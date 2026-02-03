Krytykowany pomysł Orlenu nie zostanie zrealizowany

We wrześniu 2025 roku Orlen ogłosił, że jego usługa Orlen Paczka zmieni właściciela. Firma, pod której skrzydła miała trafić, nie cieszy się jednak zaufaniem mieszkańców Polski. Choć wydawało się, że transakcja jest przesądzona, to nieoczekiwanie gigant zmienił zdanie.

Orlen Paczka pozostanie pod skrzydłami Orlenu. Nie przejmie jej Poczta Polska

We wrześniu 2025 roku Orlen poinformował o podpisaniu porozumienia z Pocztą Polską w sprawie Orlen Paczki. Początkowo Poczta Polska miała przejąć mniejszościowy pakiet udziałów w usłudze Orlenu, a docelowo wszystkie pozostałe udziały, wskutek czego stałaby się jej nowym właścicielem. W jej posiadanie przeszłyby również automaty paczkowe.

Automat paczkowy Orlen Paczka (źródło: Orlen)

Wówczas przekonywano, że transakcja ta przełoży się na niższe koszty funkcjonowania biznesu oraz jeszcze większą liczbę automatów paczkowych i punktów odbiorów. Docelowo liczba miejsc, w których odbiorcy mogliby odebrać swoje przesyłki, miała przekroczyć 30 tysięcy.

Wszystko wskazywało, że transakcja zostanie sfinalizowana, ponieważ od dawna mówiło się, że Poczta Polska przejmie Orlen Paczkę. Wydawało się to „naturalną koleją rzeczy”, gdyż DNA Poczty Polskiej to dostarczanie przesyłek i nie jest tajemnicą, że Orlen Paczka niespecjalnie pasuje do profilu działalności jej właściciela.

Orlen poinformował jednak, że Poczta Polska nie przejmie usługi dostarczania przesyłek, deklarując równocześnie, że decyzja o odstąpieniu od realizacji zawartego w 2025 roku porozumienia została podjęta „wspólnie”. Nie ujawniono powodów zmiany planów, dlatego nie wiadomo, dlaczego transakcja ostatecznie nie zostanie sfinalizowana.

Tymczasem Orlen rozwija sieć stacji wodorowych

Będąc w temacie Orlenu, warto przy okazji wspomnieć, iż uruchomił on już piątą ogólnodostępną stację wodorową w Polsce. Znajduje się ona w Pile przy ul. Powstańców Wielkopolskich 104 i została wyposażona w dwa dyspensery o mocy 350 bar i 700 bar.

Stacja wodorowa Orlenu w Pile (źródło: Orlen)

Deklarowana, dobowa wydajność to 480 kg wodoru, co pozwala na tankowanie nawet 10 autobusów i 30 aut osobowych. Stacja jest ogólnodostępna i czynna całą dobę. Orlen podkreśla, że oferowany na niej wodór pochodzi z jego własnych zakładów produkcyjnych.

Gigant ma w planach uruchomienie kolejnych 16 stacji tankowania wodoru w Polsce. Już dostępne znajdują się w Katowicach, Pile, Poznaniu, Wałbrzychu i Włocławku.