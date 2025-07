Marzy Ci się robot koszący? Podpowiadamy najlepsze kosiarki automatyczne do małych i dużych ogrodów

Chcesz mieć zawsze zadbany ogród, ale brakuje Ci czasu i energii, aby się o niego zatroszczyć? W takim przypadku świetnie może się sprawdzić kosiarka automatyczna, czyli autonomiczny robot koszący. W większości wypadków jest w stanie sporą część roboty wykonać za Ciebie. Warto jednak nie brać pierwszego lepszego modelu, bo można się nieźle przejechać.

Najlepszy robot koszący – jak go wytypować?

Autonomiczne roboty koszące są obecne na rynku już od paru lat, ale dopiero ostatnio rozpoczął się wybuch ich popularności. Niewątpliwie jest to związane z tym, że urządzenia tego typu są coraz bardziej zaawansowane i obecnie już faktycznie potrafią poważnie odciążyć nas w pielęgnacji trawników i ogrodów.

Tak jak roboty sprzątające pomagają nam w odkurzaniu i mopowaniu podłóg, tak automatyczne kosiarki przycinają za nas trawę w przydomowych ogrodach. W 2025 roku są w stanie robić to bardzo sprawnie, ale tak jak domowe roboty nie mogą w 100% zastąpić tradycyjnego odkurzacza, tak i roboty koszące nie pozwalają uwolnić się chociażby od podkaszarki, z której nierzadko trzeba skorzystać, by poprawić krawędzie i przestrzeń przy drzewach.

Chcąc wybrać najlepszą kosiarkę automatyczną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by była ona dostosowana do naszych potrzeb – mogła objąć zasięgiem odpowiednią powierzchnię, przycinała trawę na pożądanej przez nas wysokości czy też była dostosowana do rodzaju naszego terenu. Następnie można przyjrzeć się dodatkowym technologiom, odpowiedzialnym za mapowanie ogrodu, poruszanie się po nim itd.

Przygotowany przez nas ranking kosiarek automatycznych zawiera 8 modeli w cenach od około 1500 do 10000 złotych. Są wśród nich zarówno roboty koszące do małych ogródków, jak i takie, które potrafią objąć zasięgiem 2000 albo i 3000 metrów kwadratowych. Wierzę, że uda Ci się wśród nich znaleźć idealne rozwiązanie dla siebie.

Jaka kosiarka automatyczna? Ranking 2025:

Einhell Freelexo 600 BT – dobra i tania kosiarka automatyczna do małego ogródka

– dobra i tania kosiarka automatyczna do małego ogródka Worx Landroid M700 Plus – cicha kosiarka automatyczna za nieduże pieniądze

– cicha kosiarka automatyczna za nieduże pieniądze Mova 600 – bardzo dobry robot koszący bez przewodu ograniczającego

– bardzo dobry robot koszący bez przewodu ograniczającego Ecovacs Goat O1200 RTK – świetny robot koszący do dużych powierzchni

– świetny robot koszący do dużych powierzchni Terra M ow S1200 – kosiarka automatyczna nie tylko na płaski teren

– kosiarka automatyczna nie tylko na płaski teren Dreame A1 Pro – zaawansowana kosiarka automatyczna do dużych trawników

– zaawansowana kosiarka automatyczna do dużych trawników Sunseeker Elite X5 – autonomiczny robot koszący dla wymagających

– autonomiczny robot koszący dla wymagających Karcher RCX 6 – automatyczna kosiarka do zadań specjalnych

Dwa pierwsze modele w zestawieniu to urządzenia klasy podstawowej, które wymagają korzystania z przewodu ograniczającego obszar koszenia. To tanie, ale niezbyt wygodne rozwiązanie, szczególnie w przypadku większych ogrodów. Dlatego od trzeciego modelu wzwyż skupiamy się już wyłącznie na urządzenia opierających się na nawigacji satalitarnej, LiDAR-owej oraz wizyjnej. Więcej szczegółów znajdziesz w opisach poszczególnych modeli, a skoro tak, to…

Zaczynamy!

