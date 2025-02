Honor X8c i Honor X6b debiutują w Polsce. Jeden z nich kosztuje tylko 499 złotych

Do polskiej oferty marki Honor dołączają dwa nowe smartfony. Modele X8c i X6b to propozycje dla tych, którzy szukają urządzeń budżetowych, ale z przyzwoitą specyfikacją.

Specyfikacja i cena Honor X8c

Zacznijmy od droższego, ale przystępnego cenowo modelu Honor X8c. Smartfon wyposażony jest w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2412×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To dobry wynik, bo ekrany z niższym odświeżaniem 60 Hz można spotkać nawet w smartfonach kosztujących ponad 4000 złotych. Co prawda są to smartfony producenta o dość specyficznym podejściu do wprowadzania nowych technologii, ale zostawmy ten temat na inną dyskusję.

Wracając do bohatera tego tekstu, czyli Honora X8c, jego sercem jest procesor Snapdragon 685, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 256 GB na dane. Firma dodaje, że możliwe jest wykorzystanie 8 GB z przestrzeni na pliki, aby wspomóc pamięć operacyjną, co teoretycznie ma przełożyć się na 16 GB RAM. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania z pomocą 35 W.

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma 108 Mpix, z kolei znajdujący się obok aparat ultraszerokokątny – 5 Mpix. Z przodu zastosowano aparat 50 Mpix, który dzięki inteligentnemu doświetlaniu ma zapewnić ponad zadowalającą jakość selfie. Na pokładzie znalazło się miejsce dla Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, a także dostępna jest obsługa dwóch kart SIM. Do pełni szczęścia zabrakło NFC i 5G. Na plus, że mamy czytnik linii papilarnych.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 161,05 x 74,55 x 7,12 mm i masie 174 g. Smartfon działa pod kontrolą MagicOS 9.0 (Android 15). Honor X8c został wyceniony na 1099 złotych.

Specyfikacja i cena Honor X6b

To teraz przejdźmy do odczuwalnie tańszego smartfona. Honor X6b, bo o nim mowa, oferuje ekran TFT LCD o przekątnej 6,56 cali. Rozdzielczość wyświetlacza to 1612×720 pikseli, a jego odświeżanie wynosi 90 Hz. Wewnątrz obudowy znalazł się procesor MediaTek Helio G85, a użytkownik do dyspozycji dostaje także 4 GB RAM i 128 GB na dane. RAM może być wirtualnie rozszerzony do 8 GB.

Aparat z tyłu (50 Mpix) wspierany jest przez sensor głębi 2 Mpix. Natomiast aparat przedni wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 5 Mpix. Jeśli chodzi o akumulator, mamy 5200 mAh, co powinno przełożyć się na zadowalający czas pracy bez ładowarki. Uzupełnianie energii może odbywać się z mocą do 35 W.

Smartfon wyposażony jest w dwa gniazda na karty SIM, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Warto podkreślić, że użytkownik otrzymuje jeszcze gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także czytnik linii papilarnych. Z potencjału sieci 5G nie skorzystamy – maksymalnie obsługiwana jest technologia LTE.

Wymiary smartfona wynoszą 163,59 x 75,33 x 8,39 mm. Masa to z kolei 192 g. Honor X6b działa pod kontrolą MagicOS 8.0 (Android 14). Można go kupić już za 499 złotych.