Nowy smartfon Xiaomi będzie gigantem. Dosłownie

Nowy smartfon Xiaomi zdecydowanie wyróżni się na rynku, ponieważ zaoferuje ekran o ponadprzeciętnej wielkości oraz akumulator o rzadko spotykanej pojemności.

Nowy smartfon Xiaomi przekroczy granicę

Chińscy producenci nie znają takiego sformułowania jak „nie da się”. Regularnie przesuwają granice i podnoszą poprzeczkę coraz wyżej, udowadniając, że dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych. Nowy smartfon Xiaomi również może zarówno zaskoczyć, jak i – u niektórych osób – nawet wzbudzić niedowierzanie.

Jeden z renomowanych (i najaktywniejszych) informatorów z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że jeden z nowych modeli chińskiej firmy zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 2K. Taki rozmiar od razu kojarzy się z tabletami, jednak ten smartfon Xiaomi będzie zdecydowanie bardziej kompaktowy za sprawą innych proporcji i zdecydowanie mniejszych ramek dookoła panelu.

Duża będzie jednak nie tylko przekątna wyświetlacza, ale też pojemność akumulatora, gdyż ma ona przekraczać 10000 mAh. To również powyżej przeciętnej, lecz jednocześnie nie jest to niespotykana wcześniej wartość, gdyż na rynku zadebiutowały już modele z podobnymi bateriami (jak Realme P4 Power 5G).

Ponadto smartfon Xiaomi, o którym mówi Digital Chat Station, ma mieć na pokładzie procesor, wyprodukowany z użyciem 3-nm procesu technologicznego, co wskazuje na wysokopółkowy chipset, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, na jaki dokładnie SoC postawią Chińczycy. A może to być zarówno Snapdragon, jak i MediaTek Dimensity.

Nadchodzący smartfon Xiaomi ma również zaoferować ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który zostanie zintegrowany z wyświetlaczem oraz „pełną wodoodporność” – zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69. Informator zdradził też, że producent zastosuje metalową ramkę.

Kiedy zadebiutuje smartfon Xiaomi z 7-calowym ekranem i akumulatorem 10000+ mAh?

Według Digital Chat Station ten smartfon Xiaomi ma zadebiutować… dopiero pod koniec 2026 roku, a przynajmniej taki jest plan na tę chwilę (a jak wiadomo, plany mają to do siebie, że mogą się zmienić).

Zdaniem serwisu NotebookCheck.net może on nazywać się Redmi K100 Pro Max. Wydaje się to prawdopodobnym scenariuszem, ponieważ Redmi K90 Pro Max zadebiutował w październiku 2025 roku (oferując 6,9-calowy ekran, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i akumulator o pojemności 7560 mAh).