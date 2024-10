Jaki tani smartwatch wybrać? Sprawdź najlepsze opcje dla oszczędnych

Dobry i tani smartwatch to coś, o czym marzy wiele osób. O ile bowiem takie zegarki to całkiem fajne akcesoria, nie brakuje użytkowników, którzy nie potrzebują ich tak bardzo, by wydawać na nie fortunę. Na szczęście oszczędni także są w stanie znaleźć coś dobrego dla siebie. Na dowód łap kilka przykładów tworzących ten ranking tanich smartwatchy.

Marzy Ci się tani smartwatch? Oto, ile trzeba wydać, by kupić dobry sprzęt

Główną część rankingu stanowią (moim zdaniem) najlepsze smartwatche w cenach, które nie przekraczają 700 złotych. Mniej więcej na tym poziomie kończy się bowiem klasa podstawowa. Niemniej jednak wspominam również o kilku modelach nawet za 1000 złotych – uznając, że dla kogoś również może to być tani zegarek.

Zupełnie rozumiem jednak, jeśli czujesz teraz konsternację, bo chodziło Ci o znacznie mniejsze pieniądze. Jeśli tak, znajdziesz tu dla siebie także urządzenia za 100-150 złotych czy też 300 złotych. Moim celem było bowiem przedstawienie odpowiedzi na pytanie o najlepszy tani smartwatch, niezależnie od tego, jak kto definiuje tę frazę. Zacznijmy od przedstawienia modeli.

Jaki tani smartwatch? Ranking 2024:

Zeblaze GTS 3 / GTS 3 Pro – najlepszy smartwatch do 100 złotych

– najlepszy smartwatch do 100 złotych Redmi Watch 5 Active / Lite – zaskakująco dobry smartwatch w niskiej cenie

– zaskakująco dobry smartwatch w niskiej cenie Huawei Watch Fit Special Edition – dobry smartwatch do 300 złotych

– dobry smartwatch do 300 złotych Xiaomi Watch S3 – najlepszy smartwatch za ok. 500 złotych

– najlepszy smartwatch za ok. 500 złotych Garmin Vivomove Sport – stylowy smartwatch za kilkaset złotych

– stylowy smartwatch za kilkaset złotych Huawei Watch Fit 3 – najlepszy tani smartwatch na rynku

Każdy z tych tanich smartwatchy jest w stanie zaoferować całkiem szeroką funkcjonalność: w kontekście monitorowania zdrowia i aktywności, ale nie tylko. Zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy aparatem, wyświetlanie powiadomień z telefonu, pogoda i kalendarz czy nawet prowadzenie rozmów głosowych to coś, na co możesz liczyć w niemal każdym z wymienionych modeli.

Im więcej jesteś w stanie zapłacić, tym szersze możliwości stają przed Tobą otworem. Wraz z funkcjonalnością zwiększa się także jakość wykonania czy jasność ekranu, a do tego wydłuża się czas działania przy równoczesnym skróceniu czasu ładowania. Szczegóły znajdziesz już w opisach poszczególnych modeli. A skoro tak, to…

Zaczynamy!

Zeblaze GTS 3 / GTS 3 Pro – najlepszy smartwatch do 100 złotych

Trudno znaleźć dobry smartwatch do 100 złotych – dysponując takim właśnie budżetem trzeba liczyć się z tym, że konieczne będzie pójście na niemałe kompromisy. Nie jest jednak tak, że niemożliwe jest kupienie urządzenia, które nie rozczaruje.

Moim zdaniem najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać, jeśli chcesz wydać właśnie stówkę, jest Zeblaze GTS 3. Może pochwalić się dużym, ponad 2-calowym wyświetlaczem i pojemnym akumulatorem, zapewniającym do 7 dni działania między ładowaniami przy regularnym, codziennym użytkowaniu.

Zeblaze GTS 3 (fot. Zeblaze)

Oferuje przeszło setkę trybów sportowych (choć precyzja pomiarów mogłaby być nieco lepsza – wartości należy interpretować jako mocno przybliżone), monitoruje też tętno i saturację, a do tego zapewnia dostęp do rozmaitych funkcji przydatnych na co dzień. Te ostatnie to między innymi powiadomienia, budzik, prognoza pogody czy też prowadzenie rozmów głosowych (z wykorzystaniem technologii Bluetooth).

Najważniejsze cechy smartwatcha Zeblaze GTS 3:

wyświetlacz: LCD / 2,03 cala / 240×296 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: nie

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, monitor snu

czas działania: do 7 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: IP68

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Zeblaze GTS 3 ok. 100 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

W sprzedaży dostępny jest również model Zeblaze GTS 3 Pro, którym warto zainteresować się przede wszystkim ze względu na obrotową koronkę zamiast przycisku oraz wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości (w dodatku z trybem Always on Display). Jego cena jest niewiele wyższa i również oscyluje wokół stówki, choć częściej nieznacznie przekracza tę magiczną granicę.

