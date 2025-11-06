Huawei Mate 70 Air oficjalnie. Smukła patelnia z wielkim akumulatorem

Huawei jest kolejnym producentem, który zdecydował się wprowadzić na rynek smukły model z dopiskiem „Air”. Smartfon Huawei Mate 70 Air dołączył dziś do oferty chińskiej marki i wygląda naprawdę ciekawie.

Smartfon Huawei Mate 70 Air nie imponuje smukłością, ale to nie powód do narzekania

Smartfon Huawei Mate 70 Air nie jest rekordowo smukły. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że jest „grubaskiem” na tle iPhone’a Air, który ma 5,6 mm grubości czy Samsunga Galaxy S25 Edge o grubości 5,8 mm. Jest też grubszy niż wprowadzona 5 listopada 2025 roku do Polski Motorola Edge 70, która ma 5,99 mm. Jego grubość to bowiem „aż” 6,6 mm.

Huawei Mate 70 Air (źródło: Huawei)

Model ten jest nie tylko grubszy, ale także zauważalnie większy od konkurencji, ponieważ ma również 165 mm wysokości i 81,5 mm szerokości. Jest też znacznie cięży, gdyż waży aż 208 gramów. Wynika to z faktu, że wyposażono go w akumulator o pojemności aż 6500 mAh oraz wyświetlacz OLED o przekątnej aż 7 cali.

Akumulator można ładować (tylko) przewodowo z mocą 66 W. Obsługuje on też ładowanie zwrotne o mocy 5 W. Z kolei ekran cechuje się również rozdzielczością 2760×1320 pikseli oraz obsługą 1,07 miliarda kolorów i palety barw DCI-P3. Ponadto oferuje jasność do 4000 nitów, ściemnianie PWM 2160 Hz, próbkowanie dotyku z częstotliwością do 300 Hz i wsparcie dla obsługi rysikiem (sprzedawanym osobno). Pokrywa go szkło Kunlun.

Smartfon Huawei Mate 70 Air ma na przodzie także 10,7 Mpix aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2. Na tyle umieszczono zaś cztery „oczka”:

szerokokątne 50 Mpix z sensorem o wielkości 1/1,3″, przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątne 8 Mpix z f/2.4 i funkcją makro,

12 Mpix teleobiektyw z matrycą RYYB, przysłoną f/2.4 i optyczną stabilizacją obrazu,

1,5 Mpix czujnik spektralny.

Huawei Mate 70 Air (źródło: Huawei)

Jednak tym, co zdecydowanie jest najbardziej interesujące (i zaskakujące) w tym urządzeniu, jest… procesor. Smartfon Huawei Mate 70 Air występuje bowiem w dwóch konfiguracjach. Wersja z 12 GB RAM ma układ Kirin 9020B, a wariant z 16 GB RAM – SoC Kirin 9020A. Producent nie precyzuje, czym różnią się te chipsety.

Ponadto smartfon Huawei Mate 70 Air oferuje 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji) bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa głośniki, Wi-Fi 7+ (2,4 i 5 GHz), NFC, emiter podczerwieni, obsługę dwukierunkowej łączności satelitarnej za pośrednictwem systemu Beidou i port USB-C (USB 2.0).

Sprzęt ma też fabrycznie zainstalowany HarmonyOS 5.1 (z pewnością dostanie aktualizację do HarmonyOS 6) oraz cechuje się odpornością zgodną z kryteriami klas IP68 i iP69.

Huawei Mate 70 Air – cena (w Chinach)

Smartfon jest dostępny w Chinach w 3 kolorach i 4 konfiguracjach:

12/256 GB za 4199 juanów (równowartość około 2185 złotych),

12/512 GB za 4699 juanów (~2445 złotych)

16/256 GB za 4699 juanów (~2445 złotych),

16/512 GB za 5199 juanów (~2705 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon Huawei Mate 70 Air trafi do sprzedaży w Polsce, lecz osobiście nie spodziewam się tego.