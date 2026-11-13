To tablet dla młodszych i starszych. Wygląda niepozornie, a ma być bardzo wytrzymały

Według producenta ten tablet dostarczy rozrywkę każdemu, choć nada się nie tylko do oglądania filmów i seriali czy grania w (mniej wymagające) gry. Jego mocną stroną jest również wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.

Nowy tablet Infinix Xpad 30 jest kierowany przede wszystkim do młodszych i nieco starszych dzieci

Tablet Infinix Xpad 30 jest kierowany do osób, które są na różnych etapach edukacji, ponieważ oferuje „spersonalizowane centrum naukowe”, zawierające ponad 360 tysięcy edukacyjnych materiałów filmowych oraz ponad 200 tysięcy ćwiczeń z języka angielskiego i matematycznych.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji proces uczenia się ma być dostosowany do konkretnego ucznia. Ponadto dzięki AI młodzi użytkownicy będą mogli uzyskać pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych ze szkoły oraz pisaniu (a przynajmniej takie jest założenie, gdyż nierzadko może skończyć się to tak, że dziecko poprosi AI o rozwiązanie zadań czy napisanie wypracowania).

Infinix Xpad 30 (źródło: Infinix)

Producent podkreśla również, że jego nowy tablet Infinix Xpad 30 jest bardzo wytrzymały na uszkodzenia, ponieważ przeszedł 50 „rygorystycznych testów” i spełnia kryteria klasy IP52. Niestraszne mu też zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie temperatury, aczkolwiek raczej mało kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, będzie używał tego sprzętu w tak skrajnych warunkach.

Specyfikacja tabletu Infinix Xpad 30

To, co najważniejsze w każdym tablecie, czyli ekran, ma przekątną 11 cali i rozdzielczość 1920×1200 pikseli oraz typową jasność do 450 nitów i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi 83,7%. Wyświetlacz oferuje też dwie technologie ochrony wzroku: TÜV Rheinland Low Blue Light i TÜV Rheinland Flicker Free.

Infinix Xpad 30 (źródło: Infinix)

Za dostarczanie mocy obliczeniowych odpowiedzialny jest procesor MediaTek Helio G88 2,0 GHz (12 nm), a energii akumulator o pojemności 7200 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 18 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 10 W (funkcja powerbanku).

Ponadto tablet Infinix Xpad 30 oferuje od 4 do 6 GB RAM (w zależności od wersji), 128 GB pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD do 1 TB, aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i tyle, slot na kartę SIM z obsługą 4G/LTE, radio FM, złącze słuchawkowe 3,5 mm i USB-C ze wsparciem dla USB OTG. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16, ma wymiary 169,23×257,68×8,25 mm i waży 507 gramów.

Tablet Infinix Xpad 30 jest już dostępny w sprzedaży

Najnowszy tablet Infinix jest już dostępny na Filipinach, gdzie jego cena zaczyna się od 9149 pesos (za wersję 4/128 GB), co jest równowartością około 570 złotych. W prezencie dorzucane jest etui ochronne.

Infinix Xpad 30 (źródło: Infinix)

Na koniec warto przypomnieć, że wcześniej zadebiutował tablet Infinix Xpad 30 Pro, który ma ekran o wyższej rozdzielczości (2560×1600 pikseli) i jasności (550 nitów), wydajniejszy procesor (MediaTek Helio G200 Ultimate), więcej RAM (do 8 GB) i akumulator o większej pojemności (8200 mAh). W dodatku jest smuklejszy (ma 6,6 mm grubości) i lżejszy (waży 476 gramów).

Nie należy spodziewać się, że tablet Infinix Xpad 30 (Pro) będzie dostępny w Polsce, ponieważ można odnieść wrażenie, że producent odpuścił sobie polski rynek.