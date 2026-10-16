Masz smartfon lub tablet marki Honor? Sprawdź, czy (i kiedy) dostaniesz system Android 17 z MagicOS 11

Interfejs MagicOS 11, bazujący na systemie Android 17, został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2026 roku. Po miesiącu firma przedstawiła harmonogram aktualizacji dla smartfonów i tabletów, sprzedawanych poza Chinami.

Właściciele tych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11

Posiadacze wybranych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2026 roku.

Producent zastrzega, że testy beta MagicOS 11 będą dostępne w wybranych krajach, a szczegóły można znaleźć w My Honor Club.

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Te smartfony i tablety marki Honor otrzymają aktualizację do systemu Android 17 i MagicOS 11

Udostępnianie stabilnej wersji systemu Android 17 i nakładki MagicOS 11 rozpocznie się w październiku 2026 roku i potrwa do marca 2027 roku. Producent podaje tylko listę modeli bez konkretniejszych terminów dla poszczególnych modeli.

Harmonogram aktualizacji do systemu Android 17 i MagicOS 11 dla smartfonów i tabletów marki Honor – lista (źródło: Honor via Reddit)

Producent zastrzega, że niniejszy harmonogram dotyczy urządzeń nabytych na rynku otwartym – smartfony i tablety kupione u operatorów mogą otrzymać aktualizację w innym terminie.