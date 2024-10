Jedna z nowych funkcji Photoshopa zwala z nóg! Nie zgadniesz, że to sztuczna inteligencja

Konferencja Adobe Max pozwoliła na zaprezentowanie wielu nowych możliwości opartych o sztuczną inteligencję w Photoshopie i nie tylko. Jedna z zaprojektowanych funkcji zwala z nóg – nie dostrzeżesz, że przy tych zdjęciach majstrowało AI…

Nowe funkcje AI w Photoshopie

Tegoroczne wydarzenie Adobe Max pozwoliło na zaprezentowanie szeregu nowych i innowacyjnych funkcji, gdzie pierwsze skrzypce gra sztuczna inteligencja. Producent oprogramowania pokazał ponad sto opcji, jakie mają trafić do programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator czy Adobe Premiere Pro.

Funkcja usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć (źródło: Adobe)

Podczas konferencji wprowadzono dużą aktualizację narzędzia służącego do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć. Sztuczna inteligencja ma poradzić sobie jeszcze lepiej z wykrywaniem ludzi czy zbędnych obiektów na grafikach, usuwaniem ich oraz zastępowaniem wygenerowaną treścią. Adobe zaktualizowało też Adobe Firefly wraz z funkcjami Generative Fill i Generative Expand, dzięki którym AI wypełnia otoczenie wokół rzeczywistych obrazów.

Funkcja generatywnego wypełniania (źródło: Adobe)

Adobe Photoshop w wersji beta zyskuje dwie nowe opcje. Wśród nich znalazło się Generative Workspace, które pozwala na wprowadzanie wielu podpowiedzi dla sztucznej inteligencji. Z kolei Adobe Substance 3D Viewer daje dostęp do nowego podglądu edytowanych plików.

Projekt Perfect Blend, czyli jak AI dąży do perfekcyjnych zdjęć

Poza zaprezentowanymi i już opracowanymi funkcjami, głos zabrali też naukowcy. Zadaniem badaczy było przedstawienie innowacyjnych opcji, znajdujących się na wczesnym etapie tworzenia. Jeden z projektów, przedstawiony przez Mengwei Ren, przykuł szczególną uwagę.

Eksperymentalne narzędzie Perfect Blend w Adobe Photoshop zostało pokazane przez reprezentantkę Adobe Applied Research. Działanie funkcji opiera się jedynie o dwa kliknięcia i pozwala na dodawanie lub usuwanie osób do grafik w tak dokładny sposób, że naprawdę trudno zauważyć, iż w procesie brała udział sztuczna inteligencja.

Projekt Perfect Blend (źródło: Adobe)

Ren pokazała kilka praktycznych zastosowań projektu – wybrała świąteczne zdjęcie, które miało stanowić tło. W kolejnych krokach dodała zdjęcia chłopaka, swoje i kota – usunęła z nich tła, a następnie wstawiła postacie. Funkcja Perfect Blend dopasowała cienie, kolory i oświetlenie, dzięki czemu otrzymana grafika wygląda, jakby została wykonana na profesjonalnej sesji fotograficznej.

Co ciekawe – po dodaniu wszystkich postaci tło można zmienić, a sztuczna inteligencja automatycznie dopasuje do niego charakter, oświetlenie i kolorystykę. Narzędzie znajduje też zastosowanie w rozświetlaniu ciemnych zdjęć czy dodawaniu innych efektów świetlnych. Funkcja może w przyszłości pojawić się w Photoshopie, ale niestety nie musi – póki co jest to projekt.

Jeszcze więcej sztucznej inteligencji w programach Adobe

To nie koniec nowości. Adobe pokazało też nowe i ulepszone funkcje dla programu Illustrator. Producent m.in. dodaje opcję Obiekty na ścieżce, która pozwala na szybkie dołączanie, układanie czy przemieszczanie danego obiektu po konkretnej ścieżce. Poza tym twórca oprogramowania poprawił śledzenie obrazu – użytkownicy będą mogli w łatwy sposób konwertować odręczne rysunki na edytowalne wektory. Funkcja Mockup, zaprezentowana w lipcu 2024 roku, ma być teraz dostępna jeszcze szerzej. Jej zadaniem było tworzenie wizualnych prototypów grafik na opakowaniach lub ubraniach.

Do opcji Adobe InDesign wprowadzane są funkcje Generative Expand i Text to Image, dzięki czemu projektanci mogą korzystać ze sztucznej inteligencji bezpośrednio w projektach. Adobe wspomniało też o opcji MathML, która pozwoli na dodawanie obiektów matematycznych do projektów.

Funkcja eksportowania obrazów z Adobe InDesign do Adobe Express (źródło: Adobe)

Z kolei w Adobe Lightroom powszechnie dostępna ma stać się funkcja Generative Remove. Natomiast w ramach wczesnego dostępu użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji Szybkich akcji czy Poświadczenia treści (dodania imienia czy nazwy użytkownika w formie podpisu cyfrowego).

Funkcja usuwania obiektów w Adobe Lightroom (źródło: Adobe)

W testowej wersji pojawił się też Project Neo, który ułatwia tworzenie trójwymiarowych treści. Opracowane projekty można otwierać w Adobe Illustrator i ulepszać je w postaci wektorowej. Do Adobe Firefly w wydaniu beta trafia też Generate Video, czyli funkcja tworzenia filmów w oparciu o podpowiedzi tekstowe.

Projekt Neo (źródło: Adobe)

Nowości pojawiły się też w Adobe Express, gdzie w szybki sposób można tworzyć kampanie w oparciu o jeden projekt, ulepszyć, skrócić czy poprawić tekst lub też dodać animacje. Aplikacja dostępna jest w większości planów subskrypcyjnych Creative Cloud. Adobe udostępnia też Frame.io w wersji 4.0. Dzięki programowi użytkownik może szybko zarządzać procesem twórczym i dzielić się efektami pracy z klientami.