Einhell Freelexo 600 BT – dobra i tania kosiarka automatyczna do małego ogródka

Na początek propozycja dla osób, którym marzy się tani robot koszący przeznaczony raczej do pielęgnacji mniejszych ogródków. W takim przypadku postawiłbym na Einhell Freelexo 600 BT. Teoretycznie jest przystosowany do powierzchni 600 metrów kwadratowych, ale realnie jest to dla niego raczej za dużo.

Robot może kosić trawę na wysokości od 2 do 6 cm i całkiem nieźle radzi sobie nie tylko na idealnie płaskiej powierzchni. Jest w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu nawet 35%, a do tego samodzielnie omija przeszkody na swojej drodze. Wspomnę też od razu, że szerokość koszenia wynosi 18 cm.

Einhell Freelexo 600 BT (fot. Einhell)

Największymi minusami tego urządzenia są: dość krótki czas pracy na jednym ładowaniu oraz konieczność ograniczania obszaru koszenia za pomocą przewodu (dołączonego do zestawu). Nie jest to też najwygodniejsze urządzenie, jeśli chodzi o sterowanie przy użyciu zintegrowanego panelu. Aplikacja ratuje trochę sytuację. Niemniej warto mieć świadomość tych wad, na które mimo wszystko przymknąć oko pozwala stosunkowo niska cena.

Najważniejsze cechy kosiarki Einhell Freelexo 600 BT:

zalecana powierzchnia: do 600 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 180 mm,

wysokość koszenia: 20-60 mm,

maksymalne wzniesienia: 35%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: przewód ograniczający,

akumulator: 2,5 Ah,

głośność pracy: >60 dB,

wymiary: 72,7×52,6×32,1 cm,

waga: 18,4 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Einhell Freelexo 600 BT ok. 1500 zł Allegro Komputronik Media Expert Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Worx Landroid M700 Plus – cicha kosiarka automatyczna za nieduże pieniądze

Wśród stosunkowo tanich urządzeń pozytywnie wyróżnia się także Worx Landroid M700 Plus. Wprawdzie także wymaga skorzystania z przewodu ograniczającego, ale w codziennej pracy robota wspiera również nawigacja AIA. Ta ostatnia wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby optymalizować swoją trasę. Kosiarka ma też czujnik deszczu – gdy zaczyna padać, automatycznie przerywa pracę.

Inteligencja tego urządzenia objawia się także w systemie Noesis. To inteligentny harmonogram koszenia – bazując na zbieranych danych robot samodzielnie szacuje, jak często należy kosić trawę w Twoim ogrodzie i bez angażowania Ciebie, działa według tego planu. Warto też wspomnieć o technologii Cut to Edge – wysunięte ostrze przycina trawę bliżej krawędzi, choć należy się nastawić na to, że bez podkaszarki i tak się nie obejdzie.

Worx Landroid M700 Plus (fot. Worx)

Jeśli chodzi o technikalia, robot jest przystosowany do powierzchni 700 m2, pozwala na regulację wysokości cięcia od 3 do 6 cm, a szerokość cięcia wynosi 18 cm. Na jednym ładowaniu zaś może pracować przez około 2 godziny. Dodatkowym atutem jest stosunkowo ciche działanie (na poziomie 60 dB).

Najważniejsze cechy kosiarki Worx Landroid M700 Plus:

zalecana powierzchnia: do 700 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 180 mm,

wysokość koszenia: 30-60 mm,

maksymalne wzniesienia: 35%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: przewód ograniczający + nawigacja AIA,

akumulator: 4 Ah,

głośność pracy: 60 dB,

wymiary: 58×40,3×20,8 cm,

waga: 9,8 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Worx Landroid M700 Plus ok. 2700 zł Allegro Morele RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

W ofercie firmy Worx znajduje się zresztą więcej godnych polecenia robotów koszących. Istnieje wiele wariantów w serii Landroid, które różnią się po prostu rozmiarem i zalecaną powierzchnią. Do tego istnieje jeszcze seria Landroid Vision – z zaawansowanym systemem nawigacyjnym, który eliminuje konieczność stosowania przewodu ograniczającego. Zupełnie jak kolejna propozycja w naszym rankingu, czyli…

