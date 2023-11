Niezwykły tablet Huawei. Czegoś takiego nie ma nawet Apple

My tu na spokojnie czekamy, aż łączność satelitarna przestanie być domeną flagowych smartfonów i spopularyzuje się wśród urządzeń z niższych półek, a tymczasem w Chinach zaraz zaczną oferować tablety ze stosownym modułem. Pionierem rozwiązania będzie nie kto inny, jak Huawei.

Jedyny taki na rynku

Łączność satelitarna w smartfonach może wydawać się zbędnym bajerem, jednak z pewnością dla niektórych grup zawodowych lub osób, którym zdarza się być „poza zasięgiem”, jest to spore ułatwienie. Tam, gdzie „tradycyjne” sposoby komunikacji nie funkcjonują, nie trzeba już nosić przy sobie dwóch różnych urządzeń – wystarczy nowy iPhone 15 Pro czy CAT S75.

Przykład relatywnie niedrogiego smartfona z komunikacją satelitarną – CAT S75 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Póki co lista smartfonów z obsługą łączności satelitarnej nie jest zbyt długa. Oprócz ww. iPhone’a 15 Pro (i całej serii 15 oraz 14) i CAT S75 z jego bratem bliźniakiem, Motorolą Defy 2, na liście znajdują się również modele Huawei z serii Mate 50 i P60, Mate X3 czy nova 11 Ultra. Warto zauważyć, że urządzenia chińskiego producenta współpracują wyłącznie z systemem satelitarnym Beidou. Nie inaczej powinno być w przypadku pierwszego tabletu z modułem satelitarnym – MatePad Pro 11″ na 2024 rok.

Huawei MatePad Pro 11″ 2024 – co o nim wiemy?

Póki co chiński gigant nie podzielił się z szerszą publicznością zbyt dużą ilością informacji. Wiadomo, że zamiast montować dodatkowe anteny, postawił na zaawansowane algorytmy wysokiego wzmocnienia i nowoczesne protokoły komunikacyjne, dzięki którym połączenie pomiędzy tabletem a satelitą ma być maksymalnie zoptymalizowane.

Huawei MatePad Pro 11″ 2024 ma jako pierwszy pożenić tablety z łącznością satelitarną (Źródło: Huawei | Weibo)

Huawei miał również uporać się w 11-calowym MatePadzie Pro na 2024 rok z problemami związanymi z poborem prądu czy utratą sygnału w trakcie komunikacji satelitarnej. Są to jednak zakulisowe informacje, na których potwierdzenie będziemy musieli poczekać do 28 listopada 2024 roku – wtedy to, o 7:30 czasu polskiego, producent podzieli się z całym światem szczegółami dotyczącymi pierwszego tabletu z łącznością satelitarną.

Trzeba przyznać, że Huawei jest na swój sposób niesamowity. Żaden inny chiński producent nie dostał tak po czterech literach jak on, ale po prawie 4 latach od odcięcia od amerykańskich rozwiązań, w tym 5G, firma jak na złość USA nigdzie się nie wybiera.

Huawei nadal więc sprzedaje laptopy, smartfony itp., Mate 60 Pro+ to obecnie lider znanego rankingu skupiającego się na mobilnej fotografii, a co jakiś czas eksperymenty przedsiębiorstwa trafiają na rynek, czego dowodem są inteligentne okulary, które niedawno trafiły do sprzedaży w Polsce, tablet oparty na wyświetlaczu e-ink czy właśnie bohater dzisiejszego wpisu.