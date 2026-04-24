Prościej się już nie da. Nowy translator Vasco obsłuży każdy

Bez instalowania aplikacji czy martwienia się o dostęp do internetu. Vasco Translator M4 może okazać się jednym z lepszych wyborów na zagraniczną podróż.

Vasco Translator M4 – zaletą jest prostota

Oczywiście można korzystać z Tłumacza Google, ale niewykluczone, że w wielu scenariuszach lepszym wyborem będzie nowy translator Vasco. Szczególnie gdy zamierzamy często rozmawiać z lokalsami i nie chcemy martwić się o poziom naładowania akumulatora w smartfonie.

Nowy model, czyli Vasco Translator M4, ma zapewniony dostęp do internetu do tłumaczeń, który działa dożywotnio w niemal 200 krajach. Nie musimy więc szukać Wi-Fi, kupować lokalnych kart SIM oraz martwić się o koszty roamingu. Dodatkowo sama obsługa jest banalnie prosta – urządzenie jest gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka, bez przechodzenia skomplikowanego procesu konfiguracji czy instalowania aplikacji.

Producent podkreśla, że użytkownicy powinni docenić mocne głośniki – podobno sprawdzą się nawet na środku głośnego bazaru czy przy ruchliwej ulicy. Z kolei mikrofon z redukcją szumów ma bez zarzutów wyłapywać to, co mówione jest do urządzenia. Do tego dochodzi możliwość tłumaczenia tekstu oraz napisów umieszczonych w różnych miejscach – Vasco Translator M4 jest bowiem wyposażony w aparat.

Dla wielu użytkowników plusem może okazać fizyczny przycisk, który nie zastępuje w pełni dotykowego ekranu, ale ułatwia korzystanie z tłumacza czy robienie zdjęć. Natomiast jasna dioda LED potwierdzi, w którym momencie urządzenie wysłuchuje mówionych słów. Wyświetlacz ma 2,8 cala i rozdzielczość 480×640 pikseli. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 2000 mAh, modem 4G LTE i Wi-Fi.

Vasco Translator M4 umożliwia wybrania tempa odtwarzania tłumaczenia, oferuje filtr wulgaryzmów oraz pozwala wrócić do zapisów przetłumaczonych rozmów. Wysoką jakość tłumaczeń ma zapewnić ponad 10 silników tłumaczeniowych (dokładność na poziomie 99%).

Jeśli chodzi o obsługiwane języki, to dostajemy 86 języków dla tłumacza mowy, 108 języków dla tłumacza tekstu oraz 113 języków dla tłumacza zdjęć. Pełna lista języków dostępna jest na stronie urządzenia.

Vasco Translator M4 – cena i dostępność

Tłumacz oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych – Matte Black, Frosty Turquoise oraz Misty Purple. Wymiary wynoszą 118,3x53x15,4 mm, a waga to 106 gramów.

Vasco Translator M4 można już kupić na stronie producenta w cenie 1849 złotych.