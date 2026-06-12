HarmonyOS 7 pokazany. Huawei podąża śladami Apple

Huawei pokazał HarmonyOS 7. Firma skupiła się na wyglądzie, optymalizacji i AI. Widać też pewną inspirację pomysłami Apple.

Co nowego w HarmonyOS 7?

iOS 26 został pokazany w 2025 roku. Aktualizacja przyniosła przede wszystkim nowy język projektowania Liquid Glass, który zawitał też do pozostałych systemów operacyjnych z Cupertino. Szybko okazało się, że wielu chińskich producentów smartfonów wciąż ma pewne kompleksy na punkcie Apple, bowiem bez większego zastanowienia postanowili wprowadzić do swojego oprogramowania elementy wizualnie wyraźnie inspirowane Liquid Glass.

HarmonyOS 7, niestety bez zaskoczenia, też czerpie z pomysłów Apple. Co prawda nie możemy mówić o kopii, ale pewne zapożyczenia są dobrze widoczne. Dziwi to tym bardziej, że Huawei już wielokrotnie udowodnił, że jest dojrzałą firmą, potrafiącą dostarczyć smartfony czy smartwatche z autorskim, atrakcyjnym wyglądem. Podejrzewam, że Chińczycy byliby w stanie zrobić to samo także w przypadku oprogramowania, ale najwidoczniej nie chcą.

Przejdźmy jednak do konkretów. Huawei w HarmonyOS 7 wprowadza nowe techniki renderowania, które zapewniają trójwymiarowe efekty w całym systemie – np. tapety na ekranie blokady. Do tego dochodzą nowe efekty świetlne wpływające na wygląd przycisków, suwaków i innych elementów na ekranie.

źródło: Huawei Central

Jeszcze większy priorytet dostała sztuczna inteligencja. HarmonyOS 7 – jak twierdzi Huawei – to system operacyjny zbudowany o kompleksową architekturę AI, a nie tylko wyposażony w zestaw funkcji AI. Usprawnień doczekał się asystent Celia, który może wykonywać wieloetapowe działania, także dzięki głębszej integracji z aplikacjami i usługami.

Firma zadbała o podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Otóż wraz z HarmonyOS 7 debiutuje nowa platforma antyfraudowa, której zadaniem jest ochrona przed popularnymi oszustwami. W założeniach rozwiązanie ma sprawdzić się w przypadku fałszywych kodów QR, złośliwych stron internetowych, prób oszustwa z wykorzystaniem zagranicznych numerów telefonów oraz ma wykrywać fałszywe aplikacje.

Co więcej, duży nacisk położono na optymalizację. HarmonyOS 7 ma charakteryzować się ponad 15% skokiem wydajności w porównaniu z HarmonyOS 6.1. Zmiany mają być odczuwalne podczas uruchamiania aplikacji, grania w gry czy strumieniowania treści online.

🚨 Introducing HarmonyOS 7



Ushering a New Breakthrough in Visual Experience, HarmonyOS Spatial Aesthetics featuring Glass & Light & Shadow Design with Supreme Interaction.



Visually the most Attractive UI. pic.twitter.com/T3Ew49KzdK — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) June 12, 2026

HarmonyOS 7 już dostępny dla testerów

Deweloperzy mogą już sprawdzić zmiany przygotowane przez Huawei. Testowa wersja HarmonyOS 7 jest dostępna dla następujących urządzeń: Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate X7, Huawei Mate XTs Master, Huawei Pura 90 Pro Max, Huawei Pura X, Huawei Pura X Collector’s Edition i Huawei Nova 15 Pro.