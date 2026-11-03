Ten tani robot sprzątający może się podobać. Nie tylko dlatego, że jest tani

TP-Link kojarzy się raczej ze sprzętem sieciowym, ale regularnie rozszerza też swój katalog domowych akcesoriów. Od pewnego czasu ma nawet w ofercie roboty sprzątające, a najnowszy z nich wydaje się naprawdę interesującą propozycją z niższej półki cenowej. Co oferuje Tapo RV30 Max Plus Gen 2?

TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 – intrygujący, choć tani robot sprzątający

Największą zmianą w porównaniu do poprzedniej generacji – czyli robota TP-Link Tapo RV30 Max Plus, który zadebiutował na rynku pod koniec 2024 roku – jest zwiększenie mocy ssania z 5300 Pa do aż 13000 Pa. Tym samym stoi więc na poziomie porównywalnym z najważniejszymi konkurentami, takimi jak Mova E20s Pro Plus, Dreame L10s Pro Gen 3 czy iRobot Roomba 115 Combo.

Wyższa moc ssania powinna bezpośrednio przełożyć się na lepsze efekty zbierania kurzu i okruchów, a nowa szczotka została wyposażona w nożyki, które tną długie włosy, redukując ryzyko ich wplątywania się. Z kolei szczotka boczna została wydłużona, aby sprawniej docierać do krawędzi i narożników.

Skoro już o sprawnym docieraniu mowa, nie sposób pominąć kilku kwestii związanych z poruszaniem się. Po pierwsze: TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 wykorzystuje bardziej zaawansowaną nawigację LiDAR-ową, dzięki czemu ma optymalnie obierać trasę sprzątania i skutecznie unikać przeszkód. Pozwala też identyfikować dywany i automatycznie zwiększać moc po wjechaniu na nie. Całość uzupełnia zaś podwozie umożliwiające robotowi pokonywanie progów o wysokości do 1,8 cm.

TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 – fot. TP-Link

Poza odkurzaniem Tapo oferuje też mopowanie z trzystopniową regulacją przepływu wody, przy czym traktowałbym tę funkcję raczej jako ciekawostkę – na pewno nie do mycia, a może do odświeżania podłóg.

Producent zwraca jeszcze uwagę na poziom hałasu schodzący nawet do 52 dB, akumulator zapewniający do 150 minut odkurzania na jednym ładowaniu oraz stację dokującą, która poza ładowaniem automatycznie odsysa zebrane nieczystości do 3,3-litrowego worka. Atutem bazy są również kompaktowe wymiary: 285×175×228 cm. Sam robot ma średnicę 33 cm i 10 cm wysokości.

Ile kosztuje TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2?

TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 nie oferuje może imponującej specyfikacji, ale dla wielu osób może okazać się po prostu wystarczający. Jego niezaprzeczalnym atutem jest też cena, która wynosi 799 złotych (przy czym w momencie publikacji produkt jest jeszcze niedostępny).

Gdzie kupić? TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2 ok. 799 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli interesuje Cię sprzęt z tej półki cenowej, ale Tapo nie zdołał Cię przekonać, sprawdź niedawno zaktualizowany ranking tanich robotów sprzątających, w którym polecam najlepsze modele do 500, do 1000 i do 1500 złotych.