Zeblaze GTS 3 Pro (fot. Zeblaze)

Najważniejsze cechy smartwatcha Zeblaze GTS 3 Pro:

wyświetlacz: AMOLED / 1,97 cala / 415×505 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: nie

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, monitor snu

czas działania: do 7 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: IP68

cena i dostępność:

Redmi Watch 5 Active / Lite – zaskakująco dobry smartwatch w niskiej cenie

Świetną opcja dla oszczędnych może również okazać się Redmi Watch 5 Active, a więc podstawowy model z tegorocznej oferty zegarkowej chińskiego producenta. Ma prostokątny wyświetlacz w podobnym rozmiarze, co wyżej wspomniane smartwatche Zeblaze, i również cechuje go wysoka rozdzielczość.

Niczego nie brakuje temu modelowi także pod względem funkcjonalności. Możesz liczyć na powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym, zdalny spust migawki aparatu, kalendarz, prognozę pogody i prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Urządzenie zostało ponadto wyposażone w podwójny mikrofon, który redukuje szumy otoczenia.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active (fot. Xiaomi )

Jeśli chodzi o monitorowanie zdrowia i aktywności, zegarek przez całą dobę mierzy puls, natlenienie krwi oraz poziom stresu. Czuwa też nad czasem i jakością snu, a do tego dokonuje rozmaitych pomiarów podczas treningów w 140 dyscyplinach. Niezaprzeczalnym atutem tego urządzenia jest również długi czas działania – sięgający 12 dni przy intensywnym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Redmi Watch 5 Active:

wyświetlacz: LCD / 2 cale / 320×385 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: nie

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, monitor snu

czas działania: do 12 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Niegłupim pomysłem będzie także postawienie na model Redmi Watch 5 Lite, którego cena wynosi około 250 złotych. Jego specyfikacja jest zbliżona do modelu Active, ale otrzymujemy wyświetlacz AMOLED (co przekłada się na wyższą jakość obrazu) oraz wbudowany moduł GPS, zwiększający możliwości trybu biegowego.

Redmi Watch 5 Lite (fot. Xiaomi)

Najważniejsze cechy smartwatcha Redmi Watch 5 Lite:

wyświetlacz: AMOLED / 1,96 cala / 410×502 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, monitor snu

czas działania: do 12 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Huawei Watch Fit Special Edition – dobry smartwatch do 300 złotych

Marzy Ci się świetny smartwatch za 300 złotych? Mam dobrą wiadomość – to jest do spełnienia. Rzuć okiem na model Huawei Watch Fit Special Edition. Choć kosztuje tylko ćwierć tysiąca, oferuje zaawansowany monitoring zdrowia i aktywności, a jednym z jego olbrzymich atutów jest wbudowany moduł GPS, zapewniający precyzyjny pomiar tempa i możliwość zapisywania tras bez konieczności zabierania ze sobą smartfona.

Oczywiście możesz oczekiwać również całodobowego pomiaru pulsu i saturacji, monitoringu czasu i jakości snu oraz najrozmaitszych trybów treningowych. Oferuje również powiadomienia o wiadomościach i połączeniach, zdalne wyzwalanie spustu migawki, sterowanie muzyką, prognozę pogody, budzik czy stoper i minutnik.

Huawei Watch Fit Special Edition (fot. Huawei)

Przy tym wszystkim jest to też wyjątkowo „subtelny” sprzęt. Waży tyle, co dusza, i ma niespełna 11 mm grubości. Na dobrą sprawę pod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to dość małej, bo ekran ma tylko 1,64 cala, ale cechuje go przy tym wysoka rozdzielczość.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit Special Edition:

wyświetlacz: AMOLED / 1,64 cala / 280×456 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / nie (tylko powiadomienia)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, monitor snu

czas działania: do 6 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Xiaomi Watch S3 – najlepszy smartwatch za ok. 500 złotych

Wraz z modelem Xiaomi Watch S3 przechodzimy w tym rankingu na nieco wyższy poziom. To już urządzenie kosztujące około 500 złotych – dla niektórych nie będzie już więc „tanie”, choć prawda jest też taka, że daleko mu do sprzętów, które można by nazwać drogimi.

Smartwatch Xiaomi Watch S3 oddaje do dyspozycji użytkowników ponad 150 trybów sportowych, wbudowany GPS, monitor tętna i saturacji oraz śledzenie czasu i jakości snu. Krótko mówiąc: to kompleksowe narzędzie do kontrolowania zdrowia i kondycji. Oferuje też możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth i wiele innych funkcji przydatnych na co dzień.

Co więcej, jest to tani smartwatch z NFC – umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych w systemie Xiaomi Pay. Cechuje go również stylowy design z okrągłym wyświetlaczem, a wisienką na torcie jest długi czas działania przekraczający tydzień.

„Xiaomi Watch S3 to w ogólnym rozrachunku po prostu fajny smartwatch o eleganckim, aczkolwiek uniwersalnym wyglądzie, który sprawdzi się niezależnie od okoliczności – czy mowa jest o spotkaniu biznesowym, czy wyjściu na trening” – podsumowała Kasia w recenzji tego urządzenia.

Najważniejsze cechy smartwatcha Xiaomi Watch S3:

wyświetlacz: AMOLED / 1,43 cala / 466×466 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Xiaomi Pay)

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, monitor snu

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Garmin Vivomove Sport – stylowy smartwatch za kilkaset złotych

Miłośnikom stylowych urządzeń do gustu może też przypaść Garmin Vivomove Sport, który reprezentuje gatunek inteligentnych zegarków sportowych, a równocześnie jest to smartwatch hybrydowy, czyli taki, który ma klasyczną tarczę i wskazówki, a wyświetlacz aktywowany jest tylko wtedy, gdy go potrzebujesz.

Sporo można by napisać o jego wyglądzie, ale ostatecznie to nie on jest najważniejszy. Większe znaczenie ma to, że smartwatch Garmin Vivomove Sport oferuje powiadomienia z komunikatorów i kalendarza oraz monitorowanie tętna, saturacji, stresu, energii, snu i kroków. Szkoda, że nie ma wbudowanego modułu GPS, ale bez problemu można połączyć się z tym smartfonowym.

Garmin Vivomove Sport (fot. Garmin)

Mogłoby się wydawać, że taki hybrydowy smartwatch zaoferuje długi czas działania. Niestety – możesz liczyć jedynie na 5 dni pracy między jednym ładowaniem a kolejnym. Ten minus nie wpływa jednak na ogólną ocenę urządzenia, która jest zdecydowanie pozytywna.

Najważniejsze cechy smartwatcha Garmin Vivomove Sport:

wyświetlacz: OLED (zegarek hybrydowy)

eSIM / rozmowy głosowe: nie / nie

GPS: nie

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, monitor snu

czas działania: do 5 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Huawei Watch Fit 3 – najlepszy tani smartwatch na rynku

Jeśli za górną granicę uznamy 700 złotych, najlepszym tanim smartwatchem, jaki możesz obecnie kupić, jest – moim zdaniem – Huawei Watch Fit 3. Ma duży wyświetlacz AMOLED (1,82 cala) o niespotykanej w tej cenie jasności aż 1500 nitów, ultrasmukłą konstrukcję (poniżej 10 mm) i ponad 100 trybów treningowych oraz akumulator zapewniający do 10 dni działania na jednym ładowaniu.

Dodatkowo ten tani smartwatch Huawei pozwala prowadzić rozmowy głosowe przez Bluetooth oraz odtwarzać muzykę – nie tylko sterować odtwarzaczem ze smartfona, ale też puszczać piosenki zapisane w jego pamięci. W połączeniu z wbudowanym GPS-em pozwala to w wielu sytuacjach zupełnie odciąć się od telefonu.

Warto też zwrócić uwagę na wodoszczelność w klasie 5 ATM, obrotową koronkę i szybkie ładowanie (od 0 do 100% w godzinkę). Dopełnieniem całości jest niezwykle płynne działanie. Słowem: klasa.

„To szalenie wygodny smartwatch – zarówno w kontekście konstrukcji, jak i obsługi. Poza pewnymi brakami (jak NFC czy wysokościomierz), jest to też urządzenie o bardzo szerokiej funkcjonalności. Zegarek sprawdza się bez zarzutu jako towarzysz podczas treningów, jak również w zwykłych codziennych sytuacjach asystuje wyśmienicie” – napisałem w podsumowaniu recenzji i podtrzymuję to wszystko.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 3:

wyświetlacz: AMOLED / 1,82 cala / 480×408 pikseli

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

sensory: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, monitor snu

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania

stopień ochrony: 5 ATM

cena i dostępność:

Chcesz i możesz wydać więcej? Sprawdź te modele

Dokładając stosunkowo niedużo pieniędzy, bo maksymalnie trzy stówki, możesz już rozejrzeć się za modelami reprezentującymi wyższą klasę. Dobrym wyborem przy takim budżecie może okazać się ubiegłoroczny flagowiec lub aktualny zegarek w wersji SE.

Najlepsze smartwatche do 1000 złotych nierzadko są wyposażone na tyle dobrze, że w wielu sytuacjach mogą zastąpić smartfon, a nie tylko stanowić dla niego uzupełnienie. Jeśli celujesz właśnie w coś takiego, rzuć okiem na Huawei Watch GT 4 albo OnePlus Watch 2R. Od niedawna za mniej niż tysiaka możemy już także kupić smartwatch giganta z Cupertino: w takiej cenie dostępny jest mianowicie Apple Watch SE 2. generacji.

Budżet na poziomie 1000 złotych pozwala również na zakup zegarka sportowego, którym się nie zawiedziesz. Polar Pacer S/L czy Garmin Instinct 2S to niektóre z propozycji, które warto wziąć pod uwagę.

A jeśli szukasz jeszcze czegoś innego, to daj znać w komentarzu, a na pewno uda się znaleźć coś ciekawego!