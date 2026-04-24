Ten świetny tablet powrócił. W mniejszym wydaniu

W październiku 2025 roku na rynku zadebiutował mocarny tablet Honor MagicPad 3 Pro z 13,3-calowym wyświetlaczem LCD. Teraz producent zaprezentował jego mniejszego brata, wyposażonego w ekran o przekątnej 12,3 cala. Co ciekawe, tym razem Honor postawił na panel typu OLED. Jego rozdzielczość wynosi 3000×1920 pikseli, więc przestrzeń robocza jest całkiem spora. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 165 Hz, a jasność sięgająca 3000 nitów pozwala na komfortową pracę w pełnym słońcu.
Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ to dobrze wyposażony tablet, ale nie przypomina swojego brata
Mniejszy wyświetlacz wykonany w innej technologii to wcale nie jedyna różnica pomiędzy bliźniaczo nazwanymi modelami. Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ ma także inny procesor – to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite), a do tego towarzyszy mu maksymalnie 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Nowy model ma też mniej pojemny akumulator (10100 mAh), a maksymalna moc ładowania jest nieco niższa, bo wynosi 66 W.
Wreszcie, Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ jest również lżejszy i smuklejszy od swojego brata. Waży jedynie 450 g, a grubość wynosi zaledwie 4,8 mm. Są to naprawdę imponujące wartości, a ta druga wyrównuje rekord ustanowiony przez… inny tablet tego producenta, mianowicie Honor MagicPad 4 zaprezentowany w marcu 2026 roku. Zresztą, ma z nim wiele wspólnych cech.
Najlepiej będzie to sobie wszystko podsumować i porównać – dlatego też przygotowałem tabelkę…
Specyfikacja Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ vs Honor MagicPad 3 Pro (13.3″) – porównanie:
|Honor MagicPad 3 Pro 12.3″
|Honor MagicPad 3 Pro (13.3″)
|Wyświetlacz
|12,3 cala,
OLED,
3000×1920 pikseli,
165 Hz,
do 3000 nitów
|13,3 cala,
LCD,
3200×2136 pikseli,
165 Hz,
do 1100 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm; do 3,8 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz)
|RAM
|8 lub 12 GB
|12 lub 16 GB
|Pamięć masowa
|256 lub 512 GB
|256 lub 512 GB
|Akumulator
|10100 mAh,
ładowanie do 67 W
|12450 mAh,
ładowanie do 80 W
|Aparaty
|13 Mpix z tyłu;
9 Mpix z przodu
|13 + 2 Mpix z tyłu;
9 Mpix z przodu
|Łączność
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
|Wymiary
|273,4 × 178,8 × 4,8 mm
|293,9 × 201,4 × 5,79 mm
|Waga
|450 g
|595 g
Producent chwali się też obsługą rysika oraz systemem MagicOS 10 (dla którego bazę stanowi Android 16) z trybem PC, pozwalającym w dużym stopniu zastąpić tabletem laptopa.
Ile kosztuje tablet Honor MagicPad 3 Pro 12.3″?
Opisywany tu tablet występuje w dwóch kolorach (białym i szarym) oraz czterech konfiguracjach. Ich ceny kształtują się następująco:
- 8/256 GB – 3999 juanów (równowartość ok. 2125 złotych),
- 12/256 GB – 4699 juanów (ok. 2500 złotych),
- 12/512 GB – 5199 juanów (ok. 2765 złotych),
- 16/512 GB – 5699 juanów (ok. 3030 złotych).
Na razie urządzenie jest dostępne w Chinach i nie wiadomo, czy kiedykolwiek przekroczy granice tego państwa. W razie czego w Polsce dostępny jest jednak Honor MagicPad 4, którego specyfikacja jest niemalże bliźniacza (z istotniejszych elementów jedynie maksymalna jasność jest trochę niższa: wynosi 2400 nitów). Cena za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej wynosi 3899 złotych, przy czym obecnie da się ją kupić za 3499 złotych (w zestawie z klawiaturą i rysikiem):
Honor pokazał też nowe laptopy: Win H9 i Win H7
Chociaż opisywane wyżej tablety są w stanie zastąpić laptopa w pewnym zakresie, dla wielu osób komputer to jednak komputer. Właśnie z myślą o takich użytkownikach Honor zaprezentował laptopy Win H9 oraz Win H7 – oba z systemem Windows 11.
Jeden i drugi laptop został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, ale w modelu H9 oferuje on odświeżanie z częstotliwością do 300 Hz, a w H7 – „tylko” 180 Hz. Jeszcze większe różnice widać pod maską.
Laptop Honor Win H9 wykorzystuje nowe procesory Intel Core Ultra 7 251HX lub Intel Core Ultra 9 290HX Plus, dorzuca do tego nawet 32 GB RAM typu DDR5 i SSD o pojemności 1 TB, akumulator o pojemności 92 Wh, a także kartę graficzną Nvidia – aż do GeForce RTX 5070 Ti. Grubość to niespełna 27 mm, a waga – ok. 2,35 kg.
Z kolei Honor Win H7 ma starszy procesor Intel Core i7 14650HX, maksymalnie 16 GB RAM typu DDR5 i SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB oraz akumulator 80 Wh, a możliwości w kontekście karty graficznej kończą się na podstawowym modelu Nvidia GeForce RTX 5070. Całość jest nieco smuklejsza (25,8 mm) i lżejsza (2,27 kg).
W obu przypadkach dochodzi do tego komplet portów USB, HDMI i RJ45 oraz podstawowe moduły łączności bezprzewodowej. Jeśli zaś chodzi o ceny, to przedstawiają się one następująco:
- Honor Win H7 – od 9499 do 10499 juanów (równowartość ok. 5050 – 5585 złotych),
- Honor Win H9 – od 11499 do 17999 juanów (ok. 6115 – 9570 złotych).
Na razie nie wiadomo nic na temat ewentualnej dostępności laptopów poza Państwem Środka. Raczej bym się jednak na to nie nastawiał.