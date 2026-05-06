Samsung znowu podniósł poprzeczkę. Nowe ekrany to sztos

Samsung Display – biznes odpowiedzialny za opracowywanie i produkcję wyświetlaczy, jakie trafiają (nie tylko) do urządzeń południowokoreańskiego giganta, zaprezentował nowe, zaawansowane ekrany. Ich parametry i funkcjonalność, która nie ogranicza się wyłącznie do wyświetlania treści, może zrobić na Tobie wrażenie.

Wyświetlacz Samsung Flex Chroma Pixel imponuje jasnością

Wcześniej producenci ścigali się na rozdzielczość, a potem częstotliwość odświeżania obrazu. Kiedy jednak dotarli „do ściany”, skupili swoją uwagę na kolejnym parametrze – jasności. Dziś kilka tysięcy nitów nie jest niczym wyjątkowym, lecz firmy raczej nie podkreślają, że najwyższa wartość zwykle nie dotyczy całego panelu, a jedynie jego fragmentu lub bardzo krótkiego czasu.

Samsung Display zaprezentował wyświetlacz OLED Flex Chroma Pixel, który w trybie wysokiej jasności (High Brightness Mode; HBM) osiąga jasność nawet 3000 nitów, równocześnie obsługując przestrzeń kolorów BT.2020-96. To standard, ustanowiony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) dla transmisji UHD i HDR, który oferuje najszerszą gamę kolorów (około 1,7x szerszą niż DCI-P3).

Co więcej, nowy ekran Flex Chroma Pixel zapewnia pokrycie aż 96% przestrzeni kolorów BT.2020-96, podczas gdy „większość komercyjnie dostępnych wyświetlaczy do smartfonów” tylko około 70%. Ponadto Koreańczycy twierdzą, że pomimo wysokiej jasności, cechuje się on taką samą trwałością jak inne ekrany.

Ekran Flex Chroma Pixel (źródło: Samsung Display)

Sensor OLED Display Samsung Display to nie tylko wyświetlacz

Firma z Korei Południowej zaprezentowała również Sensor OLED Display o przekątnej 6,8 cala z 500 ppi. To już kolejna generacja tego typu ekranu, a najnowsza wersja oferuje o 33% wyższe ppi, bowiem poprzednia generacja miała „tylko” 374 ppi.

Sensor OLED Display nie służy jednak wyłącznie do wyświetlania treści. Koreańczycy zintegrowali elementy OLED z fotodiodami organicznymi (OPD) z wykorzystaniem procesu współosadzania, dzięki czemu ekran oferuje również funkcję pomiaru pulsu, a nawet szacowania ciśnienia krwi poprzez wykrywanie przepływu krwi za pomocą światła emitowanego przez wyświetlacz.

Ekran Sensor OLED Display (źródło: Samsung Display)

Co więcej, w najnowszym ekranie Sensor OLED Display zastosowano też technologię Flex Magic Pixel (FMP) – tę samą, którą oferuje Samsung Galaxy S26 Ultra. Dzięki niej można ukryć zawartość wybranych aplikacji lub/i powiadomień, aby nie była ona widoczna dla osób postronnych, zerkających na wyświetlacz pod kątem.

Biznes Samsung Display nie podał jednak informacji, kiedy jego nowe ekrany mogą trafić do komercyjnie dostępnych smartfonów (jeśli w ogóle kiedykolwiek to nastąpi).