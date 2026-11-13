Mój Orange po liftingu – nowości, które zauważysz od razu

Artykuł sponsorowany

Pomarańczowy operator odświeżył aplikację Mój Orange i dorzucił kilka praktycznych funkcji. Co ciekawe, część z nich przyda się nawet osobom, które nie mają u niego żadnej usługi.

Skąd te zmiany? Orange regularnie rozwija aplikację, stawiając na jej użyteczność i benefity. W praktyce oznacza to, że szybko opłacisz rachunek, sprawdzisz pakiet danych czy zarządzisz domowym Wi-Fi. Najnowsza wersja, jak poprzednie, wprowadza jeszcze większą prostotę, przejrzystość i eliminuje zbędne klikanie.

Najważniejsze zmiany to nowe płatności, tryb gościa i odświeżona zakładka Dla Ciebie. I, co najważniejsze, to nie kosmetyczne poprawki, tylko rzeczywiste zmiany ułatwiające korzystanie z apki na co dzień. Przejdźmy przez nie jedna po drugiej.

Faktura do zapłaty? Wystarczy kilka kliknięć

Mało kto lubi płacić rachunki, ale skoro już trzeba, to niech chociaż idzie to szybko i bez zbędnego klikania. I tu jest chyba najwięcej zmian, które odczujesz na co dzień. Prosto i szybko, mniej szukania, więcej czasu na ciekawsze rzeczy niż rachunki.

Wszystko, czego potrzebujesz do opłacenia faktury, widzisz od razu na jednym ekranie. Są tu informacje o fakturze, pełna kwota do zapłaty, metody płatności i informacja o prowizji. Zanim klikniesz „zapłać”, wiesz dokładnie, ile płacisz, do kiedy i czy dojdzie do tego prowizja. Fakturę możesz od razu pobrać, a potwierdzenie płatności wysłać na wybrany adres e-mail.

Do tego dochodzi nowa metoda płatności, czyli Google Pay. Działa obok BLIK i przelewu online, więc jeśli na co dzień płacisz telefonem przez Google Pay, teraz tak samo opłacisz fakturę za usługi Orange. Im więcej opcji do wyboru, tym łatwiej dopasować płatność do siebie.

screen: Orange Polska

A co z użytkownikami Apple Pay? Spokojnie, nie zostaną z niczym. Ta metoda jest już w fazie testów, więc docelowo opłacisz fakturę tak samo wygodnie jak użytkownicy Google Pay. To zresztą nie koniec, bo w kolejnym kroku Google Pay i Apple Pay mają pojawić się także przy doładowaniach. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy zamiast płacić faktury doładowują konto.

Nie masz usług w Orange? I tak możesz zajrzeć do środka

Wprowadzenie trybu gościa to zmiana, która otwiera Mój Orange na zupełnie nowych użytkowników. Żeby z niej korzystać, nie potrzebujesz żadnej usługi w Orange. Wybierasz wejście jako gość i jesteś w środku.

No dobrze, ale co konkretnie można podejrzeć w trybie gościa? Faktury, numery, usługi i zarządzanie siecią w jednym miejscu. Do tego m.in. diagnostykę usług, kontrolę rodzicielską, ustawienia WiFi i sieci domowej, karty SIM oraz roaming. Rachunki, domowy internet i telefon na wakacje za granicą ogarniasz zatem w jednej apce, zamiast skakać pomiędzy wieloma różnymi.

Przykład? Zastanawiasz się nad przejściem do Orange, ale bardzo istotne jest dla Ciebie to, jak wygląda obsługa konta na co dzień i chciałbyś to sprawdzić. Zamiast robić research w sieci, instalujesz apkę i sprawdzasz wszystko sam. A jeśli przy okazji coś wpadnie Ci w oko w sklepie, możesz od razu zrobić zakupy i to też bez bycia klientem Orange.

screeny: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Aplikacja Mój Orange zachęca też dodatkowi benefitami. W odświeżonej zakładce Dla Ciebie znajdziesz ich całkiem sporo. Teraz wszystkie nagrody, zniżki i prezenty trafiły do jednego, przejrzystego miejsca. Nie musisz przekopywać się przez aplikację w poszukiwaniu bonusu, o którym ktoś Ci wspomniał, bo wszystko masz pod ręką. Dzięki temu niczego nie przegapisz – po prostu wystarczy od czasu do czasu tam zajrzeć.

A czy warto? Zdecydowanie tak. Znajdziesz tam bowiem na przykład prezenty w ramach akcji Środy z Orange, z licznikiem, dzięki któremu wiesz, ile czasu zostało na ich odebranie. Dobry pomysł, bo o takim prezencie łatwo zapomnieć, kiedy ma się na głowie sto innych rzeczy. Do tego dostępne są zniżki od partnerów. A jeśli lubisz grać w gry na telefonie to – wskoczy do Graj z Orange i korzystaj z darmowej rozrywki, bez reklam – zrelaksuj się. Oprócz świetnej zabawy czasami możesz nawet coś wygrać.

screeny: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Chcesz to wszystko sprawdzić sam? Wystarczy pobrać aplikację Mój Orange (lub zaktualizować ją do najnowszej wersji) i wejść w trybie gościa lub zalogować się swoim kontem.

📱 Zeskanuj QR kod i wskakuj do apki

_

Materiał powstał na zlecenie Orange Polska