Już wiadomo, kiedy Huawei Mate 50 Pro trafi do Polski. Wygrasz go w konkursie!

Najnowsze smartfony Huawei, które producent zaprezentował w ubiegłym tygodniu zyskały już polską datę premiery! Do tego czasu możemy wziąć udział w konkursie, w ramach którego można wygrać flagowego Huawei Mate 50 Pro.

Mamy datę polskiej premiery Huawei Mate 50 Pro

Huawei zaskoczyło nas tym, jak szybko zamierza wprowadzić do Polski nowego flagowca swojej produkcji. Okazuje się, że Mate 50 Pro trafi na nasz rynek już 28 września. To niewiele ponad trzy tygodnie po tym, jak producent pokazał go światu na konferencji w Chinach!

Huawei Mate 50 Pro (fot. Huawei)

Oprócz przedstawicieli serii Mate 50, w Polsce pojawią się w tym samym terminie smartfony z innej rodziny. Do sklepów trafią urządzenia Huawei nova 10 Pro oraz nova 10. To będzie więc ważny dzień dla fanów urządzeń mobilnych w naszym kraju!

Konkurs, w którym można wygrać smartfony

Huawei zamierza podgrzać atmosferę przed polską premierą nowych smartfonów za pomocą konkursu. W puli nagród są wartościowe kupony na:

1x smartfon Huawei Mate 50 Pro,

2x smartfon Huawei nova 10,

3x słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick,

5x rabat o wartości 200 złotych na nowy smartfon.

Jakie są warunki wzięcia udziału w akcji? Wystarczy udać się na stronę Huawei i odpowiedzieć na pytanie: Jakie funkcje smartfona są dla Ciebie najważniejsze? Oprócz tego musimy zapisać się na newsletter Huawei. Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze najbardziej oryginalne i kreatywne odpowiedzi.

Huawei nova 10 Pro (źródło: Huawei)

Konkurs potrwa do 27 września 2022 roku. Nagrodzonych zostanie w nim 11 osób. Można przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, a jedna osoba może wygrać tylko jeden kupon obniżający cenę danego urządzenia do 1 złotówki (lub o 200 złotych w wypadku 5 kodów rabatowych). O wynikach powinniśmy wiedzieć już 7 dni roboczych od dnia zakończenia zbierania odpowiedzi.

Wszelkie inne szczegóły zawarte są w Regulaminie, umieszczonym na stronie Huawei.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto zainteresować się nagrodami, które można zyskać w tym konkursie, to odsyłamy Was do artykułów, które o nich powstały. Słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick były przez nas testowane, a o premierach Mate 50 Pro i nova 10 poświęciliśmy osobne artykuły.

Zawsze warto spróbować! Pamiętajcie tylko, że Tabletowo nie jest twórcą ani administratorem konkursu. Odpowiedzi konkursowe zostawiajcie na stronie Huawei!