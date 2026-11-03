Ruszyło głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Oto finałowa lista

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026 właśnie wystartowało. Oznacza to, że poznaliśmy finalistów.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026 – głosowanie ruszyło

Rok temu w połowie listopada mogliśmy przeczytać o rozpoczęciu głosowania na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Następnie, na początku grudnia 2025 roku, poznaliśmy wyniki głosowania – na Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrano szponcić/szpont. Najwyższy więc czas na finalistów w przypadku tegorocznego głosowania.

Zanim jednak przejdziemy dalej, warto jeszcze wspomnieć, że w 2026 roku głosowanie trwa od 3 do 30 listopada. W plebiscycie organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN do wyboru jest 12 słów, które zostały wyłonione przez jury. Zwycięzcę poznamy 8 grudnia 2026 roku.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026 – lista finalistów

Do wyboru jest jedno z 12 wcześniej wskazanych słów. Oto pełna lista:

aura / aura farming – charyzma, styl i zdolność wywierania pozytywnego wrażenia na innych, żartobliwie ujmowane jako zasób punktów, które można zdobywać lub tracić; aura farming (farmienie aury) – celowe budowanie lub wzmacnianie tego efektu przez efektowne, pozornie niewymuszone gesty, zachowania i stylizacje,

– charyzma, styl i zdolność wywierania pozytywnego wrażenia na innych, żartobliwie ujmowane jako zasób punktów, które można zdobywać lub tracić; aura farming (farmienie aury) – celowe budowanie lub wzmacnianie tego efektu przez efektowne, pozornie niewymuszone gesty, zachowania i stylizacje, bro – potoczne, poufałe określenie kolegi lub przyjaciela, także zwrot do takiej osoby.

– potoczne, poufałe określenie kolegi lub przyjaciela, także zwrot do takiej osoby. brokuł – fryzura chłopięca lub męska z krótko przystrzyżonymi bokami i bujnymi, kręconymi lub falowanymi włosami na górze, przypominająca różyczkę brokułu; także żartobliwe określenie noszącego ją nastolatka,

– fryzura chłopięca lub męska z krótko przystrzyżonymi bokami i bujnymi, kręconymi lub falowanymi włosami na górze, przypominająca różyczkę brokułu; także żartobliwe określenie noszącego ją nastolatka, kukiriniarz – potoczne, niekiedy żartobliwe określenie użytkownika lub miłośnika hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza marki KuKirin,

– potoczne, niekiedy żartobliwe określenie użytkownika lub miłośnika hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza marki KuKirin, larp / larpować – udawanie kogoś, kim się nie jest, kreowanie się na znawcę lub specjalistę w dziedzinie, w której nie ma się odpowiedniej wiedzy lub kompetencji,

– udawanie kogoś, kim się nie jest, kreowanie się na znawcę lub specjalistę w dziedzinie, w której nie ma się odpowiedniej wiedzy lub kompetencji, son – żartobliwa lub ironiczna reakcja na coś absurdalnego, żenującego lub zaskakującego, wyrażająca niedowierzanie, rozbawienie, zażenowanie albo rozczarowanie,

– żartobliwa lub ironiczna reakcja na coś absurdalnego, żenującego lub zaskakującego, wyrażająca niedowierzanie, rozbawienie, zażenowanie albo rozczarowanie, peak – znakomity, najwyższej jakości, najlepszy w swojej kategorii; także szczytowa forma lub najwyższy stopień nasilenia jakiejś cechy bądź zjawiska,

– znakomity, najwyższej jakości, najlepszy w swojej kategorii; także szczytowa forma lub najwyższy stopień nasilenia jakiejś cechy bądź zjawiska, płakał – prześmiewczy komentarz o kimś, kto został zawstydzony, pokonany lub pozbawiony pewności siebie,

– prześmiewczy komentarz o kimś, kto został zawstydzony, pokonany lub pozbawiony pewności siebie, slop – reści, zwłaszcza cyfrowe, oceniane jako bezwartościowe lub wtórne, często produkowane masowo, zwłaszcza za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji (wówczas: AI slop),

– reści, zwłaszcza cyfrowe, oceniane jako bezwartościowe lub wtórne, często produkowane masowo, zwłaszcza za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji (wówczas: AI slop), spływka – żartobliwa lub lekceważąca formuła odprawiania rozmówcy, wyrażająca żądanie odejścia lub zakończenia rozmowy,

– żartobliwa lub lekceważąca formuła odprawiania rozmówcy, wyrażająca żądanie odejścia lub zakończenia rozmowy, tuff – atrakcyjny, modny, efektowny, budzący uznanie,

– atrakcyjny, modny, efektowny, budzący uznanie, unc – żartobliwe lub lekceważące określenie osoby, zwykle mężczyzny, postrzeganej jako starsza, staroświecka lub nieznająca aktualnych trendów.

Głosować można na oficjalnej stronie plebiscytu. Dodam, że przed przeczytaniem definicji znałem znaczenie połowy z tych słów, więc przez chwilę poczułem się młodziej, ale pewnie używając ich w rozmowie z nastolatkami wyglądałbym jak Steve Buscemi w słynnej scenie z serialu Rockefeller Plaza 30.