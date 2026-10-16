Masz smartfon lub tablet marki Honor? Sprawdź, czy (i kiedy) dostaniesz system Android 17 z MagicOS 11

Interfejs MagicOS 11, bazujący na systemie Android 17, został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2026 roku. Po miesiącu firma przedstawiła harmonogram aktualizacji dla smartfonów i tabletów, sprzedawanych poza Chinami.
Właściciele tych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11
Posiadacze wybranych smartfonów i tabletów marki Honor będą mogli wziąć udział w testach beta MagicOS 11. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2026 roku.
- Honor Magic 7
- Honor Magic 7 Lite,
- Honor Magic V5,
- Honor 600 Pro,
- Honor 600,
- Honor 600 Lite,
- Honor 400 Pro,
- Honor 400,
- Honor 200 Pro,
- Honor 200 Smart,
- Honor X9d,
- Honor X8d,
- Honor X7d,
- Honor X5d
- Honor X5d Plus,
- Honor X7c 5G,
- Honor X7c,
- Honor X5c Plus,
- Honor X5c,
- Honor X6b 5G,
- Honor MagicPad 4,
- Honor MagicPad 3.
Producent zastrzega, że testy beta MagicOS 11 będą dostępne w wybranych krajach, a szczegóły można znaleźć w My Honor Club.
Te smartfony i tablety marki Honor otrzymają aktualizację do systemu Android 17 i MagicOS 11
Udostępnianie stabilnej wersji systemu Android 17 i nakładki MagicOS 11 rozpocznie się w październiku 2026 roku i potrwa do marca 2027 roku. Producent podaje tylko listę modeli bez konkretniejszych terminów dla poszczególnych modeli.
- seria Honor Magic V
- Honor Magic V6,
- Honor Magic V5,
- Honor Magic V3,
- Honor Magic V2,
- Honor Magic V2 RSR
- seria Honor Magic
- Honor Magic Pad 4,
- Honor Magic Pad 3,
- Honor Magic 8 Pro,
- Honor Magic 8 Lite,
- Honor Magic 7 Pro,
- Honor Magic 7 RSR,
- Honor Magic 7,
- Honor Magic 7 Lite,
- Honor Magic 6 Pro,
- Honor Magic 6 RSR,
- Honor Magic 5 Pro,
- Honor Magic 5,
- seria numeryczna
- Honor 600 Pro,
- Honor 600,
- Honor 600S,
- Honor 600e,
- Honor 600 Elite,
- Honor 600 Lite,
- Honor 600 Lite s,
- Honor 600 Smart 5G,
- Honor 600 Smart,
- Honor 400 Pro,
- Honor 400,
- Honor 400 Lite,
- Honor 200 Pro,
- Honor 200,
- Honor 200 Smart,
- seria Honor X
- Honor X9e Pro,
- Honor X9e s,
- Honor X9d,
- Honor X9c,
- Honor X8d,
- Honor X8c 5G,
- Honor X8c,
- Honor X7e Plus 5G,
- Honor X7d,
- Honor X7c 5G,
- Honor X7c,
- Honor X6b,
- Honor X5d Plus,
- Honor X5d,
- Honor X5c Plus,
- Honor X5c,
- seria Honor Play
- Honor Play 10A,
- Honor Play 9S,
- Honor Play 9T,
- seria Honor Pad
- Honor Pad 20 Pro,
- Honor Pad 20 Pro Papperlike Edition,
- Honor Pad 20,
- Honor Pad 20 Paperlike Edition,
- inne
- Honor Turbo.
Producent zastrzega, że niniejszy harmonogram dotyczy urządzeń nabytych na rynku otwartym – smartfony i tablety kupione u operatorów mogą otrzymać aktualizację w innym terminie.