Szukasz rycerza minimum 180 cm? Tinder nie pozwoli Ci się rozczarować

Poszukiwany przystojny, wysoki blondyn, który lubi pieski – nawet jeżeli nigdy nie widzieliście takiego opisu na oczy w aplikacji randkowej, to niewykluczone, że ktoś jest w trakcie poszukiwań właśnie takiej osoby. Tinder testuje możliwość ustawienia jednego z kryteriów podanych powyżej.

Tinder ułatwia poszukiwania idealnej osoby

Tindera nie trzeba nikomu przedstawiać – nawet jeżeli nie używaliście, nie używacie ani nie planujecie go używać, to sporo osób powinno kojarzyć, o czym mowa. Aplikacja randkowa przeszła niedawno metamorfozę sekcji „Odkrywaj”, gdzie pojawiły się nowe kafelki dotyczące tego, czego użytkownik oczekuje od związku – czy zależy mu na przelotnym romansie, czy może poważnej, długoterminowej relacji.

Podejście do samego związku to dopiero połowa sukcesu – z pewnością niektórym osobom korzystającym z Tindera zależy, aby znaleźć kogoś, kto wpisuje się w jego lub jej preferencje związane z wyglądem. Aplikacja znalazła sposób, aby ułatwić ten proces, jednak niektórym może się on wydawać kontrowersyjny.

„Minimum 180 centymetrów (bez kapelusza)”

We wspomnianej powyżej wyżej zakładce „Odkrywaj” dla wybranych osób (czytaj: niektórych subskrybentów planu Gold oraz Platinum) pojawiła się opcja ustawienia preferencji dotyczących wzrostu. Dostępny suwak działa w dwie strony – możliwe jest zatem ustalenia zarówno minimalnej, jak i maksymalnej wartości.

Nowa opcja na Tinderze dot. wzrostu. (Źródło: Engadget)

Warto w tym miejscu odnotować, że ustawienie preferencji nie sprawia, że dana osoba będzie otrzymywać wyłącznie profile mieszczące się w widełkach wzrostu – algorytmy w aplikacji będą po prostu podsuwać najpierw profile wpisujące się w obraz „idealnego kandydata” lub „idealnej kandydatki” dla danego konta.

Wiceprezes ds. komunikacji w Tinder, Phil Price Fry, wspomina w rozmowie z Engadget, że póki co jest to funkcja testowa, która nie musi zostać na stałe w aplikacji, a wprowadzanie nowych rozwiązań w taki sposób umożliwia zespołowi nauczyć się, jak dostarczać mądrzejsze i bardziej dopasowane narzędzia dla użytkowników.

Dodając od siebie trzy grosze – każdy powinien randkować w sposób, jaki jemu lub jej najbardziej odpowiada. Jeżeli zbyt duża różnica wzrostu wprawia kogoś w zbyt duży dyskomfort, to możliwość sprawdzenia czyjegoś wzrostu (pod warunkiem że osoba obserwowana podaje prawdziwe wartości) i priorytetyzowanie profili mieszczących się w zakresie, który kogoś interesuje, nie jest niczym złym.