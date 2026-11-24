Dziś w Chinach premierę miał nowy smartfon Huawei Mate X8 oraz Huawei Mate 90 Air. Jeden i drugi jest (kolejnym) dowodem na to, że producent jest mistrzem inżynierii.

Huawei Mate X8 – specyfikacja i cena

Nowy smartfon Huawei Mate X8 jest bardzo smukły, gdyż po rozłożeniu ma grubość 4,2 mm, a po złożeniu 8,95 mm, a mimo to producent zdołał zmieścić w nim akumulator o pojemności 6200 mAh, który w dodatku można ładować przewodowo z mocą 66 W (przez port USB-C 3.1 Gen 1 ze wsparciem dla Display Port) i indukcyjnie z mocą 50 W. Obsługiwane jest również ładowanie zwrotne (funkcja powerbanku).

Huawei Mate X8 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Mate X8 może pochwalić się też solidnym zapleczem fotograficznym. Moduł główny składa się z:

50 Mpix aparatu głównego z sensorem RYYB, zmienną przysłoną od f/1.4 do f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu,

40 Mpix aparatu ultraszerokokątnego z matrycą RYYB i f/2.2

50 Mpix teleobiektywu peryskopowego z sensorem RYYB, f/2.2 i optyczną stabilizacją obrazu.

Do tego w obrębie obu ekranów znajdują się 8 Mpix (f/2.4) aparaty w ultraszerokokątnym obiektywem. Ponadto smartfon Huawei Mate X8 obsługuje dodatkowy moduł fotograficzny Ruiying Z10 z 1-calową matrycą RYYB o rozdzielczości 50 Mpix, ekwiwalentem ogniskowej od 24 do 240 mm, zmienną przysłoną od f/2.0 do f/4.5 i 10x ciągłym zoomem optycznym.

Huawei Mate X8 z modułem Ruiying Z10 (źródło: Huawei)

Zewnętrzny ekran w Huawei Mate X8 ma przekątną 6,54 cala, rozdzielczość 2444×1132 piksele i jasność do 12000 nitów (pokrywa go szkło Kunlun 3. generacji), zaś wewnętrzny 8,2 cala, 2340×2424 piksele i do 8000 nitów. W obu przypadkach dpi = 412 ppi. Jeden i drugi wyświetlacz oferuje też odświeżanie obrazu LTPO z częstotliwością od 1 do 120 Hz oraz ściemnianie PWM 1440 Hz.

Ponadto smartfon Huawei Mate X8 jest wyposażony w procesor Kirin 9050 Pro, do 16 GB RAM, do 1 TB pamięci wewnętrznej, czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, eSIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (2,4 i 5 GHz), NFC, pilot na podczerwień i obsługuje łączność satelitarną. Producent deklaruje też odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP58 i IP59.

Huawei Mate X8 (źródło: Huawei)

Huawei Mate X8 – cena w Chinach

12/256 GB – 12999 juanów (równowartość około 7970 złotych),

12/512 GB – 13999 juanów (~8585 złotych),

16/512 GB – 15999 juanów (~9810 złotych),

16 GB/1 TB – 16999 juanów (~10425 złotych).

Na tę chwilę producent nie potwierdził, że smartfon Huawei Mate X8 trafi do sprzedaży w Polsce, choć wydaje się to prawdopodobne.

Zadebiutował też smartfon Huawei Mate 90 Air (specyfikacja)

Huawei Mate 70 Air, zaprezentowany 6 listopada 2025 roku, doczekał się właśnie podobnie smukłego następcy. Nowy smartfon Huawei Mate 90 Air ma bowiem wymiary 165×81,4×6,58 mm, a jego masa wynosi 208 gramów. Jest zatem dość duży, ale to dlatego, że umieszczono w nim 7-calowy ekran, który cechuje się rozdzielczością 2760×1320 pikseli (439 ppi).

Huawei Mate 90 Air (źródło: Huawei)

Na przodzie, który pokryto szkłem Kunlun, znajduje się też 10,7 Mpix (f/2.2) aparat. Na tyle są zaś trzy: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz 12 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z sensorem RYBB i optyczną stabilizacją obrazu.

Ponadto smartfon Huawei Mate 90 Air ma na pokładzie procesor Kirin 9020, 12 GB RAM, do 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 6500 mAh (maksymalna obsługiwana moc ładowania to 66 W) oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, port USB-C (USB 2.0) i wparcie dla łączności satelitarnej.

Huawei Mate 90 Air (źródło: Huawei)

Urządzenie cechuje się też odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69 oraz ma fabrycznie zainstalowany system HarmonyOS 7.

Huawei Mate 90 Air – cena (w Chinach)

12/256 GB – 4999 juanów (~3065 złotych),

12/512 GB – 5999 juanów (~3680 złotych).

Nie należy się spodziewać, że smartfon Huawei Mate 90 Air trafi do sprzedaży w Polsce.