Telefony HMD dla fanów FC Barcelony na dniach w Polsce. Znamy ceny

HMD Barca Fusion i HMD Barca 3210 to telefony dla fanów FC Barcelony. Oba urządzenia pojawią się w sprzedaży w Polsce. Ich ceny są już znane.

Co oferuje HMD Barca Fusion?

Na wstępie warto zaznaczyć, że mamy do czynienia ze specjalną edycją smartfona HMD Fusion. Jak łatwo się domyślić, omawiana wersja została zmodyfikowana w taki sposób, aby zainteresować fanów katalońskiego klubu. Uwagę zwracają autografy piłkarzy umieszczone na obudowie, wśród których nie mogło zabraknąć tego należącego do Roberta Lewandowskiego. Do tego mamy autografy pozostałych zawodników, takich jak: Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Raphinha, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Fermín Lopez, Pau Cubarsí, Marc Casadó i Lamine Yamal.

To nie koniec atrakcji przygotowanych dla Culés. Otóż HMD Barca Fusion to jeszcze specjalny motyw wizualno-dźwiękowy, aplikacja FC Barcelona i kilka dodatkowych niespodzianek. Jeśli chodzi o specyfikację, w tej kwestii edycja specjalna nie różni się niczym od tej podstawowej.

Smartfon wyposażony jest w 6,56-calowy wyświetlacz HD+, a wydajność na zadowalającym poziomie stara się zapewnić procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Do tego dochodzi 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane, które można rozszerzyć kartą pamięci (maksymalnie 1 TB). Nie zabrakło łączności 5G, obsługi eSIM, NFC i Bluetooth 5.1, a nawet dostępne jest gniazdo minijack 3,5 mm.

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma rozdzielczość 108 Mpix i towarzyszy mu sensor głębi 2 Mpix, z przodu z kolei znalazł się aparat 50 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie 33 W. Boczny przycisk zasilania zintegrowany jest z czytnikiem linii papilarnych. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14.

HMD Barca 3210 to jeszcze tańsza propozycja dla fanów FC Barcelony

Producent przygotował również telefon HMD Barca 3210, który oferuje m.in. 12 unikalnych tapet związanym z klubem, specjalną edycję gry Snake (omijaj czerwone kartki i zbieraj trofea), a także powitania głosowe od znanych zawodników – Lewandowski, Gavi, Eric Garcia, Fermín, Inigo Martínez. Kolory obudowy – bordo i głęboki granat – również nawiązują do FC Barcelony, a do tego dochodzi srebrny herb na „pleckach”.

Jeśli chodzi o specyfikację, dostajemy 2,4-calowy wyświetlacz QVGA, aparat 2 Mpix z lampą błyskową, akumulator o pojemności 1450 mAh, USB-C, Bluetooth 5.0, gniazdo minijack 3,5 mm oraz 128 MB pamięci z obsługą kart pamięci do 32 GB. Telefon łączy się z siecią 4G, a jego obudowa może pochwalić się normą odporności na wodę i kurz IP54.

HMD Barca Fusion i HMD Barca 3210 – ceny i dostępność

Oba telefony dla fanów FC Barcelony zostały zaprezentowane już wcześniej, natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że niebawem pojawią się w sprzedaży w Polsce. Należy ich oczekiwać na przełomie kwietnia i maja, czyli właściwie już na dniach – nie padła jednak żadna konkretna data.

Cena HMD Barca 3210 wynosi 369 złotych, natomiast HMD Barca Fusion – 1499 złotych. Oba urządzenia będzie można kupić na stronie HMD.