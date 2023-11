Znakomicie! Microsoft zapewni urządzeniom z rodziny Surface dodatkowe dwa lata wsparcia

Ponieważ lubię niemalże wszystkie sprzęty, jakie produkuje Microsoft, mogę nie być w temacie całkowicie bezstronny, ale nie wydaje mi się też, żeby przedłużenie wsparcia oferowanego przez producenta miało jakiekolwiek minusy.

Surface’y dostają dodatkowe dwa lata życia

Ciekawa rzecz zadziała się ostatnio na stronach wsparcia Microsoftu. Bez wcześniejszych zapowiedzi ani jakichkolwiek anonsów odświeżono politykę aktualizacyjną urządzeń z wciąż poszerzającej się rodziny Surface.

Microsoft Surface Go 4 for Business (źródło: Microsoft)

Zgodnie z nowymi zasadami, laptopy i tablety Microsoftu będą obsługiwane dłużej. Do tej pory każdy sprzęt z tej serii miał gwarantowane cztery lata aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Teraz opiekę tę przedłużono o dwa lata, co daje w sumie sześć lat regularnych aktualizacji.

Należy kilka rzeczy doprecyzować. Nie wszystkie sprzęty kwalifikują się do tak długiego wsparcia. Sześcioletnią gwarancję aktualizacji otrzymały urządzenia wydane po 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że jeśli kupiliśmy tegoroczny sprzęt Microsoftu, to możemy liczyć na nowe poprawki i sterowniki aż do 2029 roku. Jeśli korzystamy ze starszego Surface’a, to nasza sytuacja przedstawia się nieco inaczej.

Kiedy kończy się wsparcie dla poszczególnych Surface’ów?

Strona wsparcia Microsoftu przedstawia pełną listę urządzeń aktualizowanych przez producenta. Znajdują się tam wszystkie sprzęty debiutujące w ostatnich latach, wraz z planowanymi datami zakończenia rozsyłania aktualizacji. Przedstawia się ona następująco:

Urządzenie Data premiery Koniec aktualizacji oprogramowania układowego oraz sterowników Surface Pro (5. gen) 15.06.2017 15.01.2024 Surface Pro LTE (5. gen) (Model 1807) 01.12.2017 15.01.2024 Surface Studio 2 02.10.2018 02.10.2024 Surface Laptop 3 22.10.2019 30.07.2024 Surface Pro 7 22.10.2019 28.02.2024 Surface Pro X SQ1 05.11.2019 10.08.2025 Surface Go 2 06.05.2020 30.12.2024 Surface Book 3 26.05.2020 01.04.2025 Surface Pro X SQ2 13.10.2020 10.08.2025 Surface Laptop Go 13.10.2020 13.10.2024 Surface Pro 7+ 15.01.2021 15.01.2027 Surface Laptop 4 15.04.2021 15.04.2027 Surface Pro 8 05.10.2021 05.10.2027 Surface Laptop Studio 05.10.2021 05.10.2027 Surface Go 3 05.10.2021 05.10.2027 Surface Pro X Wi-Fi 05.10.2021 05.10.2027 Surface Laptop SE 11.01.2022 11.01.2028 Surface Laptop Go 2 07.06.2022 07.06.2028 Windows Dev Kit 2023 24.10.2022 24.10.2028 Surface Laptop 5 25.10.2022 25.10.2028 Surface Pro 9 25.10.2022 25.10.2028 Surface Studio 2+ 25.10.2022 02.10.2028 Surface Go 4 21.09.2023 21.09.2029 Surface Laptop Go 3 03.10.2023 03.10.2029 Surface Laptop Studio 2 03.10.2023 03.10.2029

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego to nie to samo, co aktualizacje systemu Windows, ale także są ważne. Miło słyszeć, że Microsoft postanowił dbać o swoje urządzenia nieco dłużej. Wszak laptopy czy tablety mają dłuższy czas użytkowania niż smartfony. Jesteśmy skłonni wymieniać je rzadziej niż telefony, stąd dłuższe wsparcie jest mile widziane.