Samsung zapowiada wielką premierę. Nareszcie smukły składak?

Samsung zapowiedział, że już za kilka dni pokaże coś ciekawego z rodziny Galaxy. Nie zdradził przy tym żadnych konkretów, ale będzie to duże zaskoczenie, jeśli nie chodzi o składany smartfon Galaxy Z Fold Special Edition.

Premiera Samsung Galaxy Z Fold Special Edition już za kilka dni?

Robiąc użytek ze swojego serwisu prasowego firma Samsung zapowiedziała wielką premierę smartfona z rodziny Galaxy i zdradziła, że urządzenie ma reprezentować „kolejną innowację”. Wydarzenie zostało zaplanowane na 21 października, a towarzyszący ogłoszeniu materiał wideo sugeruje, że każdy może czuć się na nie zaproszony.

Choć ani nie pada to wprost, ani nawet nie ma żadnej sugestii, medialni komentatorzy są raczej jednogłośni co do tego, że już za kilka dni światło dzienne ujrzy Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – niezależnie od tego, czy dokładnie tak będzie brzmieć jego oficjalna nazwa.

Chodzi o wyjątkową wersję składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6, który przez Jakuba w recenzji na Tabletowo.pl został nazwany „nieidealnym, ale wciąż świetnym” urządzeniem. Jedną z jego największych wad jest grubość, która po złożeniu wynosi ponad 12 mm. Konkurencyjne modele o podobnej formie są smuklejsze – na przykład Honor Magic V3 mierzy jedynie 9,3 mm, a Huawei Mate XT może i ma 12,8 mm grubości, ale składa się dwukrotnie.

Najsmuklejszy składany smartfon Samsung na horyzoncie

Koreański producent jest świadomy tego, że trochę zaspał, zresztą ostatnio wiceprezes Samsunga przeprosił za stagnację i zapowiedział stawianie na rozwój. Nowy Galaxy Z Fold Special Edition może być czymś na zasadzie pieczątki pod tą obietnicą. Urządzenie ma się odznaczyć przede wszystkim wyraźnie smuklejszą konstrukcją – mówi się o okolicach 10,6 mm.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (źródło: Android Headlines)

Pomimo cieńszej obudowy smartfon ma oferować większe wyświetlacze: zewnętrzny urośnie z 6,3 do 6,5 cala, a wewnętrzny – z 7,6 do 8 cali. Oczekuje się również zmian w obrębie aparatu, ale wszystkie te informacje należy póki co traktować jak plotki, które mogą (ale nie muszą) doczekać się potwierdzenia już za kilka dni.

Być może już 21 października dowiemy się także, czy smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition rzeczywiście będzie dostępny wyłącznie w Korei Południowej i Chinach, jak sugerują to plotki, czy też urządzenie doczeka się globalnej premiery. Na razie wszystkie te pytania pozostają jednak bez odpowiedzi.