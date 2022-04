Nowy Lidlomix w Polsce już od jutra! Premiera Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Jeśli z jakiegoś powodu nie czytacie jeszcze naszego siostrzanego portalu oiot.pl, być może umknęło Wam, że wielkimi krokami nadchodzi premiera nowego Lidlomixa, czyli następcy robota kuchennego, który cieszył się ogromną popularnością. I choć na co dzień na łamach Tabletowo nie poświęcamy zbyt dużej uwagi tego typu tematyce, postanowiłam Wam przypomnieć, że premiera Silvercrest Monsieur Cuisine Smart w Polsce, w sieci sklepów Lidl, już jutro, tj. 4.04.2022!

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart kupisz tylko stacjonarnie

Najważniejszą informacją na temat debiutu Silvercrest Monsieur Cuisine Smart zdaje się być fakt, że urządzenie to będzie do kupienia wyłącznie w sklepach stacjonarnych, co może oznaczać sporą walkę klientów tuż po otwarciu poszczególnych sklepów rozsianych po całej Polsce.

Swoją drogą, data premiery nowego Lidlomixa ewidentnie została idealnie wycyrklowana przed świętami – Wielkanoc się zbliża, a uwierzcie mi, że sporo osób chciałoby wejść w posiadanie pomocnika kucharza, jakim jest robot kuchenny tego typu.

Uprzedzając pytania – nie wiadomo kiedy Monsieur Cuisine Smart trafi do sprzedaży online, ale coś czuję, że nie stanie się to zbyt szybko. Niewykluczone bowiem, że liczba egzemplarzy w dniu premiery (tzn. 4.04.) będzie ograniczona, co może oznaczać, że dostępność w sklepie internetowym może zostać przesunięta nawet o kilka tygodni (ale to są jedynie moje domysły).

Cena Silvercrest Monsieur Cuisine Smart w polskim Lidlu

No dobrze, znamy już datę dostępności, a co z ceną nowego Lidlomixa? Ta będzie wynosiła 2499 złotych. Kacper swoją sztukę kupił we Francji, płacąc za nią poniżej dwóch tysięcy złotych, co oznacza, że polska cena została ustalona na dość wysokim poziomie.

Pytanie jednak brzmi…

Czy warto kupić Silvercrest Monsieur Cuisine Smart?

Osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale znam osobę, która od czterech miesięcy korzysta z następcy popularnego Lidlomixa i podzieliła się już z Wami swoimi wrażeniami na temat tego sprzętu. Tutaj znajdziecie recenzję Silvercrest Monsieur Cuisine Smart.

Co więcej, na portalu oiot.pl możecie przeczytać także porównanie nowego Monsieur Cuisine Smart z poprzednim Monsieur Cuisine Connect.

W wielkim skrócie: nowy model ma wyświetlacz o większej przekątnej, oferuje wyższą moc działania i grzania, ma też opcję wprowadzania własnych przepisów oraz obsługę za pomocą Asystenta Google.

Po więcej odsyłam do recenzji autorstwa Kacpra:

Oczywiście „Lidlomix” nie jest oficjalną nazwą robota z Lidla. Jest to jedynie przydomek nadany mu ze względu na dostępność w sieci sklepów Lidl.