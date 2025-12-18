Smartfon z akumulatorem 33000 mAh. Już możesz go kupić

Jeśli pracujesz fizycznie, masz ekstremalne hobby albo np. Twój smartfon często ląduje na ziemi – dobrym rozwiązaniem będzie zakup pancernego modelu. Oukitel ma kilka nowych propozycji, a jedna z nich otrzymała przeogromny akumulator o pojemności 33000 mAh. Nie zgadniesz, ile waży ten sprzęt.

Nowe pancerne smartfony Oukitel zadebiutowały w Polsce

Do oferty chińskiej marki, specjalizującej się w produkcji wytrzymałych urządzeń, dołączyły właśnie nowe smartfony. Jednym z nich jest Oukitel WP100, o którym wspominaliśmy w styczniu 2025 roku. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 7300 współpracujący z 12 GB RAM-u. Model wyposażono w laserowy dalmierz, mocarny akumulator o pojemności 33000 mAh i projektor z matrycą DLP o jasności 100 lumenów i odświeżającej obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz.

Ten pancerny smartfon spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że sprzęt wyróżnia się niezwykłą trwałością i odpornością na uszkodzenia. Oukitel podkreśla też, że urządzenie ma przetrwać upadek z wysokości 1,5 metra, zanurzenia w wodzie oraz ekstremalne temperatury w zakresie -45 do 75 stopni Celsjusza. Sprzęt oferuje również system SOS, który alarmuje za pomocą mocnego światła.

Pancerny smartfon Oukitel WP100 (źródło: Media Expert)

Druga propozycja chińskiej marki to Oukitel WP300 5G z 6,8-calowym ekranem, który wyposażono w układ MediaTek Dimensity 7050 i 12 GB RAM-u. Sprzęt ten został wyposażony w akumulator o pojemności 16000 mAh.

Model Oukitel WP100 Oukitel WP300 5G Pamięć 16/512 GB 12/512 GB Ekran 6,8 cala IPS 6,8 cala IPS Rozdzielczość 1080 x 2460 pikseli 1080 x 2460 pikseli Procesor Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 7050 Pojemność akumulatora 33000 mAh 16000 mAh Kamera tylna 200 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix 108 + 2 Mpix Kamera przednia 32 Mpix 32 Mpix Łączność 5G, NFC, BT 5.4, GPS 5G, NFC, BT 5.2, GPS System Android 14 Android 15 Masa 876,6 gramów 510 gramów

Cena Oukitel WP100 i Oukitel WP300 5G

Sugerowane przez producenta ceny nowych smartfonów prezentują się następująco:

Oukitel WP100 – 2849 złotych,

Oukitel WP300 5G – 1849 złotych,

Oukitel podkreśla, że nie są to jedyne nowe modele debiutujące w Polsce. Producent wprowadza też na rynek modele WP60, WP62, WP58 Pro oraz WP35 Pro.