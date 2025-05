Ten mocarny smartfon Vivo zmieści się w prawie każdej kieszeni

Vivo S30 i Vivo S30 Pro Mini to dwie nowe propozycje chińskiego producenta. Szczególnie interesująco wypada drugi smartfon, a to ze względu na kompaktowe wymiary obudowy.

Vivo S30 Pro Mini, czyli mocne bebechy w niedużej obudowie

Chciałbym móc napisać, że właśnie zadebiutował kompaktowy smartfon z ekranem mającym do 5,5 cala przekątnej, a do tego z wydajnym procesorem i świetnymi aparatami. Niestety, iPhone 13 Mini i pozostałe smartfony Apple z serii Mini spotkały się z przeciętnym zainteresowaniem. Oznacza to, że nie tylko firma Tima Cooka porzuciła pomysł małych smartfonów, ale zrobili to również inni producenci.

W związku z powyższym, a także patrząc na cały rynek smartfonów i ich wymiary, pozostaje mi kompaktowym określić nową propozycję Vivo. Urządzenie wyposażone jest w 6,31-calowy ekran AMOLED (2640 x 1216 pikseli, 120 Hz), który – na tle wyświetlaczy w wielu pozostałych smartfonach – faktycznie nie jest duży. Chociaż wypada zaznaczyć, że podobne konstrukcje znajdziemy na rynku – na przykład Google Pixel 9 czy iPhone 16 Pro.

Smartfon wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 9300+, 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB (UFS 3.1) na dane. Na pleckach umieszczono zestaw trzech aparatów: główny 50 Mpix z f/1,88, ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2,2 oraz peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Natomiast przedni aparat to 50 Mpix f/2.0.

Vivo S30 Pro Mini – jak na swoje wymiary – ma całkiem pokaźny akumulator o pojemności 6500 mAh, który obsługuje ładowanie 90 W. Smartfon zapewnia jeszcze optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i 5G. Działa on pod kontrolą Androida 15 z OriginOS 5. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 150,83 x 71,76 x 7,99 mm i wadze 186 g.

Vivo S30 różni się nie tylko przekątną ekranu i wymiarami obudowy

Stwierdzenie, że Vivo S30 oferuje to samo, ale dla osób preferujących większy ekran, byłoby sporym niedopowiedzeniem. Owszem, pod pewnymi względami oba urządzenia są do siebie bardzo podobne, ale jest kilka znaczących różnic.

Do dyspozycji użytkownika oddano 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Właściciel smartfona będzie mógł również korzystać z możliwości procesora Snapdragon 7 Gen 4, któremu – zależnie od wybranej wersji – towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR4X) oraz 256 lub 512 GB (UFS 2.2) przestrzeni na dane.

W kwestii aparatów mamy główne „oczko” 50 Mpix z f/1,88, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2,2 oraz peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Z kolei do robienia selfie i prowadzenia wideorozmów przeznaczony jest przedni aparat 50 Mpix z f/2.0. Na pokładzie znalazł się akumulator 6500 mAh z ładowaniem 90 W – tak, to samo, co w mniejszym S30 Pro Mini.

Smartfon oferuje optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i 5G. Mamy jeszcze Androida 15 z OriginOS 5. Z kolei wymiary obudowy wynoszą 160,21 x 74,39 x 7,49 mm, a waga to 192 g.

Vivo S30 Pro Mini i Vivo S30 – cena i dostępność

Smartfony obecnie oferowane są w przedsprzedaży w Chinach, a ich sprzedaż ruszy 6 czerwca. Vivo S30 Pro Mini startuje od 3499 juanów (równowartość około 1810 złotych) za wersję 12/256 GB. Z kolei model Vivo S30 zaczyna się od 2699 juanów (równowartość około 1396 złotych) za wariant 12/256 GB.

Na szczegóły dotyczące ewentualnej globalnej premiery trzeba jeszcze poczekać.