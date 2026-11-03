Apple TV za 0 złotych nawet przez pół roku. Kto może skorzystać?

Jeśli poszukujesz platformy VOD, która pomoże Ci „przetrwać” długie, jesienne i zimowe, chłodne wieczory, to warto teraz przyjrzeć się nowej promocji na Apple TV. Jest jednak pewien haczyk.

Teraz z Apple TV można korzystać nawet przez 6 miesięcy za 0 złotych

Vectra rozpoczęła współpracę z Apple TV i z tej okazji przygotowano specjalne propozycje – zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Jak podkreślił CEO Vectry, Paweł Dlouchy, jest to kolejny krok w rozwoju oferty Vectry i poszerzaniu dostępu do atrakcyjnej rozrywki.

Jedna z promocji uprawnia do odebrania dostępu do Apple TV na 6 miesięcy za 0 złotych. Ofertę tę skierowano do nowych klientów, którzy zdecydują się na zamówienie jednej z usług głównych, np. telewizji, internetu stacjonarnego lub telefonu stacjonarnego.

Z kolei obecni klienci operatora mogą skorzystać z podobnej oferty, jeśli zdecydują się na zmianę warunków umowy – np. przedłużą umowę, wybiorą wyższy pakiet lub dokupią kolejną usługę. Od 7. miesiąca opłata za subskrypcję Apple TV wyniesie 34,99 złotych miesięcznie. Oferta obowiązuje przy podpisaniu umowy na 23 miesiące.

Promocja na Apple TV w Vectrze (źródło: Vectra)

Osoby, które chcą najpierw wypróbować serwis, mogą zdecydować się na korzystanie z niego przez miesiąc za 0 złotych bez zobowiązania, a następnie – jeśli VOD przypadnie do gustu – za 34,99 złotych miesięcznie.

Vectra ma nowe pakiety z Apple TV, Netflixem, Disney+ i HBO Max

Vectra przygotowała również pakiety z serwisami streamingowymi, obejmujące Apple TV. Klienci mają do wyboru podwójne „paczki”, zawierające Apple TV z Eleven Sports lub Apple TV z FilmBox+ za 35 złotych miesięcznie (przy 23-miesięcznym okresie zobowiązania, a po jego zakończeniu za 40 złotych miesięcznie).

Ponadto Vectra oferuje też większe paczki, zawierające trzy serwisy, w tym:

Apple TV z Netflix i Eleven Sports lub FilmBox+,

Apple TV z Disney+ i Eleven Sports lub FilmBox+,

Apple TV z HBO Max i Eleven Sports lub FilmBox+.

Każda z powyższych propozycji kosztuje 35 złotych miesięcznie przez pierwszych 12 miesięcy dla obecnego klienta lub 6 miesięcy dla nowego klienta i odpowiednio od 13. lub 7. miesiąca 79,99 złotych miesięcznie (ze zobowiązaniem na 23 miesiące).

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Telewizja i internet w Vectrze z Apple TV w pakiecie dla nowych klientów

Na tym nie koniec, gdyż Vectra z myślą o nowych klientach przygotowała również promocyjne pakiety, obejmujące telewizję i internet. Od teraz z usług tych można korzystać za 70 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. Do wyboru są trzy propozycje:

Apple TV z internetem do 300 Mb/s oraz Pakietem Srebrnym (72 kanały) za 70 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące, a od 5. miesiąca 89,98 złotych miesięcznie (ze zobowiązaniem na 23 miesiące),

Apple TV z internetem do 600 Mb/s oraz Pakietem Złotym (128 kanałów) za 70 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące, a od 5. miesiąca 109,98 złotych miesięcznie (ze zobowiązaniem na 23 miesiące),

Apple TV z internetem do 1 Gb/s oraz Pakietem Platynowym (167 kanałów) za 70 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące, a od 5. miesiąca 139,98 złotych miesięcznie (ze zobowiązaniem na 23 miesiące).

Warto przypomnieć, że miesięczny koszt korzystania z Apple TV w Polsce wynosi 34,99 złotych. Ponadto zamawiając Apple TV w Vectrze, klient nie musi podawać numeru karty płatniczej, gdyż opłata doliczana jest do faktury. Do aktywacji usługi konieczne jest założenie konta Apple, a obecni subskrybenci Apple TV mogą przenieść płatności do Vectry.