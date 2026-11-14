Huawei wchodzi w nowy segment. Prace nad tym sprzętem trwały latami

Nowe urządzenie chińskiego producenta nazywa się Huawei Sense G1. Powstało z myślą o osobach zmagających się z cukrzycą.
Huawei Sense G1 – sensor do ciągłego pomiaru poziomu glukozy
W ofercie Huawei – szczególnie tej w Chinach – znajdziemy mnóstwo różnego sprzętu. Należy podkreślić, że często są to urządzenia zapewniające wysoką jakość i zdecydowanie nie mamy do czynienia z firmą, która próbuje swoich sił w każdym możliwym segmencie, aby tylko trochę zarobić. Huawei, jak przystało na poważnego międzynarodowego gracza, wkłada też sporo wysiłku, aby dostarczyć dużo autorskich pomysłów.
Dobrym przykładem są chociażby smartwatche – Huawei Watch GT 7 Pro czy Huawei Watch 6 Pro Space Edition mają własny styl, a także zapewniają jedne z najlepszych pomiarów tętna na rynku. Co więcej, Chińczycy lubią eksperymentować i wprowadzać powiew świeżości, czego dobrym przykładem jest seria smartwatchy z funkcją pełnoprawnego pomiaru ciśnienia – np. Huawei Watch D3.
Nie dziwi więc, że każda kolejna premiera wzbudza niemałe zainteresowanie, a także wiąże się z dużymi oczekiwaniami – niekoniecznie zawsze z nadzieją na innowacje, ale otrzymanie co najmniej bardzo dobrego produktu. Dotyczy to także najnowszego sprzętu, czyli Huawei Sense G1.
Omawiana nowość to sensor do ciągłego pomiaru poziomu glukozy, który może kojarzyć się z dostępnym u nas systemem FreeStyle Libre 2. Huawei Sense G1 wyposażony jest w miękką igłę, która wsuwana jest tuż pod skórę. Serwis IT Home informuje, że opóźnienia pomiaru wynoszą od 5 do 15 minut, a współczynnik MARD poniżej 10%.
Nad sensorem pracowano od wielu lat
Maksymalny czas pracy wynosi około dwóch tygodni. Jest kompatybilny z zegarkami Huawei, co powinno pozwolić na wygodne sprawdzanie poziomu glukozy. Dodatkowo zapewnia funkcje powiadomień o zbyt niskiej lub wysokiej wartości. Co więcej, Huawei Sense G1 – jak twierdzi IT Home – ma umożliwiać użytkownikowi pływanie.
Bruce Lee, jeden z wiceprezesów Huawei, we wpisie opublikowanym na Weibo, zauważa, że prace nad nowym sensorem trwały przez długi czas. Po raz pierwszy testy przeprowadził prawie trzy lata temu, w grudniu 2023 roku, więc urządzenie powstawało już wcześniej.
Szczegóły dotyczące dostępności nie są jeszcze znane. Należy jednak nastawić się, że sensor Huawei Sense G1 będzie sprzedawany wyłącznie w Chinach – przynajmniej w pierwszej kolejności.