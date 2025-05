Producent dronów schodzi na ziemię. Żeby posprzątać

Firma DJI ma niepodważalną pozycję lidera na rynku dronów konsumenckich, a i w sektorze profesjonalnym jej latające maszyny cieszą się olbrzymią popularnością. Od dłuższego już czasu nie cichną doniesienia, jakoby producent przymierzał się do powtórnego zejścia na ziemię i wypuszczenia lądowego urządzenia. Zresztą bardzo praktycznego.

Powtórnego, ponieważ DJI ma już w swojej ofercie lądowe urządzenia, mianowicie modele z serii RoboMaster, będące robotami edukacyjnymi do nauki programowania, mechaniki i automatyki. Teraz jednak mowa jest o znacznie bardziej praktycznym sprzęcie dla szerokiej grupy odbiorców. Bohaterem pogłosek jest mianowicie… robot sprzątający.

DJI Romo – tak nazywać ma się pierwszy robot sprzątający z wielofunkcyjną stacją dokującą w ofercie chińskiego producenta. W sieci można odnaleźć nieoficjalne informacje, z których wynika, że urządzenie zaoferuje zarówno odkurzanie, jak i mopowanie, a baza – automatyczne odsysanie kurzu oraz mycie i suszenie nakładek mopujących.

Pierwsze plotki o robocie zaczęły pojawiać się w listopadzie 2024 roku. Teraz temat powrócił, ponieważ w sieci wylądowało zdjęcie przedstawiające paletę, na której (rzekomo) stoją kartonowe opakowania z DJI Romo w środku:

I'm sure this thing has no NFZ! pic.twitter.com/TRkv9G80iu