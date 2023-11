Wiemy już, co zaoferuje nowy smartfon nubia. Mocna specyfikacja

Chińska marka nubia nie jest w naszym kraju szczególnie popularna, jednak mogliście słyszeć o niej w kontekście mocarnych smartfonów z serii REDMAGIC, za których produkcję odpowiada. Właśnie pojawiły się informacje o nadchodzącym modelu nubia Z60 Ultra, który również w zakresie wydajności nie będzie miał się czego wstydzić.

Smartfon nubia z flagowym procesorem

W marcu 2023 roku oficjalnie zadebiutowała nubia Z50 Ultra, która mogła pochwalić się m.in. SoC Snapdragon 8 Gen 2 i nawet 16 GB RAM. Teraz w sieci pojawiły się informacje o tym, że producent przygotowuje się do premiery jej następcy, czyli modelu nubia Z60 Ultra. Co wiemy o nim jeszcze przed oficjalnym debiutem?

Według przedpremierowych doniesień urządzenie dostanie wyposażone w wyświetlacz wykonany w technologii OLED z rozdzielczością na poziomie 1,5K. Nie ma niestety informacji o wielkości jego przekątnej. Motorem napędowym smartfona nubia stanie się najnowszy flagowym procesor Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen. 3. Tutaj warto wspomnieć, że smartfon pojawił się w bazie benchmarku Geekbench w wersji z 12 GB RAM, ale zapewne nie będzie to jedyna dostępna ilość pamięci operacyjnej, ponieważ poprzedni model występował w 3 wariantach – 8, 12 i 16 GB.

nubia z50 Ultra (źródło: nubia)

Na pleckach nubii Z60 Ultra znajdzie się 50 Mpix aparat główny z matrycą o wielkości 1/1,56 cala, który współpracować będzie z 50 Mpix sensorem połączonym z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 64 Mpix teleobiektywem. W przedpremierowych doniesieniach pojawia się także informacja o tym, że energię do podzespołów dostarczać ma akumulator o pojemności 6000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

Kiedy premiera?

Portal Gizmochina podaje, że nubia Z60 Ultra może trafić na chiński rynek już w grudniu 2023 roku. Co ciekawe, jednocześnie może zostać zaprezentowany także inny smartfon marki, a mianowicie nubia Z50 SE, który również ma być wyposażony we flagowy procesor – Snapdragon 8 Gen 2.

Póki co nie pojawiły się jeszcze żadne doniesienia na temat dokładnej daty premiery i przewidywanej ceny smartfona oraz tego, czy będzie on dostępny globalnie. Byłoby to jednak sporym zaskoczeniem, ponieważ jego poprzednik nie opuścił rodzimego rynku.