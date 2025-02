Samoczyszcząca kuweta dla kota i jeszcze więcej nowości od Cecotec już w Polsce

Cecotec wprowadza na polski rynek trzy nowości dla zwierząt domowych. Dzięki nim opieka nad czworonogami będzie prostsza i… czystsza. Na liście produktów znalazła się inteligentna kuweta, która dosłownie posprząta za Ciebie.

Inteligenta, samoczyszcząca się kuweta dla kota

Pumba 8000 CleanKitty Smart to samoczyszcząca kuweta dla kota, która wyręczy właścicieli kotów z przykrej konieczności ręcznego sprzątania. Urządzenie oferuje trzy tryby pracy – automatyczny, programowalny oraz ręczny, dzięki czemu użytkownik może dopasować działanie sprzętu do własnych potrzeb. Sprzęt został wyposażony w potrójny system dezodoryzacji i sterylizator jonowy, co sprawia, że wszelkie nieprzyjemne zapachy są neutralizowane.

Samoczyszcząca kuweta dla kota Cecotec Pumba 8000 CleanKitty Smart (źródło: Cecotec)

Inteligentna kuweta dla kota korzysta z systemu bezpieczeństwa opartego o działanie podczerwieni. Jeśli system wykryje, że zwierzak znajduje się wewnątrz kuwety, sprzęt nie będzie pracował. Pumba 8000 CleanKitty Smart łączy się z siecią Wi-Fi i może być monitorowany zdalnie. Odpady natomiast gromadzone są w zbiorniku o pojemności 9-litrów, co według informacji producenta wystarcza zapomnieć na 15 dni o konieczności opróżniania. Ponadto nowa kuweta została też wyposażona we wbudowaną wagę, która wspomaga właściciela w kontroli wzrostu kociaka.

Pumba 8000 CleanKitty Smart wyceniono na 1600 złotych.

Jeszcze więcej nowości dla kotów i innych czworonogów

Samoczyszcząca się kuweta dla kota to nie wszystko, co trafia na polski rynek. Do listy smart produktów dla zwierząt dołącza też Pumba 1800 Travel Fan. Jest to transporter dla kotów i psów o masie do 10 kilogramów. Został on wyposażony w system wentylacji z dwustopniową regulacją. Transporter ten zapewnia zwierzakowi komfort podczas wycieczki, redukuje jego stres i zapewnia cyrkulację powietrza. Ponadto oferuje oświetlenie oraz duże przyciemniane okno, aby Twój podopieczny mógł obserwować otoczenie. Cecotec Pumba 1800 Travel Fan waży 1,9 kg i został wyceniony na 379 złotych.

Cecotec Pumba 1800 Travel Fan (źródło: Cecotec)

Z kolei Pumba 2200 Refresh to automatyczna fontanna dla zwierząt, dzięki której podopieczni mogą mieć stały dostęp do świeżej wody. Urządzenie oferuje pojemność 2 litrów, a system cyrkulacji z filtrem skutecznie oczyści wodę z sierści, osadów czy innych zanieczyszczeń. Sprzęt został wyposażony w przezroczystą obudowę, dzięki której można stale monitorować poziom wody, a dzięki LED-owym oświetleniu zwierzak może też bez problemu korzystać z poidła nocą. Fontanna Ceoctec Pumba 2200 Refresh została wyceniona na 125 złotych.