Nie potrzebujesz płacić za ChatGPT. To kolejny argument

OpenAI wprowadza nowy, lekki model do funkcji „Rozumuj” w darmowej wersji ChatGPT. Na czym polega ta opcja i jak z niej skorzystać?

W lutym 2025 roku OpenAI zaanonsowało nową funkcję dla ChatGPT, którą w Polsce nazwano „Rozumuj” (ang. „Deep Reserach”). Opcja ta pozwala sztucznej inteligencji na przeprowadzenie dogłębnej analizy oraz opracowanie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytanie w oparciu o setki stron internetowych i ewentualne, udostępnione przez użytkownika źródła.

Funkcja „Rozumuj” początkowo była przeznaczona dla subskrybentów wersji Pro. Teraz wreszcie stała się ogólnodostępna dla osób opłacających plan Plus, Team, Edu i Enterprise. Opcja ta jest jednak ograniczona do limitów użytkowania, które zależne są od rodzaju wykupionego planu. Dogłębna analiza w ramach subskrypcji (przed osiągnięciem limitu) działa w oparciu o model o3, który zaprezentowano przed tygodniem.

„Rozumowanie” jest też dostępne w wersji Free, jednak w tym przypadku ChatGPT korzysta z nowej, lekkiej wersji AI, a konkretnie z modelu o4-mini. Według OpenAI technologia ta jest tańsza w obsłudze i jednocześnie prawie tak samo inteligentna jak model o3. Generowane odpowiedzi są krótsze, jednak ich jakość ma być utrzymana. Ta „lekka” wersja rozumowania będzie też dostępna dla subskrybentów, gdy ci wyczerpią swoje limity użytkowania.

We've noticed many of you love using deep research, so we’re expanding usage for Plus, Team, and Pro users by introducing a lightweight version of deep research in order to increase current rate limits.



We’re also rolling out the lightweight version to Free users.