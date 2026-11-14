Huawei wchodzi w nowy segment. Prace nad tym sprzętem trwały latami

Nowe urządzenie chińskiego producenta nazywa się Huawei Sense G1. Powstało z myślą o osobach zmagających się z cukrzycą.

Huawei Sense G1 – sensor do ciągłego pomiaru poziomu glukozy

W ofercie Huawei – szczególnie tej w Chinach – znajdziemy mnóstwo różnego sprzętu. Należy podkreślić, że często są to urządzenia zapewniające wysoką jakość i zdecydowanie nie mamy do czynienia z firmą, która próbuje swoich sił w każdym możliwym segmencie, aby tylko trochę zarobić. Huawei, jak przystało na poważnego międzynarodowego gracza, wkłada też sporo wysiłku, aby dostarczyć dużo autorskich pomysłów.

Dobrym przykładem są chociażby smartwatche – Huawei Watch GT 7 Pro czy Huawei Watch 6 Pro Space Edition mają własny styl, a także zapewniają jedne z najlepszych pomiarów tętna na rynku. Co więcej, Chińczycy lubią eksperymentować i wprowadzać powiew świeżości, czego dobrym przykładem jest seria smartwatchy z funkcją pełnoprawnego pomiaru ciśnienia – np. Huawei Watch D3.

Nie dziwi więc, że każda kolejna premiera wzbudza niemałe zainteresowanie, a także wiąże się z dużymi oczekiwaniami – niekoniecznie zawsze z nadzieją na innowacje, ale otrzymanie co najmniej bardzo dobrego produktu. Dotyczy to także najnowszego sprzętu, czyli Huawei Sense G1.

Huawei Sense G1 | fot. Huawei

Omawiana nowość to sensor do ciągłego pomiaru poziomu glukozy, który może kojarzyć się z dostępnym u nas systemem FreeStyle Libre 2. Huawei Sense G1 wyposażony jest w miękką igłę, która wsuwana jest tuż pod skórę. Serwis IT Home informuje, że opóźnienia pomiaru wynoszą od 5 do 15 minut, a współczynnik MARD poniżej 10%.

Nad sensorem pracowano od wielu lat

Maksymalny czas pracy wynosi około dwóch tygodni. Jest kompatybilny z zegarkami Huawei, co powinno pozwolić na wygodne sprawdzanie poziomu glukozy. Dodatkowo zapewnia funkcje powiadomień o zbyt niskiej lub wysokiej wartości. Co więcej, Huawei Sense G1 – jak twierdzi IT Home – ma umożliwiać użytkownikowi pływanie.

Bruce Lee, jeden z wiceprezesów Huawei, we wpisie opublikowanym na Weibo, zauważa, że prace nad nowym sensorem trwały przez długi czas. Po raz pierwszy testy przeprowadził prawie trzy lata temu, w grudniu 2023 roku, więc urządzenie powstawało już wcześniej.

Szczegóły dotyczące dostępności nie są jeszcze znane. Należy jednak nastawić się, że sensor Huawei Sense G1 będzie sprzedawany wyłącznie w Chinach – przynajmniej w pierwszej kolejności.