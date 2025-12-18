Smartfon z akumulatorem 33000 mAh. Już możesz go kupić

Jeśli pracujesz fizycznie, masz ekstremalne hobby albo np. Twój smartfon często ląduje na ziemi – dobrym rozwiązaniem będzie zakup pancernego modelu. Oukitel ma kilka nowych propozycji, a jedna z nich otrzymała przeogromny akumulator o pojemności 33000 mAh. Nie zgadniesz, ile waży ten sprzęt.
Nowe pancerne smartfony Oukitel zadebiutowały w Polsce
Do oferty chińskiej marki, specjalizującej się w produkcji wytrzymałych urządzeń, dołączyły właśnie nowe smartfony. Jednym z nich jest Oukitel WP100, o którym wspominaliśmy w styczniu 2025 roku. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 7300 współpracujący z 12 GB RAM-u. Model wyposażono w laserowy dalmierz, mocarny akumulator o pojemności 33000 mAh i projektor z matrycą DLP o jasności 100 lumenów i odświeżającej obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz.
Ten pancerny smartfon spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że sprzęt wyróżnia się niezwykłą trwałością i odpornością na uszkodzenia. Oukitel podkreśla też, że urządzenie ma przetrwać upadek z wysokości 1,5 metra, zanurzenia w wodzie oraz ekstremalne temperatury w zakresie -45 do 75 stopni Celsjusza. Sprzęt oferuje również system SOS, który alarmuje za pomocą mocnego światła.
Druga propozycja chińskiej marki to Oukitel WP300 5G z 6,8-calowym ekranem, który wyposażono w układ MediaTek Dimensity 7050 i 12 GB RAM-u. Sprzęt ten został wyposażony w akumulator o pojemności 16000 mAh.
|Model
|Oukitel WP100
|Oukitel WP300 5G
|Pamięć
|16/512 GB
|12/512 GB
|Ekran
|6,8 cala IPS
|6,8 cala IPS
|Rozdzielczość
|1080 x 2460 pikseli
|1080 x 2460 pikseli
|Procesor
|Dimensity 7300
|MediaTek Dimensity 7050
|Pojemność akumulatora
|33000 mAh
|16000 mAh
|Kamera tylna
|200 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix
|108 + 2 Mpix
|Kamera przednia
|32 Mpix
|32 Mpix
|Łączność
|5G, NFC, BT 5.4, GPS
|5G, NFC, BT 5.2, GPS
|System
|Android 14
|Android 15
|Masa
|876,6 gramów
|510 gramów
Cena Oukitel WP100 i Oukitel WP300 5G
Sugerowane przez producenta ceny nowych smartfonów prezentują się następująco:
- Oukitel WP100 – 2849 złotych,
- Oukitel WP300 5G – 1849 złotych,
Oukitel podkreśla, że nie są to jedyne nowe modele debiutujące w Polsce. Producent wprowadza też na rynek modele WP60, WP62, WP58 Pro oraz WP35 Pro.