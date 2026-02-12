Nowy smartfon znanej marki. Bardzo tani

Portfolio znanej marki rozszerzyło się o nowy, tani smartfon Honor X6d. Jego specyfikacja jest adekwatna do ceny. To model dla osób, które nie mają wysokich wymagań wobec telefonu.

Smartfon Honor X6d jest tani nie bez przyczyny. Jego specyfikacja jest podstawowa

Smartfon Honor X6d to urządzenie, wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 6300, klasycznie spotykany w modelach z niskiej półki cenowej. Towarzyszy mu tylko 4 GB RAM, co nie obiecuje szybkiego i płynnego działania, aczkolwiek nie dla każdego musi to być zauważalne. W końcu to propozycja dla osób, które nie przełączają się w mgnieniu oka między aplikacjami i nie grają w wymagające gry.

Honor X6d (źródło: Jumbo.ae)

Osoby, do których jest kierowany smartfon Honor X6d, prawdopodobnie natomiast robią dużo zdjęć – w tym obszarze model ten nie powinien ich zawieść, ponieważ oferuje aparat o rozdzielczości 50 Mpix na tyle i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Smartfon Honor X6d ma też duży wyświetlacz LCD – o przekątnej 6,75 cala, a także 5 Mpix aparat na przodzie. Energię do działania dostarczy mu z kolei akumulator o pojemności 5260 mAh, który w rękach mniej zaawansowanego użytkownika powinien zapewnić satysfakcjonujący czas działania.

Honor X6d (źródło: Jumbo.ae)

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 i przypomina smartfon Honor Play 60A, który zadebiutował w Chinach w grudniu 2025 roku. Jego specyfikacja nie jest jednak identyczna, gdyż ma więcej RAM (6 GB), mniej pamięci wbudowanej (128 GB), aparat o niższej rozdzielczości na tyle (13 Mpix) i akumulator o nieco większej pojemności (5300 mAh).

Honor X6d to bardzo tani smartfon

Najnowszy członek „honorowej” rodziny widnieje już w ofercie jednego ze sklepów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z ceną w wysokości 509 dirhamów, co jest równowartością niespełna 500 złotych.

Nie można wykluczyć, że smartfon Honor X6d trafi do sprzedaży w Polsce, gdyż w kraju nad Wisłą zadebiutowały inne modele z tej serii, m.in. Honor X7d (za 699 złotych), Honor X5c Plus (za 499 złotych), Honor X6b (za 499 złotych) i Honor X8c (za 1099 złotych).