Mova 600 – bardzo dobry robot koszący bez przewodu ograniczającego

Wraz z modelem Mova 600 przechodzimy w rankingu na wyższy poziom, na którym znajdują się roboty koszące bez przewodu ograniczającego. To sprytne urządzenie wykorzystuje mapowanie w 3D przy użyciu LiDAR-u i umożliwia wygodne zarządzanie obszarem koszenia – zupełnie jak w przypadku odkurzania przy użyciu robotów sprzątających. Można tworzyć wielostrefowe mapy, wyłączać ich fragmenty i ustalać harmonogramy pracy.

LiDAR pozwala robotowi także wykrywać przeszkody i precyzyjnie ich unikać. Jedyny minus w tym kontekście jest taki, że zostawia sobie przy tym spory margines, więc poza krawędziami z podkaszarką będzie trzeba też dotrzeć do tego typu miejsc. Problemu nie stanowią za to wzniesienia (do 45%) i drobne nierówności. Do tego istnieje możliwość wybrania jednego z kilku różnych trybów koszenia i ustalenie wysokości ścinania (od 2 do 6 cm), aby zawsze osiągać optymalne rezultaty.

Mova 600 najlepiej czuje się na małych i średnich obszarach – teoretycznie do 600 metrów kwadratowych, przy czym warto jednak wybierać urządzenia z zapasem. Jeśli masz większy ogród, sprawdź też model Mova 1000, cechujący się tymi samymi parametrami, ale będący dostosowany do powierzchni 1000 m2. Na koniec wspomnę jeszcze o stosunkowo cichej pracy (60 dB) i – niestety – też dość krótkim czasie działania (niespełna godzina na jednym ładowaniu).

Najważniejsze cechy kosiarki Mova 600:

zalecana powierzchnia: do 600 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 200 mm,

wysokość koszenia: 20-60 mm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: UltraView / 3D LiDAR,

akumulator: 2,5 Ah,

głośność pracy: 60 dB,

wymiary: 64,32×41,86×27,93 cm,

waga: 10,1 kg,

cena i dostępność:

Ecovacs Goat O1200 RTK – świetny robot koszący do dużych powierzchni

Jeśli dysponujesz sporym ogrodem i potrzebna jest ci kosiarka automatyczna do dużych powierzchni, skieruj wzrok na Ecovacs Goat O1200 RTK. Model ten jest przystosowany do pielęgnacji obszaru nawet powyżej 1000 metrów kwadratowych. Dzięki zastosowanym technologiom radzi sobie ze swoimi zadaniami naprawdę dobrze.

Precyzyjne mapowanie zapewnia połączenie technologii LiDAR i RTK. Dokładną orientację w terenie zapewnia mu zaś kamera 3D ToF, wspierana przez sztuczną inteligencję. Możesz również liczyć na świetne efekty koszenia i niepomijanie żadnych fragmentów (no chyba że akurat znajdują się tam przeszkody, których robot automatycznie potrafi unikać). To jedno z najsprytniejszych i najzwinniejszych urządzeń w swojej klasie.

Ecovacs Goat O1200 RTK (fot. Ecovacs)

Sporym atutem tego modelu jest też kompaktowa konstrukcja, dzięki której może kosić trawę nawet na ścieżkach o szerokości zaledwie 70 cm. Do tego dochodzi precyzyjna regulacja wysokości cięcia (od 3 do 8 cm, z progami co 5 mm). Ma przy tym całkiem pojemny akumulator (4 Ah), a głośność pracy nie przekracza 60 dB.

Najważniejsze cechy kosiarki Ecovacs Goat O1200 RTK:

zalecana powierzchnia: do 1200 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 220 mm,

wysokość koszenia: 30-80 mm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: LiDAR + RTK / 3D ToF,

akumulator: 4 Ah,

głośność pracy: 59 dB,

wymiary: 65×43,2×42 cm,

waga: 13,3 kg,

cena i dostępność:

TerraMow S1200 – kosiarka automatyczna nie tylko na płaski teren

Interesującą alternatywą dla wyżej wspomnianego modelu może być automatyczna kosiarka TerraMow S1200 – również przeznaczona do ogrodów o powierzchni do 1200 metrów kwadratowych. Wykorzystuje system wizyjny bazujący na sztucznej inteligencji, aby nie tylko precyzyjnie mapować teren, ale też sprawnie się po nim przemieszczać.

Robot świetnie radzi sobie zarówno na płaskim terenie, jak i w bardziej wymagającym środowisku. Nierówności, kamienne chodniczki czy inne przeszkody nie robią na nim większego wrażenia. Przejeżdża po nich, jeśli może albo omija je, gdy jest taka potrzeba. Całkiem nieźle wypada nawet koszenie przy krawędziach, choć ostatecznie efekty mogą różnić się w każdym przypadku.

TerraMow S1200 (fot. TerraMow)

Wygodna aplikacja o dużych możliwościach, ciche działanie i pojemny akumulator zapewniający długi czas pracy to kolejne atuty, obok których trudno przejść obojętnie. Podobnie jak obok latarki LED ułatwiającej pracę po zmroku czy czujnika deszczu. Największym minusem na dobrą sprawę jest cena. To, co jednak warto podkreślić, to że urządzenie jest jej warte.

Najważniejsze cechy kosiarki TerraMow S1200:

zalecana powierzchnia: do 1200 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 203 mm,

wysokość koszenia: 25-75 mm,

maksymalne wzniesienia: 36%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: 3D AI Vision,

akumulator: 4,5 Ah,

głośność pracy: 54 dB,

wymiary: 59,7×39,4×31,8 cm,

waga: 12 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? TerraMow S1200 ok. 6000 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Dreame A1 Pro – zaawansowana kosiarka automatyczna do dużych trawników

Wyjątkowo inteligentna i dostosowana do dużych ogrodów – taka jest automatyczna kosiarka Dreame A1 Pro. Może przycinać trawę na wysokość od 3 do 7 cm na powierzchni nawet 2000 metrów kwadratowych. Mapuje tak duży teren i porusza się po nim bez przeszkód, dzięki zaawansowanemu systemowi wizyjnemu, LiDAR-owi, kamerom i sztucznej inteligencji.

Faktem jest, że jest to nieco głośniejsze urządzenie, ale wynika to przede wszystkim z jego dużych możliwości. To sprzęt, który doskonale radzi sobie nawet w przypadku trudniejszych trawników, działając przy tym zgodnie z Twoimi wytycznymi, które możesz przekazać, korzystając z prostej i intuicyjnej w obsłudze aplikacji na telefon. Na skoszenie 1000 metrów kwadratowych robot potrzebuje mniej więcej dobę.

Dreame A1 Pro (fot. Dreame)

A jeśli oczekujesz jeszcze czegoś więcej, zerknij też na niedawno wprowadzony do sprzedaży model Dreame A2 (choć w tym przypadku z zakupem sugerowałbym wstrzymać się do czasu jakiejś promocji i… przeczytania recenzji autorstwa Kasi).

Najważniejsze cechy kosiarki Dreame A1 Pro:

zalecana powierzchnia: do 2000 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 220 mm,

wysokość koszenia: 30-70 mm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: UltraView / 3D LiDAR,

akumulator: 5 Ah,

głośność pracy: 64 dB,

wymiary: 64,3×43,65×26,1 cm,

waga: 12 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Dreame A1 Pro ok. 6100 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Sunseeker Elite X5 – autonomiczny robot koszący dla wymagających

A co powinien kupić ktoś, kto celuje w sprzęt wyższej klasy, jest gotowy wydać więcej pieniędzy, ale w zamian liczy na naprawdę świetną jakość? Z pewnością dobrym pomysłem będzie zwrócenie uwagi na ofertę Suseeker. Jednym z najciekawszych robotów w katalogu jest Sunseeker Elite X5, dostosowany do trawników o powierzchni nieprzekraczającej 2000 metrów kwadratowych.

