Hot dog za grosze i rabat na taksówki. Żabka rusza z nową promocją

Żabka wystartowała z nową promocją. Użytkownicy aplikacji mogą zamawiać przejazdy samochodami Freenow i odbierać specjalne kupony na hot dogi. To jednak nie koniec benefitów.

Żabka rozdaje kupony na hot dogi za przejazdy taksówką Freenow

Aplikacja Żabki mogła już po drodze zastąpić ci kilka innych aplikacji. Wszystko dlatego, że sieć handlowa sukcesywnie rozszerza funkcjonalność Żappki i wydłuża listę dostępnych usług. Od lutego 2025 roku znajdziecie w niej m.in. możliwość wykupienia ubezpieczenia turystycznego czy zakupu biletu na autobus. Sklep poinformował też wówczas, że niedalekiej przyszłości za pośrednictwem programu będzie można zamawiać taksówkę Freenow w 25 polskich miastach.

Taksówka Freenow w Żappce (źródło: Żabka)

Żabka właśnie wystartowała z kampanią promującą możliwość zamawiania tychże przejazdów. Spółka poinformowała też o benefitach, jakie czekają na pasażerów. W siedmiu polskich miastach – Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław – na drogi wyjechały samochody Freenow oznaczone logotypem Żabki.

Za każdy przejazd takim autem, zamówionym za pośrednictwem Żappki, pasażer otrzyma kupon na hot doga. Można go odebrać za zaledwie jednego żappsa. Przypomnę szybko, że za każdą wydaną złotówkę w Żabce zdobywa się 4 żappsy.

Ponadto każdy użytkownik Żappki może skorzystać ze specjalnego kuponu promocyjnego „Rabat 40% na przejazd FREENOW (maksymalnie 12 zł)”. Kupon można odebrać za 200 żappsów. Co istotne, jedna osoba może odebrać taki kupon tylko raz. Oferta obowiązuje do 7 maja 2025 roku lub do wyczerpania puli. Bon można aktywować podczas zamawiania przejazdu.

Promocja na przejazdy Freenow w aplikacji Żappka (źródło: Żabka)

Jak zamawiać przejazdy Freenow w Żappce?

Przejazdy Freenow za pośrednictwem Żappki można zamawiać w 25 polskich miastach:

Białystok,

Bielsko-Biała,

Bydgoszcz,

Częstochowa,

Elbląg,

Trójmiasto,

Gorzów Wielkopolski,

Katowice,

Kielce,

Koszalin,

Kraków,

Łódź,

Lublin,

Olsztyn,

Poznań,

Radom,

Rzeszów,

Szczecin,

Tarnów,

Toruń,

Warszawa,

Wrocław,

Zielona Góra.

Aby zamówić przejazd, wystarczy otworzyć Żappkę i stuknąć w zakładkę Usługi (na dole ekranu), a następnie znaleźć sekcję Transport i przejść w opcję Przejazdy. W dolnej części ekranu należy wpisać adres odbioru i wskazać cel podróży. W dalszym kroku użytkownik może wybrać rodzaj transportu i aktywować kupon. Na koniec wystarczy już tylko zapłacić i czekać aż pojazd dotrze w wyznaczone miejsce.