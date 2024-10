Nowy laptop Lenovo ThinkPad będzie kosztował przynajmniej 10 tysięcy złotych

Lenovo nigdy nie wyceniało laptopów z serii ThinkPad zbyt nisko. Zawsze były to topowe, solidne sprzęty na lata. Można założyć że najnowszy z nich też będzie. Bo cenę już znamy i cóż – można już wypełniać wnioski kredytowe.

Wszystko dla AI

Lenovo zaprezentowało kilka nowości na specjalnej konferencji Tech World 2024. Większość z nich dotyczy sztucznej inteligencji i jej zastosowań w rozwiązaniach producenta. Mowa na przykład o specjalnej platformie oprogramowania edukacyjnego Lenovo Learning Zone, a także „AI Buddy”, czyli koncepcie wizualnego interaktywnego modułu pełniącego rolę asystenta.

Koncept urządzenia AI Buddy (źródło: Lenovo)

Innym pomysłem jest Lenovo AI Now – agent wykorzystujący potencjał modelu językowego Llama 3.1 firmy Meta do lokalnego przetwarzania i interakcji z osobistą bazą wiedzy użytkownika. Pomoże on w zarządzaniu dokumentami i transkrypcji spotkań online, a także obsłudze urządzeń i generowaniu treści. Nie ma sygnałów, jakoby funkcje te były dostępne w języku polskim.

ThinkPad X1 2-in-1 10. generacji Aura Edition

To pełna nazwa nowego laptopa Lenovo, który ma stanowić nową definicję hybrydowej produktywności. Będzie występował w różnych wersjach z procesorami z serii Intel Core Ultra 200V oraz 14-calowymi dotykowymi ekranami – OLED lub LCD. Należy do rodziny komputerów Copilot+, a więc jest zdolny do wykonywania różnych operacji dla sztucznej inteligencji dzięki zintegrowanej jednostce NPU do 48 TOPS.

ThinkPad X1 2-in-1 10 generacji Aura Edition (źródło: Lenovo)

Obudowa umożliwia płynne przechodzenie z trybu laptopa do trybu tabletu (stąd w nazwie 2-in-1). Do tego obsługuje rysik Lenovo Yoga Pen, co pomoże w łatwym nanoszeniu notatek odręcznych i wykonywaniu innych czynności z pominięciem klawiatury.

Producent zapewnia, że czas pracy na baterii 57 Wh może dobić do nawet 18 godzin. Co istotne, taką baterię można samodzielnie wymienić. Oczywiście, jak to w ThinkPadach, nie mogło zabraknąć czerwonego przycisku TrackPoint.

Wśród innych elementów specyfikacji można wymienić:

do 32 GB pamięci LPDDR5x o prędkości 8533 MT/s (dual channel);

kartę graficzną Intel Arc z architekturą Xe;

kamerę 8 Mpix z przesłoną prywatności oraz czujnikiem podczerwieni;

dysk SSD PCIe Gen 5 o pojemności do 2 TB;

Dolby Atmos, Dolby Voice, 2 głośniki Soundwire, 2 mikrofony, gniazdo audio o wysokiej rozdzielczości 192 kHz;

2x Thunderbolt 4, 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 1 HDMI 2.1, 1 system audio (gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe);

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G sub6 (w 2025 r.);

magnetyczne mocowanie dla Yoga Pen,

aluminiową obudowę z atestem MIL-STD-810H o wadze 1,3 kg.

Cena i dostępność

Za taki zestaw producent nie może zawołać sobie zbyt niskiej ceny i tak w istocie będzie. Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 10. generacji Aura Edition trafi do sprzedaży w lutym 2025 r., a jego cena minimalna ma wynosić 2389 euro (bez VAT). W bezpośrednim przeliczeniu daje nam to jakieś 10300 złotych, co raczej nie jest wielkim szokiem, biorąc pod uwagę, że seria ThinkPad X1 zawsze reprezentowała najwyższą półkę wydajnych i wytrzymałych laptopów do pracy, a inne laptopy Copilot+ PC potrafią kosztować równie dużo. Polskie ceny zostaną ogłoszone wkrótce.