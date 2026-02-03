W 2026 roku aplikacja mObywatel zyska kilka istotnych funkcji

Rządowa aplikacja mObywatel to zdecydowanie jeden z najbardziej udanych tworów polskiej administracji. W 2026 roku program wzbogaci się o kilka nowych funkcji. Niestety nie znajdzie się wśród nich ta, na którą prywatnie najbardziej czekam.

Aplikacja mObywatel zyska w 2026 roku kilka nowych, istotnych dla Polaków funkcji

Radosław Maćkiewicz, pełniący od grudnia 2023 roku rolę dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki, który odpowiada za rozwój aplikacji mObywatel, udzielił wywiadu Pulsowi Biznesu, w trakcie którego zdradził, jakie nowości pojawią się w rządowym programie w 2026 roku.

Jedną z nich jest usługa „Twoja Emerytura”, która zapewni informację o kwocie zgromadzonej dotychczas na przyszłą emeryturę wraz z wykazem wpłat i prognozą wysokości świadczenia. Miała być ona dostępna już w styczniu 2026 roku, lecz harmonogram nie został dotrzymany i teraz jest mowa o wdrożeniu jej do końca marca 2026 roku.

Pomysł na to rozwiązanie pojawił się już w 2023 roku, kiedy to rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że powstanie Centralna Informacja Emerytalna. Nowa władza pod kierownictwem premiera Donalda Tuska na początku 2025 roku przekazała jednak, że zamierza anulować projekt Centralnej Informacji Emerytalnej, tłumacząc to m.in. zbyt wysokimi kosztami stworzenia systemu i obawą, że wiele osób nie poradziłoby sobie z jego obsługą.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki zapowiedział również, że aplikacja mObywatel umożliwi w przyszłości złożenie wniosku o paszport dla dziecka i zgłoszenie urodzenia dziecka oraz unieważnienie dowodu osobistego w przypadku kradzieży tożsamości. Ponadto planowana jest integracja płatności z systemami Apple Pay i Google Pay.

Aplikacja mObywatel wzbogaci się też o specjalną nakładkę, upraszczającą interfejs. Rozwiązanie to powstaje z myślą szczególnie o osobach starszych, które aktualnie najrzadziej korzystają z rządowego programu.

Równocześnie planowane jest wykorzystanie aplikacji mObywatel Junior, udostępnionej we wrześniu 2025 roku, jako bazy dla rządowego elektronicznego dziennika. W pilotażu, który rozpocznie się jeszcze w 2026 roku, weźmie udział kilkadziesiąt wybranych szkół, a rok później, w 2027 roku, ma on zostać wdrożony w całej Polsce.

Aplikacja mObywatel prędko jednak nie wzbogaci się o najbardziej wyczekiwaną przeze mnie funkcję

Na stronie info.mobywatel.gov.pl można znaleźć listę projektów, które zostały zrealizowane w 2025 lub 2026 roku, znajdują się „W realizacji” lub są „Zaplanowane”. Na etapie realizacji są:

poradnik bezpieczeństwa,

legitymacja emeryta-rencisty MSWiA,

rozwój usługi ePłatności,

Mój KRS,

onboarding e-dowodem,

dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji,

rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych),

księgi wieczyste,

e-Doręczenia.

Z kolei „Zaplanowane” są:

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

Prawo wykonywania farmaceuty,

legitymacja doktoranta,

weryfikacja OC na dzień,

informacja emerytalna,

dyplomy.

W najbliższej przyszłości aplikacja mObywatel nie wzbogaci się natomiast o Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, mimo że Ministerstwo Cyfryzacji jest gotowe na dodanie jej do rządowego programu. Pałeczka jest teraz po stronie Ministerstwa Zdrowia, Centrum eZdrowia i Narodowego Centrum Krwi, a ponadto wymagane są prace techniczne, formalno-prawne i legislacyjne.

Na drodze do udostępnienia legitymacji ZHDK w aplikacji mObywatel stoi również fakt, że w przeszłości cała dokumentacja była prowadzona przez PCK w formie papierowej, w związku z czym konieczne byłoby też wprowadzenie wymaganych danych do systemu informatycznego (którego obecnie nie ma), co wymagałoby ogromnego nakładu pracy.