Huawei właśnie pokazał swój pierwszy laptop ze składanym ekranem

Czy to ogromny tablet, czy może laptop ponadstandardowej wielkości? Nie warto wchodzić w aż takie detale – należy po prostu odnotować fakt, że ten sprzęt Huawei robi wrażenie.

Specyfikacja Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Skąd ta moja niepewność co do kategorii, w którą należy wpisać nową maszynę chińskiego giganta? Ponieważ to pierwszy MateBook wyposażony w autorski system operacyjny dedykowany komputerom stacjonarnym – HarmonyOS. Nie wiadomo, jak bardzo w praktyce przypomina rozwiązanie na tablety i jak wygląda współpraca pomiędzy aplikacjami. Warto odnotować, że MateBooka napędza nieokreślony chipset Huawei.

MateBook Fold Ultimate to jednak przede wszystkim pierwszy sprzęt producenta z tak dużym składanym ekranem. Wyświetlacz OLED LTPO po rozłożeniu ma przekątną 18″, natomiast przy złożeniu rozmiar maleje do 13″. Jasność ekranu w trybie HDR sięga 1600 nitów, a proporcje panelu do ramki wynoszą imponujące 92%.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (źródło: Huawei)

Jak na sprzęt takiego formatu, Huawei udało się zachować także kompaktowe wymiary. MateBook Fold Ultimate Design mierzy po rozłożeniu do 7,6 mm i waży 1160 g. Pozostając jeszcze na chwilę przy konstrukcji – producent chwali się zastosowaniem rekordowo dużego, 28,5 centymetrowego zawiasu, który pracuje w zakresie 0-150 stopni i pozwala utrzymać urządzenie w poziomie. Wewnątrz obudowy znalazło się także miejsce na zestaw wentylatorów i bardzo cienką – działającą pod dowolnym kątem – komorę parową.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (źródło: Huawei)

Zanim jednak podsumuję MateBooka Fold Ultimate Design, nie mogę pominąć kwestii wzornictwa. Sprzęt dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych – Forged Shadow Black, Sky White i Cloud Blue. Producent najbardziej promuje ten pierwszy wariant i nie jest to ani trochę dziwne. Wegańska skóra w połączeniu z metalicznym, kontrastowym wykończeniem i wzorem, który Huawei nazywa „Forging Shadow Cloud” sprawia, że całość prezentuje się wręcz ekskluzywnie.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (źródło: Huawei)

Pierwszy taki w rodzinie

Huawei MateBook Fold jest już dostępny do kupienia na chińskiej platformie Vmall. Ceny zaczynają się od 23999 juanów (~12595 złotych) za wariant z 32 GB RAM-u i 1 TB pamięci wbudowanej. Topowy model w konfiguracji 32 GB + 2 TB wymaga już wydatku rzędu 26999 juanów (~14170 złotych).