Robot wykorzystuje nawigację satelitarną AONavi (RTK), wizyjny system Vision AI i sztuczną inteligencję, aby skutecznie mapować, a następnie kosić trawnik, niezależnie od jego złożoności. Uczy się, aby za każdym razem oferować nieco lepsze działanie, a do tego sprytnie unika przeszkód, reagując na to, co dzieje się wokół niego, w czasie rzeczywistym.

Mocny silnik i napęd na wszystkie koła sprawia, że pokonuje wzniesienia nawet o nachyleniu 60%! Raczej nie zdarzają mu się także sytuacje tego typu, by miał utknąć w jakimś dole. Pływająca tarcza tnąca dostosowuje się zaś do konturów trawnika. To wyjątkowo zaawansowane i niezawodne rozwiązanie.

Najważniejsze cechy kosiarki Sunseeker Elite X5:

zalecana powierzchnia: do 2000 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 220 mm,

wysokość koszenia: 20-60 mm,

maksymalne wzniesienia: 60%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: AONavi (RTK) + Vision AI,

akumulator: 5 Ah,

głośność pracy: 60 dB,

wymiary: 68×42,5×26 cm,

waga: 11,8 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Sunseeker Elite X5 ok. 7400 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Karcher RCX 6 – automatyczna kosiarka do zadań specjalnych

Ranking zamyka Karcher RCX 6 – jeden z najlepszych robotów koszących, jakie da się kupić za czterocyfrową kwotę. To maszyna do zadań specjalnych i ogrodów o większej powierzchni – nawet do 3000 metrów kwadratowych. Niezwykle zwinna i wydajna, a do tego praktycznie bezobsługowa. Cięcie o szerokości 35 cm sprawia, że progres następuje bardzo szybko.

Do mapowania wykorzystuje technologie GPS i RTK, a do poruszania się po ogrodzie – kamerę 3D ze sztuczną inteligencją, która pomaga także w lokalizacji, gdy sygnał GPS jest zbyt słaby. Potrafi bardzo dobrze planować trasę koszenia, a także dostosowywać ją do aktualnych warunków. Różnego rodzaju przeszkody, jak i duże nachylenia (nawet do 70%) nie stanowią zaś większego kłopotu – za sprawą napędu na wszystkie koła.

Karcher RCX 6 (fot. Karcher)

Choć wiele potrafi robić sama, kosiarka Karcher RCX 6 oddaje też spore pole do popisu użytkownikowi. Nie tylko w kwestii tego, które strefy kosić i kiedy to robić, ale też jeśli chodzi np. o wysokość cięcia. Tę ostatnią można regulować w szerokim zakresie od 2 do 10 cm. Solidna konstrukcja stanowi dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy kosiarki Karcher RCX 6:

zalecana powierzchnia: do 3000 m 2 (realnie mniej),

(realnie mniej), szerokość koszenia: 350 mm,

wysokość koszenia: 20-100 mm,

maksymalne wzniesienia: 70%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: GPS + RTK / 3D Vision AI,

akumulator: 5 Ah,

głośność pracy: 60 dB,

wymiary: 73,5×51×27 cm,

waga: 14,5 kg,

cena i dostępność:

A może Stiga?

Obok Karchera czy Sunseekera osoby o wyższych wymaganiach mogą zainteresować także automatyczne kosiarki Stiga. Szczególnie modele A 1500 i A 3000 są godne uwagi – to wydajne i niezawodne maszyny, od których można wiele oczekiwać. Do tego cechujące się całkiem wygodną obsługą.

Najlepiej jednak polować na promocje, ponieważ ceny katalogowe w zestawieniu z możliwościami – w moim odczuciu – nie są do końca atrakcyjne. Pod względem samej jakości wybór marki Stiga na pewno jednak nie będzie pomyłką.