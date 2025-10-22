Patrzę na te roboty koszące i myślę, że chciałabym taki

Znana marka zaprezentowała nowe roboty koszące na 2026 rok. Są nowoczesne, funkcjonalne, a jeden z nich ma świetnie poradzić sobie z koszeniem również w nocy.

Husqvarna prezentuje nowe roboty koszące

Jesień za oknem, Twój trawnik już nie potrzebuje tak wiele uwagi (co najwyżej grabienia liści), ale producenci kosiarek oraz robotów koszących nie śpią i już przygotowują się do sezonu ogrodniczego 2026. Husqvarna zaprezentowała kilka nowych modeli, które mają m.in. jeszcze lepiej radzić sobie z przeszkodami.

Nowe modele automatycznych kosiarek tej marki zostały wyposażone w zestaw kamer i algorytmy sztucznej inteligencji, mające wykrywać, reagować i dostosowywać proces koszenia do panujących warunków. Zgodnie z deklaracjami producenta, nowe roboty koszące skutecznie ominą przeszkody pozostawione na trawniku, które mogłyby powodować kolizje lub przestoje.

Husqvarna w modelach na 2026 rok zdecydowała się na zastosowanie platformy AI Vision. Technologia ta ma pozwalać na bardziej inteligentną i adaptacyjną pielęgnację trawników.

Husqvarna Automower Nera (źródło: Husqvarna)

Roboty koszące Husqvarna 2026 – jakie technologie oferują?

Nowe roboty koszące nie będą wymagały instalacji przewodów granicznych, jednocześnie producent podkreśla, że urządzenia precyzyjnie dotną trawnik przy krawędziach – brzmi ciekawie, ale zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości (większość tego typu urządzeń ma z tym problem).

Do portfolio kosiarek na 2026 rok mają trafić modele przeznaczone do ogrodów od 400 do nawet 7500 m2, takie jak Husqvarna Automower 405VE, Automower 410VE, Automower 430V i Automower 450V Nera oraz Automower 540 EPOS. Szczególną uwagę przykuwa model Husqvarna Automower Nera. Model ten został wyposażony w specjalną kamerę IR, dzięki czemu robot może zadbać o trawnik również w nocy.

Robot koszący Automower Nera 2026 (źródło: Husqvarna)

Warto wspomnieć, że modele 405XE Nera i 410VE Nera przeznaczone są do trawników o powierzchni 900 i 1500 m2 oraz mogą pokonać wzniesienia o nachyleniu do 30%. Z kolei Automower 430V i 450V NERA sprawdzą się w ogrodach o powierzchni do 4800 i 7500 m2 i mogą wjechać na wzniesienia o nachyleniu do 50%.

Do gamy produktów Husqvarna ma dołączyć również robot dla użytkowników profesjonalnych – Auromower 540 EPOS dla obiektów o powierzchni do 8000 m2.

Cennik i dostępność nowych produktów póki co nie zostały przedstawione. Jeśli więc nie chcesz czekać do wiosny z zakupem robota koszącego, zerknij do naszego rankingu najlepszych kosiarek automatycznych dla małych i dużych ogrodów.