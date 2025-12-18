Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
Smartfony

Smartfon z akumulatorem 33000 mAh. Już możesz go kupić

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Smartfon z akumulatorem 33000 mAh. Już możesz go kupić

Jeśli pracujesz fizycznie, masz ekstremalne hobby albo np. Twój smartfon często ląduje na ziemi – dobrym rozwiązaniem będzie zakup pancernego modelu. Oukitel ma kilka nowych propozycji, a jedna z nich otrzymała przeogromny akumulator o pojemności 33000 mAh. Nie zgadniesz, ile waży ten sprzęt.

Nowe pancerne smartfony Oukitel zadebiutowały w Polsce

Do oferty chińskiej marki, specjalizującej się w produkcji wytrzymałych urządzeń, dołączyły właśnie nowe smartfony. Jednym z nich jest Oukitel WP100, o którym wspominaliśmy w styczniu 2025 roku. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 7300 współpracujący z 12 GB RAM-u. Model wyposażono w laserowy dalmierz, mocarny akumulator o pojemności 33000 mAh i projektor z matrycą DLP o jasności 100 lumenów i odświeżającej obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz.

Ten pancerny smartfon spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że sprzęt wyróżnia się niezwykłą trwałością i odpornością na uszkodzenia. Oukitel podkreśla też, że urządzenie ma przetrwać upadek z wysokości 1,5 metra, zanurzenia w wodzie oraz ekstremalne temperatury w zakresie -45 do 75 stopni Celsjusza. Sprzęt oferuje również system SOS, który alarmuje za pomocą mocnego światła.

Pancerny smartfon Oukitel WP100
Pancerny smartfon Oukitel WP100 (źródło: Media Expert)

Druga propozycja chińskiej marki to Oukitel WP300 5G z 6,8-calowym ekranem, który wyposażono w układ MediaTek Dimensity 7050 i 12 GB RAM-u. Sprzęt ten został wyposażony w akumulator o pojemności 16000 mAh.

Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
Pancerny smartfon Oukitel WP300 5G
Oukitel WP300 5G (źródło: Oukitel)
ModelOukitel WP100Oukitel WP300 5G
Pamięć16/512 GB12/512 GB
Ekran6,8 cala IPS6,8 cala IPS
Rozdzielczość1080 x 2460 pikseli1080 x 2460 pikseli
ProcesorDimensity 7300MediaTek Dimensity 7050
Pojemność akumulatora33000 mAh16000 mAh
Kamera tylna200 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix108 + 2 Mpix
Kamera przednia32 Mpix32 Mpix
Łączność5G, NFC, BT 5.4, GPS5G, NFC, BT 5.2, GPS
SystemAndroid 14Android 15
Masa876,6 gramów510 gramów

Cena Oukitel WP100 i Oukitel WP300 5G

Sugerowane przez producenta ceny nowych smartfonów prezentują się następująco:

  • Oukitel WP100 – 2849 złotych,
  • Oukitel WP300 5G – 1849 złotych,

Oukitel podkreśla, że nie są to jedyne nowe modele debiutujące w Polsce. Producent wprowadza też na rynek modele WP60, WP62, WP58 Pro oraz WP35 Pro.

Gdzie kupić?

Oukitel WP300 5G

ok. 1849 zł
(Przybliżona cena z dnia: 18 grudnia 2025)
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić?

Oukitel WP100

ok. 2849 zł
(Przybliżona cena z dnia: 18 grudnia 2025)
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas