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Masz smartfon lub tablet marki Honor? Sprawdź, czy (i kiedy) dostaniesz system Android 17 z MagicOS 11

Grzegorz Dąbek·
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Masz smartfon lub tablet marki Honor? Sprawdź, czy (i kiedy) dostaniesz system Android 17 z MagicOS 11

Interfejs MagicOS 11, bazujący na systemie Android 17, został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2026 roku. Po miesiącu firma przedstawiła harmonogram aktualizacji dla smartfonów i tabletów, sprzedawanych poza Chinami.

Właściciele tych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11

Posiadacze wybranych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2026 roku.

Producent zastrzega, że testy beta MagicOS 11 będą dostępne w wybranych krajach, a szczegóły można znaleźć w My Honor Club.

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Udostępnianie stabilnej wersji systemu Android 17 i nakładki MagicOS 11 rozpocznie się w październiku 2026 roku i potrwa do marca 2027 roku. Producent podaje tylko listę modeli bez konkretniejszych terminów dla poszczególnych modeli.

  • seria Honor Magic V
  • seria Honor Magic
  • seria numeryczna
    • Honor 600 Pro,
    • Honor 600,
    • Honor 600S,
    • Honor 600e,
    • Honor 600 Elite,
    • Honor 600 Lite,
    • Honor 600 Lite s,
    • Honor 600 Smart 5G,
    • Honor 600 Smart,
    • Honor 400 Pro,
    • Honor 400,
    • Honor 400 Lite,
    • Honor 200 Pro,
    • Honor 200,
    • Honor 200 Smart,
  • seria Honor X
    • Honor X9e Pro,
    • Honor X9e s,
    • Honor X9d,
    • Honor X9c,
    • Honor X8d,
    • Honor X8c 5G,
    • Honor X8c,
    • Honor X7e Plus 5G,
    • Honor X7d,
    • Honor X7c 5G,
    • Honor X7c,
    • Honor X6b,
    • Honor X5d Plus,
    • Honor X5d,
    • Honor X5c Plus,
    • Honor X5c,
  • seria Honor Play
    • Honor Play 10A,
    • Honor Play 9S,
    • Honor Play 9T,
  • seria Honor Pad
    • Honor Pad 20 Pro,
    • Honor Pad 20 Pro Papperlike Edition,
    • Honor Pad 20,
    • Honor Pad 20 Paperlike Edition,
  • inne
    • Honor Turbo.
Harmonogram aktualizacji do systemu Android 17 i MagicOS 11 dla smartfonów i tabletów marki Honor - lista
Harmonogram aktualizacji do systemu Android 17 i MagicOS 11 dla smartfonów i tabletów marki Honor – lista (źródło: Honor via Reddit)

Producent zastrzega, że niniejszy harmonogram dotyczy urządzeń nabytych na rynku otwartym – smartfony i tablety kupione u operatorów mogą otrzymać aktualizację w innym terminie.

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