Nowa Motorola Signature 27 ma drugie, zaskakujące oblicze

Nowa, flagowa Motorola Signature 27 została oficjalnie zaprezentowana 5 listopada 2026 roku i wydawało się, że wiadomo już wszystko na jej temat, szczególnie że Kuba podzielił się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami korzystania z Motoroli Signature 27. Tymczasem okazuje się, że ma drugie, zaskakujące oblicze.

Motorola Signature 27 nie jest tylko jedna

Flagowa Motorola Signature 27 ma prawdziwie flagową, zachwycającą specyfikację techniczną, choć pojawiły się głosy niezadowolenia, że oferuje „tylko” 12 GB RAM, a nie 16 GB, jak przystało na flagowca. Oczywiście jest to spowodowane kryzysem na rynku pamięci, ale nie dla wszystkich jest to problemem.

Motorola Signature 27 imponuje (w większości) wielkimi liczbami na liście parametrów technicznych, również w przypadku akumulatora, który ma pojemność 7000 mAh. Od razu warto dodać, że obsługuje ładowanie przewodowe o mocy aż 100 W i indukcyjne o mocy 50 W, a także zwrotne ładowanie przewodowe o mocy tylko 4,5 W i zwrotne ładowanie indukcyjne o mocy jedynie 5 W.

W pierwszych wrażeniach Kuba podzielił się spostrzeżeniem, że Motorola Signature 27 oferuje ponadprzeciętny czas pracy. Mogło być jednak w tym aspekcie zdecydowanie gorzej, ponieważ sprzedawana w Polsce wersja mogła mieć… akumulator o mniejszej pojemności. EPREL (europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego) ujawnił bowiem istnienie dwóch wariantów tego modelu.

Motorola Signature 27 nie tylko z akumulatorem o pojemności 7000 mAh

W bazie EPREL znajdują się bowiem dwie Motorole Signature 27 – jedna ma numer modelu XT2701-1, a druga XT2701-5. Pierwsza jest wyposażona w akumulator o pojemności znamionowej 6790 mAh, zaś w drugiej jest akumulator o pojemności znamionowej 5350 mAh, a zatem znacznie mniejszej, aż o 1440 mAh. Istotnie przekłada się to na trwałość baterii na cykl – różnica wynosi ponad 16 godzin.

Porównanie dwóch wersji smartfona Motorola Signature 27 (źródło: EPREL)

Na lokalnych stronach Motoroli w różnych krajach w Europie nie udało mi się znaleźć wersji z akumulatorem o mniejszej pojemności niż 7000 mAh, w związku z czym nie ma pewności, że jest ona dostępna lub przygotowywana do wprowadzenia na europejski na rynek.

Obecność takiej wersji w EPREL sugeruje jednak, że Motorola przynajmniej „szykowała grunt” pod takie posunięcie. Zapytaliśmy polskie przedstawicielstwo marki o tę sytuację, ale do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Jeśli dostaniemy odpowiedź, dodamy ją do artykułu.