Cena Huawei Mate X6 w Polsce nie jest już tajemnicą. Jest też data premiery

Po nieco dłuższej – trwającej ponad półtora roku – przerwie od modelu Mate X3, Huawei powraca do oferowania swoich składanych smartfonów w Polsce. Lada moment, na polskim rynku zadebiutuje najnowsze, składane dziecko producenta – Huawei Mate X6. Firma postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, dzięki czemu znamy już nie tylko datę premiery, ale także cenę, w jakiej będzie oferowany w naszym kraju.

Polska premiera Huawei Mate X6 już za rogiem

Na początku małe przypomienie historii – poprzedni model składanego smartfona Huawei, czyli Mate X5, ominął nasz kraj. Tym samym ostatnim składakiem, który mogliśmy nabyć w Polsce, był Mate X3 (czwórkę firma pominęła w numeracji), który pojawił się w maju 2023 roku.

Najnowszy Huawei Mate X6 po raz pierwszy światło dzienne ujrzał pod koniec listopada, bowiem to właśnie wtedy został oficjalnie zaprezentowany w rodzimym kraju producenta, czyli w Chinach. Niedługo potem, a konkretniej 12 grudnia, odbyła się natomiast globalna premiera.

Teraz, Huawei zaanonsował, że model Mate X6 lada moment pojawi się w Polsce. Data oficjalnej prezentacji tego smartfona w kraju nad Wisłą została ustalona na 3 lutego 2025 roku, zatem dzieli nas od niej już tylko kilkanaście dni. Urządzenie jest już w moich testach od ostatnich dwóch dni, dzięki czemu, korzystając z okazji, mogę go Wam pokazać.

Wprost muszę przyznać, że w tej czerwonej wersji kolorystycznej, która przypadła mi do testów, Huawei Mate X6 prezentuje się świetnie. Przy tym wszystkim, należy on do gatunku tych smukłych składaków, bowiem jego grubość po złożeniu wynosi dokładnie 9,85 mm, zaś jedna połówka ma 4,6 mm. Tym samym mamy do czynienia ze smartfonem niemal tak smukłym, jak Honor Magic V3 (mierzący 9,2 mm).

Poszczególne elementy specyfikacji zapowiadają się naprawdę imponująco. Zewnętrzny ekran ma proporcje zbliżone do klasycznego smartfona i mierzy po przekątnej 6,45 cala, zaś wewnątrz znalazł się składany, prawie 8-calowy składany wyświetlacz. Oba mogą pochwalić się adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz w technologii LTPO 2.0.

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida z najnowszą wersją nakładki EMUI 15. Całość zasila akumulator o pojemności 5110 mAh, wraz ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 66 W i 50-watowego indukcyjnego.

Ciekawie zapowiada się także zestaw aparatów. Na pleckach Huawei Mate X6 znalazły się trzy, a właściwie cztery oczka. Główny obiektyw to 50 Mpix ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.4-4.0, ultraszeroki kąt ma 40 Mpix, zaś teleobiektyw cechuje się rozdzielczością 48 Mpix i oferuje 4-krotne zbliżenie optyczne. Czwartym sensorem jest specjalny czujnik koloru, mający precyzyjniej rejestrować spektrum kolorów.

Ile będzie kosztował Huawei Mate X6 w Polsce?

No to teraz kwestia chyba najważniejsza – cena. Na wstępie warto wspomnieć, że ta globalna, ustalona na całym świecie, wynosi 1999 euro (~8500 złotych). Natomiast Huawei nie pierwszy już raz stosuje w naszym kraju bardzo łaskawy przelicznik cenowy, dzięki czemu oficjalna, polska cena Huawei Mate X6, będzie wynosić 7999 złotych za wersję 12/512 GB, która będzie tą jedyną dostępną w Polsce.

Dla przypomnienia, poprzedni oferowany w Polsce model składaka, Huawei Mate X3, w dniu premiery był wyceniony na kwotę 9999 złotych, zatem możemy mówić o odczuwalnie niższej cenie.

Jak już wspominałem, Huawei Mate X6 gości w moich dłoniach. Pełnymi wrażeniami na jego temat podzielę się z Wami w pełnej recenzji, która pojawi się na łamach Tabletowo w dniu premiery, a zatem dokładnie 3 lutego. Oczywiście, już teraz zapraszam do jej przeczytania.