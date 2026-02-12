Wi-Fi w samolotach LOT opóźnione

Jeśli chodzi o internet w polskich liniach lotniczych, to okazuje się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wi-Fi w samolotach LOT-u ma być dostępne później niż zakładano, ale najprawdopodobniej nie będziecie musieli na to długo czekać.

Wi-Fi w samolotach LOT będzie dostępne później niż zakładano

Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w samolotach staje się już powoli standardem. Mimo to polskie linie lotnicze LOT nadal nie wdrożyły Wi-Fi w swoich statkach powietrznych – a o możliwości udostępnienia Wi-Fi w samolotach LOT wspominaliśmy na Tabletowo już ponad 8 lat temu.

W lipcu 2025 roku ogłoszono, że z początkiem 2026 roku LOT przystąpi do montażu specjalnych modułów, dzięki którym pasażerowie będą mogli korzystać z sieci za pośrednictwem Wi-Fi. Wspomniano wtedy, iż pierwsi klienci polskich linii lotniczych zyskają dostęp do internetu jeszcze w styczniu 2026 roku. Niestety, mamy już luty, a modułów jak nie było, tak nadal nie ma.

W lipcu 2025 roku podkreślono też, że firma planuje do końca marca 2026 roku zainstalować moduły łącznie w czterech Boeingach 787-9 Dreamliner. Teraz portal Fly4free dotarł do nowych informacji. Okazuje się, że pierwsi pasażerowie LOT-u prawdopodobnie skorzystają z internetu w marcu 2026 roku, o ile polecą jednym konkretnym samolotem, a mianowicie Boeingiem 787-8 o rejestracji SP-LSA.

Obecnie przechodzi on przegląd w Rzeszowie, podczas którego przewidziano też instalację odpowiedniego oprogramowania.

Wi-Fi będzie dostępne w wielu samolotach LOT-u

Oczywiście dostępność Wi-Fi nie ograniczy się do tego jednego samolotu. Według Fly4free to dopiero początek, gdyż internet ma zostać udostępniony we wszystkich siedmiu większych Boeingach 797-9 do końca 2026 roku.

W 2027 roku Wi-Fi ma pojawić się również w Boeingach 797-8, co jednak jest nieco trudniejsze pod względem technicznym. Instalacja modułów, w tym anteny i odbiornika, wymaga ingerencji w kadłub samolotu. Warto podkreślić, że większe Boeingi 797-9 mają je już zamontowane w standardzie.

Pasażerowie będą mogli korzystać z Wi-Fi również w nowych Airbusach A220, które zaczną trafiać pod skrzydła LOT-u już w przyszłym roku. Źródło twierdzi, że pierwszy samolot dotrze do spółki na przełomie lutego i marca 2027 roku. Linie lotnicze natomiast na ten moment nie zdradzają, czy internet będzie też dostępny w Boeingach 737 MAX8, które w ostatnim czasie sukcesywnie uzupełniają polską flotę.

LOT nie ujawnia również szczegółów na temat kosztów usługi. Przewoźnik rozważa różne scenariusze, np. pakiet płatny z pełną prędkością oraz bezpłatny model podstawowy, dzięki któremu pasażerowie skorzystają z komunikatorów internetowych.