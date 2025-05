Po co lupa na YouTube? Przyda się bardziej niż myślisz

Google ma zamiar wdrożyć bardzo popularne narzędzie do YouTube Shorts. Zadaniem nowej funkcji będzie rozpoznawanie i znalezienie więcej informacji na temat tego, co zaintrygowało użytkownika podczas oglądania wideo.

Nowa funkcja w YouTube Shorts pomoże lepiej poznać to, co pojawiło się na filmie

Obiektyw, zwany również po angielsku Lens (słowo to oznacza obiektyw, soczewkę lub lupę), to przydatne narzędzie, które pozwala na wyszukiwanie informacji na temat miejsc, obiektów czy przedmiotów widocznych na ekranie bądź w aparacie. Obiektyw Google zazwyczaj kojarzony jest ze smartfonami, lecz od dłuższego czasu jest on też dostępny jako wbudowana funkcja przeglądarki Chrome.

Teraz narzędzie zostanie zintegrowane z popularną platformą. Obiektyw już w nadchodzących tygodniach trafi do Shortsów na YouTube w wersji beta. W czym ta opcja mogłaby pomóc widzom? Przede wszystkim, gdy użytkownik zauważy interesujący obiekt, np. zabytek, roślinę czy zwierzę, będzie mógł w szybki sposób wyszukać informacje na jego temat.

Wyobraź sobie, że oglądasz krótki film o konkretnym miejscu. Aby szybko je zidentyfikować, zatrzymujesz treść i jednym kliknięciem wyszukujesz wszystkie informacje na jego temat: od lokalizacji, przez historię, aż po kulturę.

Obiektyw w YouTube Shorts – w jaki sposób ma działać w praktyce?

Użytkownicy YouTube w wersji beta wkrótce będą mogli wypróbować tę funkcję. Wystarczy, że otworzą aplikację mobilną YouTube, a następnie wybiorą krótki film z sekcji Shorts. Treść należy wstrzymać w momencie, gdy pojawi się interesujący obiekt, a następnie wybrać ikonę Obiektywu, zlokalizowaną w górnym menu. Na koniec zostaje już obrysowanie, zaznaczenie lub dotknięcie wybranego elementu na filmie i wyszukanie za pomocą Lens.

Wśród opcji pojawi się nie tylko możliwość wyszukiwania danego obiektu w internecie, ale też przetłumaczenia napisów. Wystarczy wybrać tę funkcję w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli użytkownik zapozna się już ze wszystkimi informacjami, może w szybki sposób powrócić do oglądania Shortsów za pomocą przycisku „X” w lewym górnym rogu lub przesuwając palcem od góry do dołu.

Google zaznacza, że w fazie beta w wyszukiwaniach Obiektywem w Shortsach nie będą pojawiały się reklamy. Funkcja nie będzie też dostępna w filmach, gdzie użyto linków partnerskich. Na stronie pomocy wspomniano również, że choć w Lens nie jest używane żadne biometryczne rozpoznawanie twarzy, może zdarzyć się, iż Obiektyw wyszuka zdjęcia znanych osób publicznych.

Zgodnie z zapowiedzią, wdrażanie ma zostać rozpoczęte już w przyszłym tygodniu.