Ten świetny tablet powrócił. W mniejszym wydaniu

W październiku 2025 roku na rynku zadebiutował mocarny tablet Honor MagicPad 3 Pro z 13,3-calowym wyświetlaczem LCD. Teraz producent zaprezentował jego mniejszego brata, wyposażonego w ekran o przekątnej 12,3 cala. Co ciekawe, tym razem Honor postawił na panel typu OLED. Jego rozdzielczość wynosi 3000×1920 pikseli, więc przestrzeń robocza jest całkiem spora. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 165 Hz, a jasność sięgająca 3000 nitów pozwala na komfortową pracę w pełnym słońcu.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ to dobrze wyposażony tablet, ale nie przypomina swojego brata

Mniejszy wyświetlacz wykonany w innej technologii to wcale nie jedyna różnica pomiędzy bliźniaczo nazwanymi modelami. Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ ma także inny procesor – to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite), a do tego towarzyszy mu maksymalnie 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Nowy model ma też mniej pojemny akumulator (10100 mAh), a maksymalna moc ładowania jest nieco niższa, bo wynosi 66 W.

Wreszcie, Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ jest również lżejszy i smuklejszy od swojego brata. Waży jedynie 450 g, a grubość wynosi zaledwie 4,8 mm. Są to naprawdę imponujące wartości, a ta druga wyrównuje rekord ustanowiony przez… inny tablet tego producenta, mianowicie Honor MagicPad 4 zaprezentowany w marcu 2026 roku. Zresztą, ma z nim wiele wspólnych cech.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3 (fot. Honor)

Najlepiej będzie to sobie wszystko podsumować i porównać – dlatego też przygotowałem tabelkę…

Specyfikacja Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ vs Honor MagicPad 3 Pro (13.3″) – porównanie:

Honor MagicPad 3 Pro 12.3″ Honor MagicPad 3 Pro (13.3″) Wyświetlacz 12,3 cala,

OLED,

3000×1920 pikseli,

165 Hz,

do 3000 nitów 13,3 cala,

LCD,

3200×2136 pikseli,

165 Hz,

do 1100 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm; do 3,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz) RAM 8 lub 12 GB 12 lub 16 GB Pamięć masowa 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB Akumulator 10100 mAh,

ładowanie do 67 W 12450 mAh,

ładowanie do 80 W Aparaty 13 Mpix z tyłu;

9 Mpix z przodu 13 + 2 Mpix z tyłu;

9 Mpix z przodu Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Wymiary 273,4 × 178,8 × 4,8 mm 293,9 × 201,4 × 5,79 mm Waga 450 g 595 g

Producent chwali się też obsługą rysika oraz systemem MagicOS 10 (dla którego bazę stanowi Android 16) z trybem PC, pozwalającym w dużym stopniu zastąpić tabletem laptopa.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3 (fot. Honor)

Ile kosztuje tablet Honor MagicPad 3 Pro 12.3″?

Opisywany tu tablet występuje w dwóch kolorach (białym i szarym) oraz czterech konfiguracjach. Ich ceny kształtują się następująco:

8/256 GB – 3999 juanów (równowartość ok. 2125 złotych),

12/256 GB – 4699 juanów (ok. 2500 złotych),

12/512 GB – 5199 juanów (ok. 2765 złotych),

16/512 GB – 5699 juanów (ok. 3030 złotych).

Na razie urządzenie jest dostępne w Chinach i nie wiadomo, czy kiedykolwiek przekroczy granice tego państwa. W razie czego w Polsce dostępny jest jednak Honor MagicPad 4, którego specyfikacja jest niemalże bliźniacza (z istotniejszych elementów jedynie maksymalna jasność jest trochę niższa: wynosi 2400 nitów). Cena za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej wynosi 3899 złotych, przy czym obecnie da się ją kupić za 3499 złotych (w zestawie z klawiaturą i rysikiem):

Honor pokazał też nowe laptopy: Win H9 i Win H7

Chociaż opisywane wyżej tablety są w stanie zastąpić laptopa w pewnym zakresie, dla wielu osób komputer to jednak komputer. Właśnie z myślą o takich użytkownikach Honor zaprezentował laptopy Win H9 oraz Win H7 – oba z systemem Windows 11.

Jeden i drugi laptop został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, ale w modelu H9 oferuje on odświeżanie z częstotliwością do 300 Hz, a w H7 – „tylko” 180 Hz. Jeszcze większe różnice widać pod maską.

Laptop Honor Win H9 wykorzystuje nowe procesory Intel Core Ultra 7 251HX lub Intel Core Ultra 9 290HX Plus, dorzuca do tego nawet 32 GB RAM typu DDR5 i SSD o pojemności 1 TB, akumulator o pojemności 92 Wh, a także kartę graficzną Nvidia – aż do GeForce RTX 5070 Ti. Grubość to niespełna 27 mm, a waga – ok. 2,35 kg.

Honor Win H9 (fot. Honor)

Z kolei Honor Win H7 ma starszy procesor Intel Core i7 14650HX, maksymalnie 16 GB RAM typu DDR5 i SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB oraz akumulator 80 Wh, a możliwości w kontekście karty graficznej kończą się na podstawowym modelu Nvidia GeForce RTX 5070. Całość jest nieco smuklejsza (25,8 mm) i lżejsza (2,27 kg).

Honor Win H7 (fot. Honor)

W obu przypadkach dochodzi do tego komplet portów USB, HDMI i RJ45 oraz podstawowe moduły łączności bezprzewodowej. Jeśli zaś chodzi o ceny, to przedstawiają się one następująco:

Honor Win H7 – od 9499 do 10499 juanów (równowartość ok. 5050 – 5585 złotych),

Honor Win H9 – od 11499 do 17999 juanów (ok. 6115 – 9570 złotych).

Na razie nie wiadomo nic na temat ewentualnej dostępności laptopów poza Państwem Środka. Raczej bym się jednak na to nie nastawiał.