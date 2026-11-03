młodzież dzieci nastolatki teenagers
fot. Max Fischer | Pexels
Kultura

Ruszyło głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Oto finałowa lista

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Kultura
Ruszyło głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Oto finałowa lista

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026 właśnie wystartowało. Oznacza to, że poznaliśmy finalistów.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026 – głosowanie ruszyło

Rok temu w połowie listopada mogliśmy przeczytać o rozpoczęciu głosowania na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Następnie, na początku grudnia 2025 roku, poznaliśmy wyniki głosowania – na Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrano szponcić/szpont. Najwyższy więc czas na finalistów w przypadku tegorocznego głosowania.

Zanim jednak przejdziemy dalej, warto jeszcze wspomnieć, że w 2026 roku głosowanie trwa od 3 do 30 listopada. W plebiscycie organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN do wyboru jest 12 słów, które zostały wyłonione przez jury. Zwycięzcę poznamy 8 grudnia 2026 roku.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026 – lista finalistów

Do wyboru jest jedno z 12 wcześniej wskazanych słów. Oto pełna lista:

  • aura / aura farming – charyzma, styl i zdolność wywierania pozytywnego wrażenia na innych, żartobliwie ujmowane jako zasób punktów, które można zdobywać lub tracić; aura farming (farmienie aury) – celowe budowanie lub wzmacnianie tego efektu przez efektowne, pozornie niewymuszone gesty, zachowania i stylizacje,
  • bro – potoczne, poufałe określenie kolegi lub przyjaciela, także zwrot do takiej osoby.
  • brokuł – fryzura chłopięca lub męska z krótko przystrzyżonymi bokami i bujnymi, kręconymi lub falowanymi włosami na górze, przypominająca różyczkę brokułu; także żartobliwe określenie noszącego ją nastolatka,
  • kukiriniarz – potoczne, niekiedy żartobliwe określenie użytkownika lub miłośnika hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza marki KuKirin,
  • larp / larpować – udawanie kogoś, kim się nie jest, kreowanie się na znawcę lub specjalistę w dziedzinie, w której nie ma się odpowiedniej wiedzy lub kompetencji,
  • son – żartobliwa lub ironiczna reakcja na coś absurdalnego, żenującego lub zaskakującego, wyrażająca niedowierzanie, rozbawienie, zażenowanie albo rozczarowanie,
  • peak – znakomity, najwyższej jakości, najlepszy w swojej kategorii; także szczytowa forma lub najwyższy stopień nasilenia jakiejś cechy bądź zjawiska,
  • płakał – prześmiewczy komentarz o kimś, kto został zawstydzony, pokonany lub pozbawiony pewności siebie,
  • slop – reści, zwłaszcza cyfrowe, oceniane jako bezwartościowe lub wtórne, często produkowane masowo, zwłaszcza za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji (wówczas: AI slop),
  • spływka – żartobliwa lub lekceważąca formuła odprawiania rozmówcy, wyrażająca żądanie odejścia lub zakończenia rozmowy,
  • tuff – atrakcyjny, modny, efektowny, budzący uznanie,
  • unc – żartobliwe lub lekceważące określenie osoby, zwykle mężczyzny, postrzeganej jako starsza, staroświecka lub nieznająca aktualnych trendów.

Głosować można na oficjalnej stronie plebiscytu. Dodam, że przed przeczytaniem definicji znałem znaczenie połowy z tych słów, więc przez chwilę poczułem się młodziej, ale pewnie używając ich w rozmowie z nastolatkami wyglądałbym jak Steve Buscemi w słynnej scenie z serialu Rockefeller Plaza 30.

Zobacz również

Obserwuj nas