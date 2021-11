Przedstawiciele iTaxi już podczas tegorocznej konferencji Huawei Developer Conference, która odbyła się w Lizbonie na początku listopada, ogłosili, że aplikacja zostanie zintegrowana z Mapami Petal. Okazuje się, że stanie się to bardzo szybko, bo już w przyszłym miesiącu. Ponadto pojawi się też wersja na smartwatche z serii Huawei Watch 3.

Już wkrótce zamówisz taksówkę w aplikacji iTaxi z poziomu Map Petal oraz Huawei Watch 3

iTaxi to jedna z wielu aplikacji, za pośrednictwem których można zamówić taksówkę. Co ciekawe, była ona jedną z pierwszych tego typu programów, które zostały zintegrowane z Huawei Mobile Services – jest dostępna od czerwca 2020 roku. Oprócz niej w AppGallery można znaleźć również m.in. aplikację Bolt, więc posiadacze urządzeń bez Usług Mobilnych Google (GMS) też mogą bez przeszkód zamawiać przejazdy – nie są w żaden sposób „wykluczeni”.

Huawei poinformował, że już w grudniu aplikacja iTaxi zostanie w pełni zintegrowana z Mapami Petal, dzięki czemu użytkownicy będą mogli zamawiać przejazdy za pośrednictwem tego programu bezpośrednio z poziomu Map Petal. Co więcej, jednocześnie Huawei zapowiedział, że do końca 2021 roku aplikacja iTaxi ma być dostępna także na smartwatchach z serii Huawei Watch 3.

Naszym celem zawsze była szeroka dostępność usług, dlatego nie mogło nas zabraknąć na platformie AppGallery, jak również w Petal Maps. Mobility as a Service (MaaS) to koncepcja, która zakłada odejście od prywatnych środków transportu na rzecz mobilności świadczonej jako usługa. Nasza współpraca z Petal Maps świetnie wpasowuje się w tę koncepcję. Następnym krokiem w naszej współpracy z Huawei będzie zapewnienie użytkownikom jeszcze większej możliwości kontroli i wygody w zamawianiu przejazdów dzięki integracji naszej aplikacji z zegarkiem. Gaweł Boguta, dyrektor IT, członek zarządu iTaxi.pl S.A.

Niedawno firma iTaxi poinformowała także, że w czwartym kwartale 2021 roku do jej floty dołączą samochody elektryczne KIA EV6, Tesla 3 i Aui e-Tron oraz wodorowe Toyoty Mirai. Zobowiązała się bowiem, że do końca 2022 roku niskoemisyjne auta będą stanowić 50% jej floty, a do 2025 roku już 80%.

Firma podkreśla przy okazji, że Toyoty Mirai są pierwszymi w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie wodorowymi taksówkami. Użytkownicy w aplikacji mogą wybrać rodzaj samochodu, jakim chcą podróżować – opcja ECO zapewnia im przejazd autem elektrycznym lub hybrydowym. Jest ona dostępna zarówno w taryfie z ceną gwarantowaną, jak i z opłatą według taksometru.