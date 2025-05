Huawei jeszcze bardziej odjedzie rywalom

Huawei Mate X(s), Pocket, Pura X, Mate XT Ultimate i MateBook Fold – widać, że Huawei bardzo wierzy w przyszłość urządzeń ze składanym ekranem. Okazuje się jednak, że w ofercie producenta mamy do czynienia z drobną luką, która wkrótce może zostać zapełniona.

Jakie składane urządzenia oferuje Huawei?

Oczywiście nie każdy musi kojarzyć, co kryje się za nazwami modeli składanych urządzeń Huawei. Skupiając się zatem na najnowszych sprzętach i metodzie zginania ekranu, w ostatnich latach chiński gigant zaprezentował:

Sporo smartfonów i jeden laptop – wprawne oko zauważyłoby, że do pełni szczęścia Huawei brakuje tylko tabletu. Wygląda na to, że firma również zdaje sobie z tego sprawę.

Składany tablet Huawei powstaje

Źródłem informacji o tym, że chiński gigant pracuje nad tabletem ze składanym wyświetlaczem, jest znany i często trafny w przewidywaniach Digital Chat Station. Niestety, na tym wiedza DCS się kończy i nie wiadomo, jak będzie nazywać się urządzenie (choć szansa na to, że będzie to MatePad Fold, jest bardzo duża) ani jaką specyfikację zaoferuje.

Obecnie tablet kojarzy się raczej z urządzeniem z co najmniej 8-calowym ekranem, jednak standardem jest ok. 11-14 cali. Biorąc pod uwagę fakt, że Mate X6 z 7,9-calowym panelem jest bardzo blisko tej pierwszej wartości, można śmiało założyć, że Huawei zdecyduje się na wersję z większym wyświetlaczem.

Choć działania Huawei są naprawdę imponujące, to są jednocześnie smutne. Widać, że firma eksperymentuje i robi wokół siebie sporo szumu w kwestii składanych urządzeń, jednak sankcje USA sprawiają, że nie przekłada się to na wyniki sprzedaży. Konkurencji póki co wystarcza wprowadzanie tylko drobnych poprawek do swoich „flipów” i „foldów”, lecz mam nadzieję, że ten stan nie będzie trwał wiecznie.