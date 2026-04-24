Król dronów wypuszcza nowe modele. Dla ambitnych amatorów

Najnowsze drony DJI nie są kierowane do najbardziej wymagających użytkowników, lecz amatorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z podniebną fotografią. Dlatego właśnie cechują je niewielkie gabaryty, wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa oraz przystępna cena. Można je już kupić także w Polsce.

Drony DJI Lito 1 i Lito X1 już dostępne w Polsce. Co oferują?

Nowe modele nazywają się DJI Lito 1 oraz DJI Lito X1. Oba cechują się wagą poniżej 249 gramów, co ułatwia ich transport, ale też ogranicza wymogi prawne. Na ich mobilność pozytywnie wpływają również składane ramiona, dzięki którym drony zajmują wyjątkowo mało miejsca i bez trudu powinno udać się znaleźć dla nich miejsce w plecaku czy torbie.

DJI Lito X1 (fot. DJI)

Oba modele są ponadto wyposażone w wielokierunkowy system wykrywania i omijania przeszkód oraz (w modelu X1) LiDAR. To ogranicza do minimum ryzyko ewentualnej kolizji. Drony w powietrzu mają też cechować się wyjątkową stabilnością, ułatwiając sterowanie nimi niezbyt doświadczonym operatorom – między innymi są odporne na wiatr wiejący z prędkością do 10,7 m/s. Dopełnieniem całości w tym kontekście są takie funkcje bezpieczeństwa, jak automatyczny powrót do miejsca startu.

Drony DJI Lito 1 i Lito X1 nie tylko omijają przeszkody, lecz mogą też samodzielnie śledzić i utrzymywać w kadrze określone obiekty (przy użyciu technologii ActiveTrack). Dzięki temu użytkownik może w pełni skupić się na detalach i próbach urzeczywistnienia swojej artystycznej koncepcji. Zresztą trybów nagrywania jest wiele, a ich zadanie polega na ułatwianiu osiągania założonych celów.

DJI Lito 1 DJI Lito X1 (fot. DJI)

Skoro już wspomniałem o nagrywaniu filmów, oba drony pozwalają na osiągnięcie jakości 4K/60fps, przy czym Lito X1 dorzuca do tego HDR oraz pionowy tryb nagrywania w 2,7K. W dodatku technologia DJI O4 zapewnia transmisję obrazu na żywo w jakości 1080p/60fps.

Standardowo jeden i drugi dron DJI może utrzymywać się w powietrzu przez nawet 36 minut, nim skończy się energia. Specyfikację uzupełniają 42 GB wbudowanej pamięci, moduły Bluetooth i Wi-Fi 6 oraz wirniki umożliwiające rozwinięcie prędkości do 65 km/h.

Ile kosztują drony DJI Lito 1 i DJI Lito X1? Cena nie jest wysoka

Jak kształtują się ich ceny? DJI Lito 1 w wersji podstawowej kosztuje 1549 złotych, a zestaw Fly More Combo (z 2 dodatkowymi akumulatorami, 2 dodatkowymi parami zapasowych śmigieł, hubem do ładowania i torbą) został wyceniony na 2199 złotych.

Z kolei ceny DJI Lito X1 rozpoczynają się od 1899 złotych za wersję podstawową, a zestawy Fly More Combo kosztują od 2649 do 3099 złotych (w zależności od zawartości).