. Oba urządzenia zaskakują dobrą specyfikacją i niską ceną!

Reklama

iQOO Z6 – co pod maską i za ile?

Model Z6 został wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,64 cala i rozdzielczości Full HD+ (2388×1080 pikseli). Ekran oferuje adaptacyjne odświeżanie ekranu z maksymalną częstotliwością na poziomie 120 Hz. Z kolei dotyk śledzony jest z prędkością 240 Hz. Wyświetlacz oferuje maksymalną jasność 650 nitów.

iQOO Z6 (źródło: iQOO, weibo)

Motorem napędowym smartfona będzie Snapdragon 778G Plus – wykonany w 6 nm technologii, ośmiordzeniowy procesor (jeden z rdzeni jest w stanie rozpędzić się do 2,4 GHz, trzy do 2,2 GHz, a cztery pozostałe do 1,9 GHz). Za grafikę odpowiedzialny jest natomiast układ Adreno 642L. Chipset będzie wpierany przez 8 GB lub 12 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczone jest 128 GB i 256 GB pamięci wewnętrznej (zależnie od wersji).

Na konfigurację aparatów w iQOO Z6 składają się trzy matryce. 64 Mpix aparat główny oparty jest na sensorze Samsung S5KGW3. Obiektyw z nim połączony, wyposażony jest w przysłonę na poziomie f/1,79 oraz OIS. Dodatkowo na tyle urządzenia znajdziemy również 2 Mpix sensor do głębi oraz czujnik 2 Mpix z obiektywem o przysłonie f/2,4, którym wykonamy zdjęcia marko z odległości 4 cm. Tę konfigurację uzupełnia 8 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2,0.

Akumulator ma pojemność 4500 mAh oraz obsługuje szybkie ładowanie o mocy aż 80 W. Dzięki temu można naładować go do 50% w zaledwie 10 minut. Energię w baterii uzupełnimy za pomocą portu USB typu C. Smartfon może obsługiwać dwie karty nanoSIM. iQOO Z6 obsługuje technologię 5G, Wi-Fi (2,4 Hz + 5 Hz), Bluetooth 5.2, GPS oraz NFC. Produkt pracuje na systemie operacyjnym Android 12.

iQOO Z6 (źródło: iQOO, weibo)

Model Z6 dostępny jest w sprzedaży w 3 kolorach: czarnym, niebieskim i pomarańczowym. Smartfon został wyceniony w zależności od wersji. Za urządzenie z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 1699 juanów (równowartość ~1175 złotych), wersja z 12 GB RAM i 128 GB ROM wyceniona jest na 1899 juanów (~1315 złotych). Za najmocniejszą konfigurację, z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej klienci zapłacą 2099 juanów (~1455 złotych).

iQOO Z6x – specyfikacja i cena

Model Z6x został wyposażony w nieco mniejszy od modelu Z6 wyświetlacz LCD o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ (2408×1080 pikseli). Smartfon ma wymiary 163,87 x 75,33 x 9,27 mm i waży nieco ponad 200 g.

iQOO Z6x (źródło: iQOO, weibo)

Sercem tego smartfona będzie procesor MediaTek Dimensity 810 – to ośmiordzeniowa jednostka (2x ARM Cortex-A76 2,4 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2,0 GHz), wykonana w 6-nm procesie technologicznym. Za grafikę będzie odpowiadać układ Mali-G57 MC2. Procesor będzie wspierać 6 GB albo 8 GB RAM, w zależności od wersji. Pamięć wewnętrzna wyniesie 128 GB lub 256 GB.

Aparat główny w iQOO Z6x ma 50 Mpix matrycę i obiektyw z przysłoną f/1,8 oraz dodatkowy obiektyw z przysłoną f/2,4 i matrycą o rozdzielczości 2 Mpix, którym wykonamy zdjęcia marko z 4 cm. Przedni aparat ma w tym urządzeniu 8 Mpix i przysłonę na poziomie f/2.0.

Akumulator smartfona ma pojemność 6000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 44 W. Z6x, podobnie jak model 6Z, może obsługiwać dwie karty nanoSIM. W urządzeniu znajdziemy również moduł 5G, Wi-Fi (2,4 Hz + 5 Hz), Bluetooth 5.2, GPS oraz NFC. Produkt pracuje na systemie operacyjnym Android 12.

iQOO Z6x (źródło: webio)

Za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 1199 juanów (~830 złotych). Smartfon z 8 GB RAM i 128 GB ROM wyceniony został na 1399 juanów (~970 złotych), a najdroższa wersja urządzenia kosztuje 1599 juanów (~1110 złotych). iQOO Z6x dostępny jest w kolorach: czarnym, niebieskim i pomarańczowym.