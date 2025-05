Ten smartwatch wytrzymuje dłużej niż postanowienia noworoczne

Honor Watch Fit Vitality Edition to najnowszy smartwatch marki, kierowany do aktywnych użytkowników. To bardziej lifestylowa niż sportowa propozycja i wielu osobom może przypaść do gustu. Szczególnie, jeśli męczy ich częste ładowanie zegarka.

Premiera Honor Watch Fit Vitality Edition. Smukły smartwatch dla aktywnych

Smartwatch Honor Watch Fit Vitality Edition został wyposażony w stosunkowo nieduży, bo 1,32-calowy wyświetlacz dotykowy typu AMOLED o wysokiej rozdzielczości 466×466 pikseli. Do sterowania wykorzystać można również przycisk z boku, rozróżniający krótkie naciśnięcie, przytrzymanie oraz podwójne wciśnięcie.

Korpus zegarka ma niespełna 10 mm grubości, a waga (bez paska) wynosi jedynie 26 gramów. Urządzenie zdecydowanie więc należy do grupy subtelniejszych. Przy tym może pochwalić się całkiem długim czasem działania – na tyle, by móc prawie zapomnieć o konieczności ładowania.

Akumulator o pojemności 495 mAh wystarczać ma na 9 dni standardowego użytkowania z cały czas włączonym ekranem, a poza trybem AoD nawet 23 dni! Może więc wytrzymać dłużej niż przeciętne postanowienie noworoczne (nie przez przypadek trzeci poniedziałek stycznia to Blue Monday). Cóż, rozładowany akumulator nie będzie wymówką, by nie iść na trening.

Honor Watch Fit Vitality Edition (fot. Honor)

Honor Watch Fit Vitality Edition łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.4 i umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych tą drogą. Nie obsługuje, niestety, wirtualnych kart eSIM, ale ma za to moduł NFC, który można wykorzystać do otworzenia samochodu. Pozwala również na sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a do tego wyświetla prognozę pogody i powiadomienia z telefonu.

Urządzenie obsługuje także setkę trybów sportowych, a biegaczom, cyklistom czy pływakom oferuje zaawansowany monitoring aktywności. Do tego śledzi puls, natlenienie krwi, stres, sen i zdrowie kobiece. Ma też wbudowany GPS, a jego konstrukcja jest pyło- i wodoszczelna w zgodzie z charakterystyką klas IP68 oraz 5 ATM.

Honor Watch Fit Vitality Edition (fot. Honor)

Ile kosztuje smartwatch Honor Watch Fit Vitality Edition? Cena w Chinach

Producent przygotował dwie wersje zegarka: Active z paskiem z tworzywa za 499 juanów (równowartość ~260 złotych) oraz Elegant z paskiem materiałowym za 699 juanów (~365 złotych). Jak na razie urządzenie dostępne jest wyłącznie na rynku chińskim, ale niewykluczone, że w przyszłości się to zmieni.

Jeśli już teraz marzy Ci się dobry i tani smartwatch, to zerknij do podlinkowanego zestawienia. Sprawdź też nasz ranking opasek do monitorowania zdrowia i aktywności, w którym znajdziesz więcej niedrogich urządzeń na nadgarstek.