Kiedy premiera Samsung Galaxy Ring 2? Warto cierpliwie poczekać

Niedługo miną dwa lata od premiery Galaxy Ring 1. generacji. Koreańczycy pracują nad kolejną i właśnie pojawiła się spora garść informacji na jej temat. Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy Ring 2?

Kiedy premiera Samsung Galaxy Ring 2? Trzeba uzbroić się w cierpliwość

Samsung Galaxy Ring został zaprezentowany 10 lipca 2024 roku, ale nie trafił wtedy do sprzedaży w kraju nad Wisłą. Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring jest dostępny w Polsce (dopiero) od 12 listopada 2024 roku.

Jego rekomendowana cena to wciąż 1849 złotych, aczkolwiek dziś można go kupić nieco taniej w oficjalnej dystrybucji. Dostępność jest jednak mocno ograniczona, co mogłoby wskazywać, że premiera Samsung Galaxy Ring 2 czai się tuż za rogiem. Czy tak faktycznie jest?

Południowokoreański serwis ETNews twierdzi… że nie, ponieważ premiera Samsung Galaxy Ring 2 została – podobno – przeniesiona na… 2027 rok. Producent miał podjąć taką decyzję po „przeanalizowaniu rynku inteligentnych pierścieni pod kątem tempa wzrostu” oraz kilku innych obszarów.

Wydaje się zatem, że ograniczona dziś dostępność Galaxy Ring w Polsce wynika raczej z niewielkiego popytu na ten sprzęt, a do jego zakupu dodatkowo mogą zniechęcać przeważnie niskie oceny i krytyczne opinie w sklepach z elektroniką użytkową.

Samsung Galaxy Ring 2 ma przynieść kilka istotnych ulepszeń

Mimo niezbyt udanego startu w segmencie inteligentnych pierścieni, firma nie rezygnuje z konkurencji na tym rynku. Według źródeł z branży Samsung Galaxy Ring 2 ma „wyeliminować słabości swojego poprzednika”.

Mowa tu przede wszystkim o czasie pracy, który w nowym modelu sięgnie nawet 9-10 dni, podczas gdy Samsung Galaxy Ring oferuje do 7 dni działania, zanim zażąda kontaktu z ładowarką. Co ciekawe, dłuższy czas pracy ma być możliwy, mimo że cała konstrukcja zostanie odchudzona i będzie ważyła mniej, aby zwiększyć komfort noszenia pierścienia. Dla przypomnienia, poprzednik ma 2,6 mm grubości i waży 2,3 grama.

Ponadto Samsung Galaxy Ring 2 zapewni ulepszoną funkcjonalność w obszarze monitorowania zdrowia – mowa konkretniej o rozwoju czujników temperatury ciała, zwiększonej dokładności analizy snu i rozszerzonych informacjach dotyczących zdrowia układu krążenia, a nawet szacowaniu poziomu glukozy we krwi, aczkolwiek to ostatnie najprawdopodobniej nie zostanie wdrożone już w drugiej generacji pierścienia.

Według serwisu ETNews Koreańczycy chcą, aby Samsung Galaxy Ring zbierał informacje o codziennym stanie zdrowia i snu, podczas gdy Galaxy Watch służył do monitorowania aktywności fizycznej, przekazywania powiadomień z aplikacji i korzystania z programów. Przy kreatywnym marketingu firma mogłaby zdołać przekonać klientów, że potrzebują dwóch urządzeń, a nie tylko jednego.

Takie założenie sugeruje też, że funkcjonalność Samsung Galaxy Ring zawsze będzie ograniczona, aby nie zagroził on smartwatchom marki. A gdyby pierścień oferował jeszcze funkcję informowania o przychodzących powiadomieniach na smartfonie i nawet niewielki wyświetlacz, niektórzy klienci mogliby uznać, że będzie dla nich w zupełności wystarczający.