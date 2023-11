Xbox wyświetla reklamy zamiast menu – horror się ziścił

Xbox podpadł graczom, którzy po włączeniu konsoli, zamiast menu głównego, zobaczyli pełnowymiarową reklamę nowego Call of Duty. Tylko czy biorąc poprawkę na fakt, że Microsoft robił już takie rzeczy w przeszłości, powinno nas to dziwić? Szczególnie, jeśli zwrócimy uwagę na niedawny zakup Phila Spencera.

Xbox zdenerwował graczy

Wyobraźcie sobie taki scenariusz: wracacie po 8 godzinach pracy do domu, szef was wnerwił, koledzy znowu podrzucali wam swoją pracę, a na domiar złego musieliście wdrożyć nowego pracownika, który kompletnie nie ogarnia. Po tak cudownym dzionku chcecie się zregenerować i choć na chwilę odłączyć od świata, poprzez wzięcie pada do ręki i zagranie w ulubioną grę. Odpalacie więc konsolę, a tam zamiast menu głównego, wita was… pełnowymiarowa reklama nowej gry.

Jedna z wersji reklam nowego CoD, które zostały wyświetlone graczom po włączeniu konsoli (źródło: X, @centralxboxbr)

Na taki scenariusz narażeni byli mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, którzy na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter), udokumentowali ten dość agresywny sposób reklamowania Call of Duty: Modern Warfare III.

Pod jednym z postów na ten temat można przeczytać komentarze w stylu „jeśli to prawda, to sprzedaję swojego Xboxa”, czy „przez przypadek, prawie to kupiłem/-am”. Warto jednak zauważyć, że to nie jest pierwsza tego typu akcja Microsoftu.

Takie akcje już miały miejsce!

Wystarczy wspomnieć chociażby o najnowszym produkcie od Bethesdy, jakim jest Starfield. Choć gra jest w tak doskonałym stanie, że aż gracze muszą ją łatać na własną rękę, a Todd Howard nuci pod nosem „It just works„, to jej reklama przed premierą również pojawiła się na konsolach ze stajni Zielonych. Podobnie zresztą było także z Forza Motorsport, o czym raczył przypomnieć profil portalu Central Xbox.

Não, o Xbox não está te forçando a comprar o Call of Duty #MW3



Esses anúncios tem sido habituais esse ano, e só acontece com os grandes lançamentos first party. É um anúncio que só irá aparecer UMA vez para você.



Comprar ou não, é uma opção sua. E opção não falta no #Xbox 😉 pic.twitter.com/vOuGuCk8K0 — Central Xbox (@centralxboxbr) November 3, 2023

Wszystkie powyższe tytuły zostały wyprodukowane przez studia należące do Microsoftu, a biorąc poprawkę na fakt, że Phil Spencer ostatnio wybrał się na zakupy i wyrzucił niemal 69 mld dolarów w błoto , nie dziwi fakt, że chce się swoją nową zabawką pochwalić.

Ponoć niektórym graczom w naszym kraju także się te reklamy wyświetliły, jednak nie jestem w stanie tego potwierdzić. Kiedy odpaliłem bowiem swojego Xklocka Series S, przywitało mnie zwyczajne menu główne.